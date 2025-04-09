https://ukraina.ru/20250409/na-kakie-zhertvy-poydt-tramp-dlya-vozvrata-statusa-glavnoy-sverkhderzhavy---lizan-1062405803.html
На какие жертвы пойдёт Трамп для возврата статуса главной сверхдержавы - Лизан
На какие жертвы пойдёт Трамп для возврата статуса главной сверхдержавы - Лизан - 09.04.2025 Украина.ру
На какие жертвы пойдёт Трамп для возврата статуса главной сверхдержавы - Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал стратегию и цели торговой войны Трампа, а также... Украина.ру, 09.04.2025
2025-04-09T13:45
2025-04-09T13:45
2025-04-09T13:45
видео
иран
киев
вашингтон
дональд трамп
иван лизан
ядерная безопасность
ядерная энергетика
антироссийские санкции
торговая война
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал стратегию и цели торговой войны Трампа, а также рассказал, какие иностранные компании смогут вернуться на российский рынок: 00:31 - Торговая война Трампа против всех; 08:00 - Кого стоит вернуть на российский рынок? 12:58 - Ресурсная сделка Киева в Вашингтоне; 16:02 - Ядерная сделка: США – Иран; 18:13 - Проверка ядерного потенциала Ирана. ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan
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видео, иран, киев, вашингтон, дональд трамп, иван лизан, ядерная безопасность, ядерная энергетика, антироссийские санкции, торговая война, тарифы, пошлина, видео
Видео, Иран, Киев, Вашингтон, Дональд Трамп, Иван Лизан, ядерная безопасность, Ядерная энергетика, антироссийские санкции, торговая война, тарифы, пошлина
На какие жертвы пойдёт Трамп для возврата статуса главной сверхдержавы - Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал стратегию и цели торговой войны Трампа, а также рассказал, какие иностранные компании смогут вернуться на российский рынок:
00:31 - Торговая война Трампа против всех;
08:00 - Кого стоит вернуть на российский рынок?
12:58 - Ресурсная сделка Киева в Вашингтоне;
16:02 - Ядерная сделка: США – Иран;
18:13 - Проверка ядерного потенциала Ирана.
ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan