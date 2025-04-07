Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреля - 07.04.2025 Украина.ру
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Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреля
Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреля - 07.04.2025 Украина.ру
Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреля
Стало известно количество дезертировавших из ВСУ военнослужащих
2025-04-07T09:32
2025-04-07T09:32
эксклюзив
хроники
украина
курская область
сша
владимир зеленский
александр дубинский
александр чаленко
вооруженные силы украины
сизо
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Находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский назвал количество дезертиров из Вооружённых сил Украины"Тем временем, официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных ДБР (Державне бюро розслідувань — Государственное бюро расследований — Ред.) на 1 апреля 2025 года - 175 435 случаев. В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть, по факту сейчас в бегах около 250 тысяч человек, или треть (!) украинской армии",— написал Дубинский в своём телеграм-канале.Он также отметил, что нужно обратить внимание и на пропавших без вести."Добавьте сюда примерно такое же количество пропавших без вести, и получите те самые цифры. 250-300 тысяч реально воюющих у нас против примерно 600 тысяч у россиян. Это именно та ситуация, которую описывает [Владимиру] Зеленскому [президент США Дональд] Трамп, когда говорит, что у него нет карт на руках", — подчеркнул Дубинский.Парламентарий заявил, что через несколько месяцев Украина столкнётся с отсутствием военных."К осени воевать будет некому и нечем. Как бы не зверствовали ТЦК-шники (сотрудники военкоматов — Ред.). "Миротворческий" контингент на этом фоне также выглядит смешно, потому что не обеспечит и 10% необходимых войск. Поэтому разве что - в качестве заградотрядов", — указал Дубинский.По его словам, Украину ожидает обвал фронта."Зеленский может сколько угодно петушиться - война закончена. Или он заключает перемирие на приемлемых условиях, или Украину ожидает обвал фронта до осени. Ещё не поражение, но тяжёлый удар", — подытожил нардеп.До этого он также раскритиковал слова Зеленского об украинской армии после завершения конфликта."Верховный ТЦК-шник продолжает бредить историей про постоянную армию в 800 тысяч. Это - рабство для всех мобилизованных, бусифицированных, контрактников (чей контракт истёк во время военного положения)", — указывал Дубинский.Он подчеркнул, что украинское государство "не имеет права удерживать после войны армию рабов, в которую превращены ВСУ сегодня"."Требования и гарантии демобилизации - должны быть основным условием завершения войн", — отмечал народный депутат.Ранее на Украине уже поднимали вопрос о большом количестве дезертиров. Так, в феврале в эфире "День.LIVE" украинский адвокат Владислав Михайленко заявил, что случаев самовольного оставления части (СОЧ) в стране может быть как 200 тыс, так и 300 тыс.."Разговаривал с несколькими сотрудниками соответствующих служб неофициально и неформально, это мои знакомые. СОЧ уже достигло отметки 200 тыс. Это неофициальные данные, это может быть ошибочно, это то, о чём я слышал", — отметил адвокат.По его словам, официальной статистики по дезертирам нет, т. к. отсутствует чётка система учёта таких случаев. Ведь по правилам, такого человека должны вызвать в военную службу правопорядка, а после — отправить в СИЗО."СИЗО должно направить в суд, суд должен вынести приговор, потом должен направить в автозак в воинскую часть, вернуть в ту именно часть", — объяснил адвокат.Официальная статистика в отношении СОЧ должна была бы быть, но, отметил адвокат, на самом деле всё происходит по-другому, поэтому статистики нет."Насколько я слышал, если человека обнаружили, то ВСП направляет его в воинскую часть. Военнослужащего обычно привозят в другую воинскую часть, чтобы не демотивировать остальных бойцов", — отметил он.Таким образом, отметил адвокат, количество дезертиров может быть как 50 тыс. в соответствии с ранее озвученными данными по СОЧ, так и 300 тыс..Тем временем появляются новые данные о том, во сколько обошлось Украине вторжение в Курскую область.Как сообщило РИА Новости со ссылкой на данные группировки войск "Север", а также опираясь на информацию о стоимости техники из открытых источников, украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тыс. единиц натовской техники общей стоимостью около $2,7 млрд."По нашим данным, в ходе курской авантюры группировка "Север" уничтожила около 1,5 тыс. единиц натовской техники", — рассказал изданию источник в группировке войск.Часть подбитых машин эвакуировала ремонтная служба "Севера" для передачи в музейные экспозиции, другую часть направили в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации, уточнил собеседник агентства.Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск сообщало, что за время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли 15 полноценных механизированных бригад."Такие данные получены при пересчёте безвозвратных потерь в боевые единицы. Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными. Эти цифры поражают", — отмечал источник.По его словам, в основе расчётов лежат данные о потерях в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, где в списках пропавших без вести числятся 600 человек. При этом за время вторжения в Курскую область соединение дважды пополняло личный состав, добавил источник."При штатной численности бригады приблизительно четыре тысячи человек боевой состав (три батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", — рассказал источник.Однако, по его словам, в действительности потери, скорее всего, значительно больше: по предварительным оценкам. Так общее число пропавших без вести превышает 7 тыс. человек."Часть из них сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков", — подытожил источник в группировке.Несмотря на это, как утверждает ряд источников, Украина готовит новое наступление — на ДНР.О возможном новом наступлении ВСУ — в статье Александра Чаленко "Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье".
https://ukraina.ru/20250406/1062323102.html
https://ukraina.ru/20250406/1062316292.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, курская область, сша, владимир зеленский, александр дубинский, александр чаленко, вооруженные силы украины, сизо
Эксклюзив, Хроники, Украина, Курская область, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, СИЗО

Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреля

09:32 07.04.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Стало известно количество дезертировавших из ВСУ военнослужащих
Находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский назвал количество дезертиров из Вооружённых сил Украины
"Тем временем, официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных ДБР (Державне бюро розслідувань — Государственное бюро расследований — Ред.) на 1 апреля 2025 года - 175 435 случаев. В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть, по факту сейчас в бегах около 250 тысяч человек, или треть (!) украинской армии",— написал Дубинский в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что нужно обратить внимание и на пропавших без вести.

