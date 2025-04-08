https://ukraina.ru/20250408/ukraina-podlovila-nas-na-rotatsii-voenkor-o-tom-pochemu-u-vsu-provalilis-kontrudary-v-dzerzhinske-1062386825.html

"Украина подловила нас на ротации": военкор о том, почему у ВСУ провалились контрудары в Дзержинске

"Украина подловила нас на ротации": военкор о том, почему у ВСУ провалились контрудары в Дзержинске - 08.04.2025 Украина.ру

"Украина подловила нас на ротации": военкор о том, почему у ВСУ провалились контрудары в Дзержинске

У Киева недостаточно сил и резервов для того, чтобы держать в боевом тонусе весь фронт, который пришел в движение (контратаковать, наступать или вести активную оборону). Поэтому они выбрали оборону Краснамейска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-04-08T19:30

2025-04-08T19:30

2025-04-08T19:30

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вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

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Под Красноармейском (Покровск) противнику не удалось срезать Шевченковский выступ, ВСУ застряли в Песчаном, сообщил военкор. При этом украинские власти врут, что до сих пор "контролируют" Котлино, добавил Ермаков.Он отметил, что в Донбассе ВС РФ посадили ВСУ на очередной шпагат, и теперь приходится выбирать, что же оборонять: Покровск, стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске (Торецк), которые тоже провалились."Хотя, надо признать, что этот контрудар был организован грамотно. Украина подловила нас на ротации и нанесли вклинивающиеся удары с четырех сторон к центру города. Но это все равно не сработало", — подчеркнул журналист.По словам Ермакова, сейчас у Киева недостаточно сил и резервов для того, чтобы держать "в боевом тонусе" весь фронт, поэтому ВСУ выбрали оборону Красноармейска с локальными контрударами.Это даст противнику выиграть время, как это было в Селидове, но никаких стратегических задач не решит. Потому что судьба Красноармейска решается не возле него, а гораздо южнее, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О перспективах наступления в Харьковской области — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250408/1062353332.html

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