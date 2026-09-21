https://ukraina.ru/20260921/makron-zhelaet-podtolknut-trampa-k-pravilnym-resheniyam-po-ukraine-i-rossii-1083339763.html
Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России
Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России - 21.09.2026 Украина.ру
Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России
Президент Франции Эммануэль Макрон предпримет попытку повлиять на решения президента США Дональда Трампа и убедить его усилить давление на Россию. Об этом 21 сентября пишет французская газета Le Figaro
2026-09-21T18:52
2026-09-21T18:52
2026-09-21T18:52
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По информации французского издания, в понедельник Макрон должен встретиться с Трампом в Нью-Йорке, чтобы обсудить сохранение поддержки киевского режима и продолжение давления на Россию."Эммануэль Макрон, который готовится встретиться с Дональдом Трампом в понедельник в Нью-Йорке, планирует поговорить с ним "со всей откровенностью", чтобы попытаться "направить его к правильным решениям" , особенно в отношении Украины , сообщили представители его окружения", - сказано в публикации.По словам того же источника издания, в этом вопросе французскому президенту придется убедить своего американского коллегу "продолжать усилия по поддержке Украины" и "усилить давление на Россию".Тем временем Трамп в своей соцсети оценил состояние урегулирования конфликта на Украине."Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, ведь ежемесячно гибнет 25 000 человек – преимущественно военных. Какой позор!",– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Высказался на эту тему и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Подробности в публикации Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент США Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Процветание или гибель: как украинцы намерены поменять гимн, чтобы "забыть" о смерти. Итоги 21 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, джей ди вэнс, ес, международная политика
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Джей Ди Вэнс, ЕС, Международная политика
Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России
Президент Франции Эммануэль Макрон предпримет попытку повлиять на решения президента США Дональда Трампа и убедить его усилить давление на Россию. Об этом 21 сентября пишет французская газета Le Figaro
По информации французского издания, в понедельник Макрон должен встретиться с Трампом в Нью-Йорке, чтобы обсудить сохранение поддержки киевского режима и продолжение давления на Россию.
"Эммануэль Макрон, который готовится встретиться с Дональдом Трампом в понедельник в Нью-Йорке, планирует поговорить с ним "со всей откровенностью", чтобы попытаться "направить его к правильным решениям" , особенно в отношении Украины ,
сообщили представители его окружения", - сказано в публикации.
По словам того же источника издания, в этом вопросе французскому президенту придется убедить своего американского коллегу "продолжать усилия по поддержке Украины" и "усилить давление на Россию".
Тем временем Трамп в своей соцсети оценил состояние урегулирования конфликта на Украине.
"Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, ведь ежемесячно гибнет 25 000 человек – преимущественно военных. Какой позор!",– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Высказался на эту тему и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Подробности в публикации Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент США
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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