Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреля
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Стало известно количество дезертировавших из ВСУ военнослужащих
Находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский назвал количество дезертиров из Вооружённых сил Украины
"Тем временем, официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных ДБР (Державне бюро розслідувань — Государственное бюро расследований — Ред.) на 1 апреля 2025 года - 175 435 случаев. В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть, по факту сейчас в бегах около 250 тысяч человек, или треть (!) украинской армии",— написал Дубинский в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что нужно обратить внимание и на пропавших без вести.
"Добавьте сюда примерно такое же количество пропавших без вести, и получите те самые цифры. 250-300 тысяч реально воюющих у нас против примерно 600 тысяч у россиян. Это именно та ситуация, которую описывает [Владимиру] Зеленскому [президент США Дональд] Трамп, когда говорит, что у него нет карт на руках", — подчеркнул Дубинский.
"Добавьте сюда примерно такое же количество пропавших без вести, и получите те самые цифры. 250-300 тысяч реально воюющих у нас против примерно 600 тысяч у россиян. Это именно та ситуация, которую описывает [Владимиру] Зеленскому [президент США Дональд] Трамп, когда говорит, что у него нет карт на руках", — подчеркнул Дубинский.
Парламентарий заявил, что через несколько месяцев Украина столкнётся с отсутствием военных.
"К осени воевать будет некому и нечем. Как бы не зверствовали ТЦК-шники (сотрудники военкоматов — Ред.). "Миротворческий" контингент на этом фоне также выглядит смешно, потому что не обеспечит и 10% необходимых войск. Поэтому разве что - в качестве заградотрядов", — указал Дубинский.
"К осени воевать будет некому и нечем. Как бы не зверствовали ТЦК-шники (сотрудники военкоматов — Ред.). "Миротворческий" контингент на этом фоне также выглядит смешно, потому что не обеспечит и 10% необходимых войск. Поэтому разве что - в качестве заградотрядов", — указал Дубинский.
По его словам, Украину ожидает обвал фронта.
"Зеленский может сколько угодно петушиться - война закончена. Или он заключает перемирие на приемлемых условиях, или Украину ожидает обвал фронта до осени. Ещё не поражение, но тяжёлый удар", — подытожил нардеп.
"Зеленский может сколько угодно петушиться - война закончена. Или он заключает перемирие на приемлемых условиях, или Украину ожидает обвал фронта до осени. Ещё не поражение, но тяжёлый удар", — подытожил нардеп.
До этого он также раскритиковал слова Зеленского об украинской армии после завершения конфликта.
"Верховный ТЦК-шник продолжает бредить историей про постоянную армию в 800 тысяч. Это - рабство для всех мобилизованных, бусифицированных, контрактников (чей контракт истёк во время военного положения)", — указывал Дубинский.
Он подчеркнул, что украинское государство "не имеет права удерживать после войны армию рабов, в которую превращены ВСУ сегодня".
"Требования и гарантии демобилизации - должны быть основным условием завершения войн", — отмечал народный депутат.
Ранее на Украине уже поднимали вопрос о большом количестве дезертиров. Так, в феврале в эфире "День.LIVE" украинский адвокат Владислав Михайленко заявил, что случаев самовольного оставления части (СОЧ) в стране может быть как 200 тыс, так и 300 тыс..
"Разговаривал с несколькими сотрудниками соответствующих служб неофициально и неформально, это мои знакомые. СОЧ уже достигло отметки 200 тыс. Это неофициальные данные, это может быть ошибочно, это то, о чём я слышал", — отметил адвокат.
По его словам, официальной статистики по дезертирам нет, т. к. отсутствует чётка система учёта таких случаев. Ведь по правилам, такого человека должны вызвать в военную службу правопорядка, а после — отправить в СИЗО.
"СИЗО должно направить в суд, суд должен вынести приговор, потом должен направить в автозак в воинскую часть, вернуть в ту именно часть", — объяснил адвокат.
Официальная статистика в отношении СОЧ должна была бы быть, но, отметил адвокат, на самом деле всё происходит по-другому, поэтому статистики нет.
"Насколько я слышал, если человека обнаружили, то ВСП направляет его в воинскую часть. Военнослужащего обычно привозят в другую воинскую часть, чтобы не демотивировать остальных бойцов", — отметил он.
Таким образом, отметил адвокат, количество дезертиров может быть как 50 тыс. в соответствии с ранее озвученными данными по СОЧ, так и 300 тыс..
Тем временем появляются новые данные о том, во сколько обошлось Украине вторжение в Курскую область.
Как сообщило РИА Новости со ссылкой на данные группировки войск "Север", а также опираясь на информацию о стоимости техники из открытых источников, украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тыс. единиц натовской техники общей стоимостью около $2,7 млрд.
"По нашим данным, в ходе курской авантюры группировка "Север" уничтожила около 1,5 тыс. единиц натовской техники", — рассказал изданию источник в группировке войск.
Часть подбитых машин эвакуировала ремонтная служба "Севера" для передачи в музейные экспозиции, другую часть направили в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации, уточнил собеседник агентства.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск сообщало, что за время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли 15 полноценных механизированных бригад.
"Такие данные получены при пересчёте безвозвратных потерь в боевые единицы. Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными. Эти цифры поражают", — отмечал источник.
Вчера, 10:00Опасная правда и ненастоящие украинцы, британский педофил. Главное на Украине на утро 6 апреляНачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сделал ряд заявлений по поводу происходящего в стране. Британские СМИ рассказали о том, как на Украине работал британский педофил
По его словам, в основе расчётов лежат данные о потерях в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, где в списках пропавших без вести числятся 600 человек. При этом за время вторжения в Курскую область соединение дважды пополняло личный состав, добавил источник.
"При штатной численности бригады приблизительно четыре тысячи человек боевой состав (три батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", — рассказал источник.
Однако, по его словам, в действительности потери, скорее всего, значительно больше: по предварительным оценкам. Так общее число пропавших без вести превышает 7 тыс. человек.
"Часть из них сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков", — подытожил источник в группировке.
Несмотря на это, как утверждает ряд источников, Украина готовит новое наступление — на ДНР.
О возможном новом наступлении ВСУ — в статье Александра Чаленко "Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье".