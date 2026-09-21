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Ситуация на рынке труда Украины усугубится - эксперт

Ситуация на рынке труда Украины усугубится - эксперт - 21.09.2026 Украина.ру

Ситуация на рынке труда Украины усугубится - эксперт

Украинский рынок труда остается дефицитным и скорого улучшения ждать не стоит. Об этом в опубликованном 21 сентября интервью РБК-Украина рассказала эксперт Татьяна Пашкина

2026-09-21T19:51

2026-09-21T19:51

2026-09-21T19:51

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По мнению эксперта, на нехватку работников влияют мобилизация, миграция и структурные проблемы рынка. Самый острый дефицит наблюдается в промышленности, аграрной сфере, строительстве, фармацевтике и логистике.Пашкина рассказала, почему работодатели не всегда могут закрыть вакансии даже с высокой зарплатой. По её словам, "дефицит кадров формировался не одно десятилетие" и кардинальных изменений на рынке труда в ближайшее время ждать не следует.Демография будет больше влиять на рынок труда в последующие годы, потому что уменьшение молодежи пока может быть компенсировано наличием работников зрелого возраста, отметила эксперт."И, конечно, мобилизация, потому что миллион людей перекочевал с гражданского рынка труда на военный. Плюс, милтек, который потихоньку уносит специалистов из других производств, - добавила Пашкина. - Я думаю, что миграционное влияние мы уже немного преодолели, как-то привыкли к тому, что эти люди за границей и вряд ли вернутся быстро, а возможно, не вернутся вообще".По её оценкам, дефицит на украинском рынке труда "почти всюду". Его формируют "почти все работники производства – от разнорабочих до председателей технологических отделов, главных конструкторов и так далее".В сельском хозяйстве на Украине "всегда был дефицит: механизаторы, комбайнеры, агрономы, ветеринары", обратила внимание Пашкина. "Фармация задыхается от недостатка фармацевтов. В строительстве не хватает работников – от начинающих до архитекторов. На складах дефицитные кладовщики, грузчики, комплектующие", - констатировала она.По её оценкам, украинский рынок труда "давно не отвечает" потребностям экономики.Вакансия может оставаться открытой даже тогда, когда работодатель предлагает конкурентную зарплату, отметила эксперт, так как "это может быть работа без бронирования". Вторым по значимости фактором "может быть ситуация, когда зарплата конкурентная, но неконкурентные условия". Также Пашкина отметила, что график работы может быть хуже, чем у коллег по рынку, обман с премиями, и также бывает, что "руководство не очень адекватное, и тогда никаких денег за это не нужно".Эксперт обратила внимание, что "несмотря на тотальный дефицит, никто не отменял ни эйджизма, ни сексизма, ни других проявлений ограничений к работникам". В частности, не трудоустроено почти 90% людей с инвалидностью."И соответственно, когда нам говорят, что людей не хватает, у меня всегда возникает вопрос: трудоустроены ли у нас все уязвимые слои населения? Трудоустроены ли у нас люди 50+, 18- и так далее? Вот если бы мы там всех 100% трудоустроили, это был бы кадровый голод", - констатировала эксперт.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Процветание или гибель: как украинцы намерены поменять гимн, чтобы "забыть" о смерти. Итоги 21 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, труд, рынок труда, трудоустройство, трудовые мигранты, инвалиды, ситуация на украине, социальная политика