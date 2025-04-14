https://ukraina.ru/20250414/ostalos-sovsem-nemnogo-polkovnik-zapasa-rasskazal-kak-vs-rossii-dobivayut-vraga-v-kurskoy-oblasti-1062500675.html

Осталось совсем немного: полковник запаса рассказал, как ВС России добивают врага в Курской области

Осталось совсем немного: полковник запаса рассказал, как ВС России добивают врага в Курской области - 14.04.2025 Украина.ру

Осталось совсем немного: полковник запаса рассказал, как ВС России добивают врага в Курской области

В Курской области после освобождения и полной зачистки села Гуево бои продолжаются в районе населенного пункта Горналь. В лесополосах возле Олешни противник пытается проводить ротацию и эвакуировать раненых. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-04-14T05:20

2025-04-14T05:20

2025-04-14T20:55

новости

россия

курская область

геннадий алехин

гуево

вс рф

сво

спецоперация

сумская область

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/01/1055972689_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_55d4e749af5120fd61f3a34e88c53b3f.jpg

На днях стал известен некий "секретный план" ВС РФ — продвижение российской армии вглубь Сумской области Украины для создания "буферной зоны" на границе с Курской областью, сообщил эксперт."Об этом сейчас говорят многие западные эксперты, в частности, из американского Института изучения войны (ISW). Знает ли об этом плане президент России Владимир Путин, который является Верховным главнокомандующим ВС РФ, зарубежные аналитики не уточняют", – подчеркнул Алехин.По официальным сводкам, которые в регулярном режиме предоставляются Минобороны РФ, после освобождения и полной зачистки села Гуево, бои продолжаются в районе населенного пункта Горналь, отметил полковник запаса.В лесополосах возле Олешни противник пытается проводить ротацию и эвакуировать раненых, что прерывается огнем российских войск, добавил он.ВСУ, активно применяя FPV-дроны, пытаются атаковать тыловые районы возле Гончаровки. На Плеховском участке противник пытается удерживать оборонительные тактические позиции, сообщил Алехин."До полного освобождения от украинских войск Курской области российской армии осталось пройти не так-то и много, окончательно выбив врага из двух населенных пунктов. И такая задача российскими военнослужащими решается и, бесспорно, в ближайшее время будет выполнена", – подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.О том как развивается ситуация в Сумской области – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250411/operator-bpla-mark-posle-voyny-budu-uchit-drugikh-tomu-chemu-nauchilsya-zdes-sam-1062460163.html

россия

курская область

гуево

сумская область

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, геннадий алехин, гуево, вс рф, сво, спецоперация, сумская область, война, война на украине, всу, освобождение, бои, боевые действия, курск