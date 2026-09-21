Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России - 21.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260921/makron-zhelaet-podtolknut-trampa-k-pravilnym-resheniyam-po-ukraine-i-rossii-1083339763.html
Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России
Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России - 21.09.2026 Украина.ру
Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России
Президент Франции Эммануэль Макрон предпримет попытку повлиять на решения президента США Дональда Трампа и убедить его усилить давление на Россию. Об этом 21 сентября пишет французская газета Le Figaro
2026-09-21T18:52
2026-09-21T18:52
новости
украина
россия
сша
дональд трамп
эммануэль макрон
джей ди вэнс
ес
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059636964_0:0:2656:1494_1920x0_80_0_0_96509cd39c007067c42a9a811f20d852.jpg
По информации французского издания, в понедельник Макрон должен встретиться с Трампом в Нью-Йорке, чтобы обсудить сохранение поддержки киевского режима и продолжение давления на Россию."Эммануэль Макрон, который готовится встретиться с Дональдом Трампом в понедельник в Нью-Йорке, планирует поговорить с ним "со всей откровенностью", чтобы попытаться "направить его к правильным решениям" , особенно в отношении Украины , сообщили представители его окружения", - сказано в публикации.По словам того же источника издания, в этом вопросе французскому президенту придется убедить своего американского коллегу "продолжать усилия по поддержке Украины" и "усилить давление на Россию".Тем временем Трамп в своей соцсети оценил состояние урегулирования конфликта на Украине."Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, ведь ежемесячно гибнет 25 000 человек – преимущественно военных. Какой позор!",– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Высказался на эту тему и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Подробности в публикации Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент США Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Процветание или гибель: как украинцы намерены поменять гимн, чтобы "забыть" о смерти. Итоги 21 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059636964_301:0:2582:1711_1920x0_80_0_0_b28ea04b29f48a44c157a7f7f517e254.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, джей ди вэнс, ес, международная политика
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Джей Ди Вэнс, ЕС, Международная политика

Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России

18:52 21.09.2026
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент Франции Эммануэль Макрон предпримет попытку повлиять на решения президента США Дональда Трампа и убедить его усилить давление на Россию. Об этом 21 сентября пишет французская газета Le Figaro
По информации французского издания, в понедельник Макрон должен встретиться с Трампом в Нью-Йорке, чтобы обсудить сохранение поддержки киевского режима и продолжение давления на Россию.
"Эммануэль Макрон, который готовится встретиться с Дональдом Трампом в понедельник в Нью-Йорке, планирует поговорить с ним "со всей откровенностью", чтобы попытаться "направить его к правильным решениям" , особенно в отношении Украины , сообщили представители его окружения", - сказано в публикации.
По словам того же источника издания, в этом вопросе французскому президенту придется убедить своего американского коллегу "продолжать усилия по поддержке Украины" и "усилить давление на Россию".
Тем временем Трамп в своей соцсети оценил состояние урегулирования конфликта на Украине.
"Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, ведь ежемесячно гибнет 25 000 человек – преимущественно военных. Какой позор!",– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Высказался на эту тему и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Подробности в публикации Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент США
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Процветание или гибель: как украинцы намерены поменять гимн, чтобы "забыть" о смерти. Итоги 21 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампЭммануэль МакронДжей Ди ВэнсЕСМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:05Житель Ялты работал на СБУ и получил приговор за госизмену
19:51Ситуация на рынке труда Украины усугубится - эксперт
19:40"Вывезти из страны": Запад начал тайно помогать Украине
19:14Зеленский рассказал, что приведёт к деэскалации в конфликте с Россией
19:00Алексей Фененко: Запад на Украине устроил репетицию войны, которую он развяжет против России в будущем
18:52Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России
18:34Дворец под изумрудной крышей и объекты, которые не бомбят ВСУ: чего ждет олигарх Ахметов* в свои 60
18:33Сербия и Новороссия, гуманитарная и социальная помощи детям. 21 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:31Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент США
18:06За "Северные потоки" и Украину: партия канцлера Мерца с треском проиграла новые выборы в Германии
17:56Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны Украины
17:56Процветание или гибель: как украинцы намерены поменять гимн, чтобы "забыть" о смерти. Итоги 21 сентября
17:27Когда ВСУ поймут, что попали в котёл под Харьковом и где репетируют штурм Краматорска – Анпилогов
17:23Львовский военком оказался подпольным миллионером
17:09Наркотики в Измаильский СИЗО передавали в детской игрушке
16:45Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушку
16:41Вместе против России: в Европе создают новую мини-НАТО
15:55Весь мир страдает от конфликта на Украине - Трамп
15:47Запад и казаки: почему нищая Украина будет воевать до последнего
15:33Немецкая оппозиция победила на выборах и снова призвала канцлера к диалогу с Россией
Лента новостейМолния