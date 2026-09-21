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Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России

Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России - 21.09.2026 Украина.ру

Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России

Президент Франции Эммануэль Макрон предпримет попытку повлиять на решения президента США Дональда Трампа и убедить его усилить давление на Россию. Об этом 21 сентября пишет французская газета Le Figaro

2026-09-21T18:52

2026-09-21T18:52

2026-09-21T18:52

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По информации французского издания, в понедельник Макрон должен встретиться с Трампом в Нью-Йорке, чтобы обсудить сохранение поддержки киевского режима и продолжение давления на Россию."Эммануэль Макрон, который готовится встретиться с Дональдом Трампом в понедельник в Нью-Йорке, планирует поговорить с ним "со всей откровенностью", чтобы попытаться "направить его к правильным решениям" , особенно в отношении Украины , сообщили представители его окружения", - сказано в публикации.По словам того же источника издания, в этом вопросе французскому президенту придется убедить своего американского коллегу "продолжать усилия по поддержке Украины" и "усилить давление на Россию".Тем временем Трамп в своей соцсети оценил состояние урегулирования конфликта на Украине."Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, ведь ежемесячно гибнет 25 000 человек – преимущественно военных. Какой позор!",– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Высказался на эту тему и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Подробности в публикации Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент США Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Процветание или гибель: как украинцы намерены поменять гимн, чтобы "забыть" о смерти. Итоги 21 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, джей ди вэнс, ес, международная политика