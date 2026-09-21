https://ukraina.ru/20260921/vyvezti-iz-strany-zapad-nachal-tayno-pomogat-ukraine-1083338725.html

"Вывезти из страны": Запад начал тайно помогать Украине

"Вывезти из страны": Запад начал тайно помогать Украине - 21.09.2026 Украина.ру

"Вывезти из страны": Запад начал тайно помогать Украине

Украина готовится к самой тяжелей зиме за весь период войны, пишет 21 сентября агентство Bloomberg

2026-09-21T19:40

2026-09-21T19:40

2026-09-21T19:40

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венгрия

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ес

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Опыт предыдущей, холодной зимы, "в сочетании с все более совершенными российскими дронами и критической нехваткой перехватчиков", многих жителей Украины подталкивает к мысли о переезде — за город или даже за границу, отмечают репортеры агентства. Другие запасаются дровами или покупают оборудование и одежду, чтобы справиться, добавляют они.Коммунальные преимущества, созданные еще во время Советского Союза, такие как городская система центрального отопления, сейчас оказались слабым местом, подчеркивается в статье. Система опирается на стационарную инфраструктуру, такую как комбинированные отопительные и электростанции, которые качают горячую воду через сети труб в многоэтажные жилые дома, уточняет агентство для западных читателей.Одним из главных вызовов для нового украинского правительства под руководством Сергея Корецкого, бывшего генерального директора украинских энергетических компаний, как раз является минимизация вероятности повторения прошлогоднего сценария, когда при тридцатиградусном морозе без отопления оставались десятки тысяч домов, считает Bloomberg.Справиться с этой задачей украинским властям уже помогают европейские союзники. По словам собеседника агентства, который пожелал остаться анонимным, европейцы передают Киеву имеющиеся у них запчасти для электростанций и отопительное оборудование. При этом в статье подчеркивается, что этот процесс не является публичным.Чтобы уберечь запасы нефтепродуктов от возможных российских ударов, украинские власти подписали с венгерской нефтегазовой компанией MOL меморандум о строительстве хранилища на территории Венгрии. Об этом 20 сентября сообщили в компании "Нафтогаз Украины"."Группа "Нафтогаз" и компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы", — говорится в телеграм-канале компании.Идея создавать склады за пределами страны не новая. В середине сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий уже озвучил планы оборудовать продовольственные склады на территории соседних стран, но недалеко от границы. По его словам, это позволит оперативно доставлять продукты к местам потребления.Высоцкий отметил, что вопрос релокации складских помещений находится на этапе проработки, а ведомство совместно с МИД устанавливает контакты между украинскими компаниями и владельцами складов за рубежом. Также анализируется необходимость изменений в законодательстве Украины, ЕС или Молдавии для реализации данного проекта.Но если с продовольствием более или менее все понятно — есть товар, надо только найти место для хранения, — с энергоносителями дела обстоят немного иначе. Когда речь идет о нефтепродуктах, у Украины проблема не только с местом для хранения, но и с самим товаром. В июне 2022 года глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что нефтеперерабатывающая сфера страны не работает из-за военного положения.Но зато Киев и так покупает нефтепродукты у Венгрии, рассказал в комментарии Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.По его словам, Венгрия и Словакия, несмотря на европейские санкции, имеют право покупать российскую трубопроводную нефть. Но при этом полученные из нее нефтепродукты они не могут продавать другим членам ЕС, напомнил эксперт."А кто там у них рядом есть из не членов ЕС, кому можно продать эти нефтепродукты? Излишки есть, они продадут их Украине. Просто раньше они "с колес" их продавали, а сейчас Украина заинтересована в том, чтобы были какие-то хранилища топлива, которые Россия не будет уничтожать. Вот, она их строит на территории соседних стран", — рассказал Юшков.Также украинское руководство понимает, что дефицит топлива может возникнуть в самой Европе. Поэтому им нужно купить его и где-то хранить, чтобы потом гарантированно могли получить это топливо, добавил эксперт."Для этого нужно отдельное хранилище, которое будет обособлено от общей системы MOL, например. Они об этом и говорят. В основном речь идет про дизель, так как для армии важен дизель, вся военная техника работает на этом топливе. Но я думаю, что и бензин они могли бы хранить в Венгрии", — считает Юшков.Комментируя информацию агентства Bloomberg о том, что западные партнеры Украины негласно помогают Киеву подготовить свои ТЭЦ к отопительному сезону, Юшков заявил, что речь, скорее всего, идет о проведении всевозможных аукционов и тендеров для закупки оборудования по их ремонту. Поэтому, как пишет агентство, работа имеет непубличный характер."Такого рода информация раньше поступала насчет вооружения. Сколько завод скажет, столько европейцы ему и дают для того, чтобы быстрее сделать нужное оборудование. Почему работают скрытно? Если они будут объявлять номенклатуру того, что они на Украину поставляют, будет понятно, куда это пойдет и что точно собираются чинить. Россия повторно может ударить по этим же объектам", — подытожил Юшков.Сами украинские эксперты не слишком оптимистичны насчет мероприятий, которые для обеспечения отопительного сезона предпринимают власти страны. По словам бывшего главы агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергея Сухомлина, столица готова к новому зимнему сезону лишь на 40%.Проблема в том, что власти делают ставку на теплоэлектроцентрали, которые очень уязвимы, полагает он. Для Киева гораздо лучше было бы сосредоточиться на развитии децентрализованной системы, состоящей из небольших защищенных котельных, советует Сухомлин.Ситуация тревожит не только самих украинцев, но и тех же западных партнеров, которые помогают им пережить зиму с наименьшими потерями. Если Украине не удастся этого сделать, она в конечном итоге проиграет, пишет Bloomberg, ссылаясь на прогнозы высокопоставленного европейского чиновника.

https://ukraina.ru/20260916/krakh-grivny-i-eda-za-granitsey-chto-zhdt-ukrainu-zimoy-1083230773.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, венгрия, игорь юшков, сергей корецкий, bloomberg, ес