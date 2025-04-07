https://ukraina.ru/20250407/1062328112.html

Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреля

Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреля - 07.04.2025 Украина.ру

Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреля

Стало известно количество дезертировавших из ВСУ военнослужащих

2025-04-07T09:32

2025-04-07T09:32

2025-04-07T09:32

эксклюзив

хроники

украина

курская область

сша

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александр дубинский

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сизо

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Находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский назвал количество дезертиров из Вооружённых сил Украины"Тем временем, официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных ДБР (Державне бюро розслідувань — Государственное бюро расследований — Ред.) на 1 апреля 2025 года - 175 435 случаев. В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть, по факту сейчас в бегах около 250 тысяч человек, или треть (!) украинской армии",— написал Дубинский в своём телеграм-канале.Он также отметил, что нужно обратить внимание и на пропавших без вести."Добавьте сюда примерно такое же количество пропавших без вести, и получите те самые цифры. 250-300 тысяч реально воюющих у нас против примерно 600 тысяч у россиян. Это именно та ситуация, которую описывает [Владимиру] Зеленскому [президент США Дональд] Трамп, когда говорит, что у него нет карт на руках", — подчеркнул Дубинский.Парламентарий заявил, что через несколько месяцев Украина столкнётся с отсутствием военных."К осени воевать будет некому и нечем. Как бы не зверствовали ТЦК-шники (сотрудники военкоматов — Ред.). "Миротворческий" контингент на этом фоне также выглядит смешно, потому что не обеспечит и 10% необходимых войск. Поэтому разве что - в качестве заградотрядов", — указал Дубинский.По его словам, Украину ожидает обвал фронта."Зеленский может сколько угодно петушиться - война закончена. Или он заключает перемирие на приемлемых условиях, или Украину ожидает обвал фронта до осени. Ещё не поражение, но тяжёлый удар", — подытожил нардеп.До этого он также раскритиковал слова Зеленского об украинской армии после завершения конфликта."Верховный ТЦК-шник продолжает бредить историей про постоянную армию в 800 тысяч. Это - рабство для всех мобилизованных, бусифицированных, контрактников (чей контракт истёк во время военного положения)", — указывал Дубинский.Он подчеркнул, что украинское государство "не имеет права удерживать после войны армию рабов, в которую превращены ВСУ сегодня"."Требования и гарантии демобилизации - должны быть основным условием завершения войн", — отмечал народный депутат.Ранее на Украине уже поднимали вопрос о большом количестве дезертиров. Так, в феврале в эфире "День.LIVE" украинский адвокат Владислав Михайленко заявил, что случаев самовольного оставления части (СОЧ) в стране может быть как 200 тыс, так и 300 тыс.."Разговаривал с несколькими сотрудниками соответствующих служб неофициально и неформально, это мои знакомые. СОЧ уже достигло отметки 200 тыс. Это неофициальные данные, это может быть ошибочно, это то, о чём я слышал", — отметил адвокат.По его словам, официальной статистики по дезертирам нет, т. к. отсутствует чётка система учёта таких случаев. Ведь по правилам, такого человека должны вызвать в военную службу правопорядка, а после — отправить в СИЗО."СИЗО должно направить в суд, суд должен вынести приговор, потом должен направить в автозак в воинскую часть, вернуть в ту именно часть", — объяснил адвокат.Официальная статистика в отношении СОЧ должна была бы быть, но, отметил адвокат, на самом деле всё происходит по-другому, поэтому статистики нет."Насколько я слышал, если человека обнаружили, то ВСП направляет его в воинскую часть. Военнослужащего обычно привозят в другую воинскую часть, чтобы не демотивировать остальных бойцов", — отметил он.Таким образом, отметил адвокат, количество дезертиров может быть как 50 тыс. в соответствии с ранее озвученными данными по СОЧ, так и 300 тыс..Тем временем появляются новые данные о том, во сколько обошлось Украине вторжение в Курскую область.Как сообщило РИА Новости со ссылкой на данные группировки войск "Север", а также опираясь на информацию о стоимости техники из открытых источников, украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тыс. единиц натовской техники общей стоимостью около $2,7 млрд."По нашим данным, в ходе курской авантюры группировка "Север" уничтожила около 1,5 тыс. единиц натовской техники", — рассказал изданию источник в группировке войск.Часть подбитых машин эвакуировала ремонтная служба "Севера" для передачи в музейные экспозиции, другую часть направили в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации, уточнил собеседник агентства.Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск сообщало, что за время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли 15 полноценных механизированных бригад."Такие данные получены при пересчёте безвозвратных потерь в боевые единицы. Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными. Эти цифры поражают", — отмечал источник.По его словам, в основе расчётов лежат данные о потерях в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, где в списках пропавших без вести числятся 600 человек. При этом за время вторжения в Курскую область соединение дважды пополняло личный состав, добавил источник."При штатной численности бригады приблизительно четыре тысячи человек боевой состав (три батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", — рассказал источник.Однако, по его словам, в действительности потери, скорее всего, значительно больше: по предварительным оценкам. Так общее число пропавших без вести превышает 7 тыс. человек."Часть из них сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков", — подытожил источник в группировке.Несмотря на это, как утверждает ряд источников, Украина готовит новое наступление — на ДНР.О возможном новом наступлении ВСУ — в статье Александра Чаленко "Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье".

https://ukraina.ru/20250406/1062323102.html

https://ukraina.ru/20250406/1062316292.html

https://ukraina.ru/20250406/1062313479.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, курская область, сша, владимир зеленский, александр дубинский, александр чаленко, вооруженные силы украины, сизо