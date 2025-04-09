https://ukraina.ru/20250409/na-kakie-zhertvy-poydt-tramp-dlya-vozvrata-statusa-glavnoy-sverkhderzhavy---lizan-1062405803.html

На какие жертвы пойдёт Трамп для возврата статуса главной сверхдержавы - Лизан

На какие жертвы пойдёт Трамп для возврата статуса главной сверхдержавы - Лизан - 09.04.2025 Украина.ру

На какие жертвы пойдёт Трамп для возврата статуса главной сверхдержавы - Лизан

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал стратегию и цели торговой войны Трампа, а также... Украина.ру, 09.04.2025

2025-04-09T13:45

2025-04-09T13:45

2025-04-09T13:45

видео

иран

киев

вашингтон

дональд трамп

иван лизан

ядерная безопасность

ядерная энергетика

антироссийские санкции

торговая война

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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал стратегию и цели торговой войны Трампа, а также рассказал, какие иностранные компании смогут вернуться на российский рынок: 00:31 - Торговая война Трампа против всех; 08:00 - Кого стоит вернуть на российский рынок? 12:58 - Ресурсная сделка Киева в Вашингтоне; 16:02 - Ядерная сделка: США – Иран; 18:13 - Проверка ядерного потенциала Ирана. ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan

иран

киев

вашингтон

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2025

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