США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп - 09.04.2025 Украина.ру
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США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп
США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп - 09.04.2025 Украина.ру
США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп
Президент США Дональд Трамп решил ответить Китаю на взаимное повышение пошлин и распорядился немедленно поднять ввозные пошлины на товары из КНР до 125%. Об этом американский лидер заявил 9 апреля в своей соцсети.
2025-04-09T21:02
2025-04-09T21:02
новости
китай
сша
пекин
дональд трамп
вто
тарифы
пошлина
торговая война
международные отношения
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"Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, настоящим я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, начиная с момента вступления решения в силу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Он заявил также, что более 75 стран обратились к представителям США в свете введения Белым домом ввозных пошлин. Так как эти страны не приняли никаких ответных мер против Соединенных Штатов, то Трамп "санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере 10%, также вступающее в силу немедленно", сообщил он в той же соцсети.Также 9 апреля китайское государственное информагентство "Синьхуа" сообщило, что Госсовет КНР решил "зеркально" ответить Белому дому на повышение ввозных пошлин. Официальный Пекин заявил, что с 10 апреля поднимает ставку на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.Правительство КНР в очередной раз уведомило ВТО о неправомерности действий Вашингтона. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что США будут взимать 104% с ввозимых китайских товаров.Подробности в публикации Китай отвечает повышением пошлин на товары из США до 84%
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, китай, сша, пекин, дональд трамп, вто, тарифы, пошлина, торговая война, международные отношения
Новости, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, ВТО, тарифы, пошлина, торговая война, международные отношения

США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп

21:02 09.04.2025
 
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© Public domain
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Президент США Дональд Трамп решил ответить Китаю на взаимное повышение пошлин и распорядился немедленно поднять ввозные пошлины на товары из КНР до 125%. Об этом американский лидер заявил 9 апреля в своей соцсети.
"Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, настоящим я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, начиная с момента вступления решения в силу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он заявил также, что более 75 стран обратились к представителям США в свете введения Белым домом ввозных пошлин. Так как эти страны не приняли никаких ответных мер против Соединенных Штатов, то Трамп "санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере 10%, также вступающее в силу немедленно", сообщил он в той же соцсети.
Также 9 апреля китайское государственное информагентство "Синьхуа" сообщило, что Госсовет КНР решил "зеркально" ответить Белому дому на повышение ввозных пошлин. Официальный Пекин заявил, что с 10 апреля поднимает ставку на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.
Правительство КНР в очередной раз уведомило ВТО о неправомерности действий Вашингтона. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что США будут взимать 104% с ввозимых китайских товаров.
Подробности в публикации Китай отвечает повышением пошлин на товары из США до 84%
 
НовостиКитайСШАПекинДональд ТрампВТОтарифыпошлинаторговая войнамеждународные отношения
 
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21:02США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп
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