"Добавьте сюда примерно такое же количество пропавших без вести, и получите те самые цифры. 250-300 тысяч реально воюющих у нас против примерно 600 тысяч у россиян. Это именно та ситуация, которую описывает [Владимиру] Зеленскому [президент США Дональд] Трамп, когда говорит, что у него нет карт на руках", — подчеркнул Дубинский.
Парламентарий заявил, что через несколько месяцев Украина столкнётся с отсутствием военных.

"К осени воевать будет некому и нечем. Как бы не зверствовали ТЦК-шники (сотрудники военкоматов — Ред.). "Миротворческий" контингент на этом фоне также выглядит смешно, потому что не обеспечит и 10% необходимых войск. Поэтому разве что - в качестве заградотрядов", — указал Дубинский.
По его словам, Украину ожидает обвал фронта.

"Зеленский может сколько угодно петушиться - война закончена. Или он заключает перемирие на приемлемых условиях, или Украину ожидает обвал фронта до осени. Ещё не поражение, но тяжёлый удар", — подытожил нардеп.
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Вчера, 18:40
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До этого он также раскритиковал слова Зеленского об украинской армии после завершения конфликта.
"Верховный ТЦК-шник продолжает бредить историей про постоянную армию в 800 тысяч. Это - рабство для всех мобилизованных, бусифицированных, контрактников (чей контракт истёк во время военного положения)", — указывал Дубинский.
Он подчеркнул, что украинское государство "не имеет права удерживать после войны армию рабов, в которую превращены ВСУ сегодня".
"Требования и гарантии демобилизации - должны быть основным условием завершения войн", — отмечал народный депутат.
Ранее на Украине уже поднимали вопрос о большом количестве дезертиров. Так, в феврале в эфире "День.LIVE" украинский адвокат Владислав Михайленко заявил, что случаев самовольного оставления части (СОЧ) в стране может быть как 200 тыс, так и 300 тыс..
"Разговаривал с несколькими сотрудниками соответствующих служб неофициально и неформально, это мои знакомые. СОЧ уже достигло отметки 200 тыс. Это неофициальные данные, это может быть ошибочно, это то, о чём я слышал", — отметил адвокат.
По его словам, официальной статистики по дезертирам нет, т. к. отсутствует чётка система учёта таких случаев. Ведь по правилам, такого человека должны вызвать в военную службу правопорядка, а после — отправить в СИЗО.
"СИЗО должно направить в суд, суд должен вынести приговор, потом должен направить в автозак в воинскую часть, вернуть в ту именно часть", — объяснил адвокат.
Официальная статистика в отношении СОЧ должна была бы быть, но, отметил адвокат, на самом деле всё происходит по-другому, поэтому статистики нет.
Вчера, 13:10
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"Насколько я слышал, если человека обнаружили, то ВСП направляет его в воинскую часть. Военнослужащего обычно привозят в другую воинскую часть, чтобы не демотивировать остальных бойцов", — отметил он.
Таким образом, отметил адвокат, количество дезертиров может быть как 50 тыс. в соответствии с ранее озвученными данными по СОЧ, так и 300 тыс..
Тем временем появляются новые данные о том, во сколько обошлось Украине вторжение в Курскую область.
Как сообщило РИА Новости со ссылкой на данные группировки войск "Север", а также опираясь на информацию о стоимости техники из открытых источников, украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тыс. единиц натовской техники общей стоимостью около $2,7 млрд.
"По нашим данным, в ходе курской авантюры группировка "Север" уничтожила около 1,5 тыс. единиц натовской техники", — рассказал изданию источник в группировке войск.
Часть подбитых машин эвакуировала ремонтная служба "Севера" для передачи в музейные экспозиции, другую часть направили в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации, уточнил собеседник агентства.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск сообщало, что за время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли 15 полноценных механизированных бригад.
"Такие данные получены при пересчёте безвозвратных потерь в боевые единицы. Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными. Эти цифры поражают", — отмечал источник.
Вчера, 10:00
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По его словам, в основе расчётов лежат данные о потерях в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, где в списках пропавших без вести числятся 600 человек. При этом за время вторжения в Курскую область соединение дважды пополняло личный состав, добавил источник.
"При штатной численности бригады приблизительно четыре тысячи человек боевой состав (три батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", — рассказал источник.
Однако, по его словам, в действительности потери, скорее всего, значительно больше: по предварительным оценкам. Так общее число пропавших без вести превышает 7 тыс. человек.
"Часть из них сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков", — подытожил источник в группировке.
Несмотря на это, как утверждает ряд источников, Украина готовит новое наступление — на ДНР.
О возможном новом наступлении ВСУ — в статье Александра Чаленко "Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаКурская областьСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныСИЗО
 
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