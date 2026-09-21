https://ukraina.ru/20260921/zelenskiy-rasskazal-chto-privedt-k-deeskalatsii-v-konflikte-s-rossiey-1083341071.html
Зеленский рассказал, что приведёт к деэскалации в конфликте с Россией
Зеленский рассказал, что приведёт к деэскалации в конфликте с Россией - 21.09.2026 Украина.ру
Зеленский рассказал, что приведёт к деэскалации в конфликте с Россией
ВСУ могут отказаться от ударов по российским объектам, если Москва учтёт пожелания Киева по ограничениям ударов на Украине. Об этом 21 сентября заявил Владимир Зеленский
2026-09-21T19:14
2026-09-21T19:14
2026-09-21T19:14
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Комментируя публикацию в соцсети президента США Дональда Трампа на тему прекращения СВО, Зеленский также выступил в соцсети со своими соображениями по этому поводу. По словам Зеленского, "сейчас ведется диалог с президентом Трампом и Америкой", в ходе которого "обсуждаются идеи по приближению мира, начиная с решительных шагов по деэскалации". "Энергетический сектор Украины, важнейшая инфраструктура и наш экспорт продовольствия должны перестать быть целями для России, и это приведет к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны. Решения возможны", - заявил Зеленский.Комментируя публикацию президента США, Зеленский заверил в готовности обсуждать свою позицию "с нашими партнерами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке".Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что во вторник или в среду возможна личная встреча Трампа с Зеленским. По её итогам стоит ожидать прогресса, отметил Вэнс. Подробности в публикации Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент СШАРанее на эту тему: Весь мир страдает от конфликта на Украине - ТрампВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, дональд трамп, оон, сша, эскалация, международная политика, владимир зеленский, прогнозы сво
Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, ООН, США, эскалация, Международная политика, Владимир Зеленский, прогнозы СВО
Зеленский рассказал, что приведёт к деэскалации в конфликте с Россией
ВСУ могут отказаться от ударов по российским объектам, если Москва учтёт пожелания Киева по ограничениям ударов на Украине. Об этом 21 сентября заявил Владимир Зеленский
Комментируя публикацию в соцсети президента США Дональда Трампа на тему прекращения СВО, Зеленский также выступил в соцсети со своими соображениями по этому поводу.
По словам Зеленского, "сейчас ведется диалог с президентом Трампом и Америкой", в ходе которого "обсуждаются идеи по приближению мира, начиная с решительных шагов по деэскалации".
"Энергетический сектор Украины, важнейшая инфраструктура и наш экспорт продовольствия должны перестать быть целями для России, и это приведет к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны. Решения возможны", - заявил Зеленский.
Комментируя публикацию президента США, Зеленский заверил в готовности обсуждать свою позицию "с нашими партнерами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке".
Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что во вторник или в среду возможна личная встреча Трампа с Зеленским. По её итогам стоит ожидать прогресса, отметил Вэнс. Подробности в публикации Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент США
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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