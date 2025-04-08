"Украина подловила нас на ротации": военкор о том, почему у ВСУ провалились контрудары в Дзержинске - 08.04.2025 Украина.ру
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"Украина подловила нас на ротации": военкор о том, почему у ВСУ провалились контрудары в Дзержинске
"Украина подловила нас на ротации": военкор о том, почему у ВСУ провалились контрудары в Дзержинске - 08.04.2025 Украина.ру
"Украина подловила нас на ротации": военкор о том, почему у ВСУ провалились контрудары в Дзержинске
У Киева недостаточно сил и резервов для того, чтобы держать в боевом тонусе весь фронт, который пришел в движение (контратаковать, наступать или вести активную оборону). Поэтому они выбрали оборону Краснамейска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-04-08T19:30
2025-04-08T19:30
новости
россия
дзержинск (торецк)
всу
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
донбасс
сво
спецоперация
война
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Под Красноармейском (Покровск) противнику не удалось срезать Шевченковский выступ, ВСУ застряли в Песчаном, сообщил военкор. При этом украинские власти врут, что до сих пор "контролируют" Котлино, добавил Ермаков.Он отметил, что в Донбассе ВС РФ посадили ВСУ на очередной шпагат, и теперь приходится выбирать, что же оборонять: Покровск, стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске (Торецк), которые тоже провалились."Хотя, надо признать, что этот контрудар был организован грамотно. Украина подловила нас на ротации и нанесли вклинивающиеся удары с четырех сторон к центру города. Но это все равно не сработало", — подчеркнул журналист.По словам Ермакова, сейчас у Киева недостаточно сил и резервов для того, чтобы держать "в боевом тонусе" весь фронт, поэтому ВСУ выбрали оборону Красноармейска с локальными контрударами.Это даст противнику выиграть время, как это было в Селидове, но никаких стратегических задач не решит. Потому что судьба Красноармейска решается не возле него, а гораздо южнее, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О перспективах наступления в Харьковской области — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250408/1062353332.html
россия
дзержинск (торецк)
покровск/красноармейск
донбасс
украина
днепроэнергия
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новости, россия, дзержинск (торецк), всу, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, донбасс, сво, спецоперация, война, украина, война на украине, вс рф, наступление, днепроэнергия, мокрые ялы
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), ВСУ, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, Донбасс, СВО, Спецоперация, война, Украина, война на Украине, ВС РФ, наступление, Днепроэнергия, Мокрые Ялы

"Украина подловила нас на ротации": военкор о том, почему у ВСУ провалились контрудары в Дзержинске

19:30 08.04.2025
 
© Reuters
© Reuters
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У Киева недостаточно сил и резервов для того, чтобы держать в боевом тонусе весь фронт, который пришел в движение (контратаковать, наступать или вести активную оборону). Поэтому они выбрали оборону Краснамейска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Под Красноармейском (Покровск) противнику не удалось срезать Шевченковский выступ, ВСУ застряли в Песчаном, сообщил военкор. При этом украинские власти врут, что до сих пор "контролируют" Котлино, добавил Ермаков.
Он отметил, что в Донбассе ВС РФ посадили ВСУ на очередной шпагат, и теперь приходится выбирать, что же оборонять: Покровск, стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске (Торецк), которые тоже провалились.
"Хотя, надо признать, что этот контрудар был организован грамотно. Украина подловила нас на ротации и нанесли вклинивающиеся удары с четырех сторон к центру города. Но это все равно не сработало", — подчеркнул журналист.
По словам Ермакова, сейчас у Киева недостаточно сил и резервов для того, чтобы держать "в боевом тонусе" весь фронт, поэтому ВСУ выбрали оборону Красноармейска с локальными контрударами.
Это даст противнику выиграть время, как это было в Селидове, но никаких стратегических задач не решит. Потому что судьба Красноармейска решается не возле него, а гораздо южнее, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О перспективах наступления в Харьковской области — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
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04:29
Либо воюют в ВСУ, либо снимают постановочные сюжеты. Как живут украинские военкорыПрофессия военного корреспондента всегда была связана с риском для жизни и не только из-за самого факта работы в зоне боевых действий - под обстрелами и на заминированной местности.
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)ВСУВооруженные силы УкраиныПокровск/КрасноармейскДонбассСВОСпецоперациявойнаУкраинавойна на УкраинеВС РФнаступлениеДнепроэнергияМокрые Ялы
 
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