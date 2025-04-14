https://ukraina.ru/20250414/tramp-anonsiroval-skorye-i-ochen-khoroshie-predlozheniya-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine-1062518388.html
Трамп анонсировал скорые и "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине
Трамп анонсировал скорые и "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине - 14.04.2025 Украина.ру
Трамп анонсировал скорые и "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине
Вашингтон хорошо справляется с урегулированием конфликта на Украине и скоро появятся очередные очень хорошие предложения по решению этой проблемы. Об этом 14 апреля заявил журналистам президент США Дональд Трамп
2025-04-14T19:46
2025-04-14T19:46
2025-04-14T19:46
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Президент США в очередной раз анонсировал скорое решение украинской проблемы. Он опять заявил о своих успехах и снова заверил в стремлении "остановить убийства" на Украине."И я думаю, что мы хорошо справляемся в этом направлении. Я думаю, что будут очень хорошие предложения очень скоро", - поведал Трамп президентскому пулу, рассказывая о перспективах решения украинской проблемы.Владимир Зеленский в интервью американской CBS напомнил, что Дональд Трамп и ранее неоднократно обещал быстро урегулировать вооружённый конфликт на Украине. По словам украинского политика, он всегда поддерживал Трампа, призывавшего во время предвыборной кампании 2024 года "давайте закончим войну за 24 часа".Подробности в публикации Зеленский заверил в поддержке заявления Трампа завершить войну за 24 часа Актуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине
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новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, сво, переговоры, пропаганда, постсоветское пространство, международные отношения
Новости, Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, СВО, переговоры, пропаганда, постсоветское пространство, международные отношения
Трамп анонсировал скорые и "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине
Вашингтон хорошо справляется с урегулированием конфликта на Украине и скоро появятся очередные очень хорошие предложения по решению этой проблемы. Об этом 14 апреля заявил журналистам президент США Дональд Трамп