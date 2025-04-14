Трамп анонсировал скорые и "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине - 14.04.2025 Украина.ру
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Трамп анонсировал скорые и "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине
Трамп анонсировал скорые и "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине - 14.04.2025 Украина.ру
Трамп анонсировал скорые и "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине
Вашингтон хорошо справляется с урегулированием конфликта на Украине и скоро появятся очередные очень хорошие предложения по решению этой проблемы. Об этом 14 апреля заявил журналистам президент США Дональд Трамп
2025-04-14T19:46
2025-04-14T19:46
новости
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
сво
переговоры
пропаганда
постсоветское пространство
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Президент США в очередной раз анонсировал скорое решение украинской проблемы. Он опять заявил о своих успехах и снова заверил в стремлении "остановить убийства" на Украине."И я думаю, что мы хорошо справляемся в этом направлении. Я думаю, что будут очень хорошие предложения очень скоро", - поведал Трамп президентскому пулу, рассказывая о перспективах решения украинской проблемы.Владимир Зеленский в интервью американской CBS напомнил, что Дональд Трамп и ранее неоднократно обещал быстро урегулировать вооружённый конфликт на Украине. По словам украинского политика, он всегда поддерживал Трампа, призывавшего во время предвыборной кампании 2024 года "давайте закончим войну за 24 часа".Подробности в публикации Зеленский заверил в поддержке заявления Трампа завершить войну за 24 часа Актуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине
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новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, сво, переговоры, пропаганда, постсоветское пространство, международные отношения
Новости, Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, СВО, переговоры, пропаганда, постсоветское пространство, международные отношения

Трамп анонсировал скорые и "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине

19:46 14.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Вашингтон хорошо справляется с урегулированием конфликта на Украине и скоро появятся очередные очень хорошие предложения по решению этой проблемы. Об этом 14 апреля заявил журналистам президент США Дональд Трамп
Президент США в очередной раз анонсировал скорое решение украинской проблемы. Он опять заявил о своих успехах и снова заверил в стремлении "остановить убийства" на Украине.
"И я думаю, что мы хорошо справляемся в этом направлении. Я думаю, что будут очень хорошие предложения очень скоро", - поведал Трамп президентскому пулу, рассказывая о перспективах решения украинской проблемы.
Владимир Зеленский в интервью американской CBS напомнил, что Дональд Трамп и ранее неоднократно обещал быстро урегулировать вооружённый конфликт на Украине. По словам украинского политика, он всегда поддерживал Трампа, призывавшего во время предвыборной кампании 2024 года "давайте закончим войну за 24 часа".
Подробности в публикации Зеленский заверил в поддержке заявления Трампа завершить войну за 24 часа
Актуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине
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