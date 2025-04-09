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США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп

США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп - 09.04.2025 Украина.ру

США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп

Президент США Дональд Трамп решил ответить Китаю на взаимное повышение пошлин и распорядился немедленно поднять ввозные пошлины на товары из КНР до 125%. Об этом американский лидер заявил 9 апреля в своей соцсети.

2025-04-09T21:02

2025-04-09T21:02

2025-04-09T21:02

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китай

сша

пекин

дональд трамп

вто

тарифы

пошлина

торговая война

международные отношения

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"Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, настоящим я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, начиная с момента вступления решения в силу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Он заявил также, что более 75 стран обратились к представителям США в свете введения Белым домом ввозных пошлин. Так как эти страны не приняли никаких ответных мер против Соединенных Штатов, то Трамп "санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере 10%, также вступающее в силу немедленно", сообщил он в той же соцсети.Также 9 апреля китайское государственное информагентство "Синьхуа" сообщило, что Госсовет КНР решил "зеркально" ответить Белому дому на повышение ввозных пошлин. Официальный Пекин заявил, что с 10 апреля поднимает ставку на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.Правительство КНР в очередной раз уведомило ВТО о неправомерности действий Вашингтона. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что США будут взимать 104% с ввозимых китайских товаров.Подробности в публикации Китай отвечает повышением пошлин на товары из США до 84%

китай

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новости, китай, сша, пекин, дональд трамп, вто, тарифы, пошлина, торговая война, международные отношения