https://ukraina.ru/20250404/1062282462.html

Итоги визита Дмитриева в Вашингтон. Главное на Украине на утро 4 апреля

Итоги визита Дмитриева в Вашингтон. Главное на Украине на утро 4 апреля - 04.04.2025 Украина.ру

Итоги визита Дмитриева в Вашингтон. Главное на Украине на утро 4 апреля

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об итогах поездки в Вашингтон

2025-04-04T09:33

2025-04-04T09:33

2025-04-04T09:33

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Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев по итогам визита в США заявил о том, что одной из главных тем на встрече с представителями администрации американского президента Дональда Трампа было восстановление российско-американских отношений."Одна из главных тем — восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации Джо Байдена", — рассказал Дмитриев журналистам в Вашингтоне.Он отметил, что большое количество игроков пытаются сорвать диалог России и США."Мы видим, что очень большое количество игроков, разные страны пытаются сорвать этот диалог и восстановление российско-американских отношений, пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать", — указал Дмитриев.По его словам, взаимодействие двух стран в сфере экономики и международных дел может быть причиной таких попыток.Он признал, что разногласия между США и Россией есть, но их пытаются преодолеть."Есть разногласия по различным пунктам, есть процесс, есть диалог, который, в нашем понимании, поможет эти разногласия преодолеть", — указал Дмитриев.В то же время, он отметил, что администрации Трампа слышат позицию и озабоченности Москвы;"Потребуется ещё ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации президента Трампа, ключевых его представителей", — отметил Дмитриев.Он также отметил, что власти США нацелены на решение всего спектра проблемных вопросов."Администрация президента Трампа и ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений", — сказал Дмитриев.Также он сообщил, что Россия выразила обеспокоенность вопросами глобальной безопасности."Я не хочу слишком углубляться в геополитику, но у России определенно есть своего рода обеспокоенность по глобальной безопасности. Она озвучила эту обеспокоенность по глобальной безопасности, и ее определенно нужно решать", - отметил он.Дмитриев добавил, что "нет никаких сомнений в том, что Россия хочет быть ответственным глобальным игроком".При этом, как сообщили СМИ, в Вашингтоне Дмитриев также встретился с несколькими республиканскими сенаторами. В частности, об этом сообщал телеканал NBC News со ссылкой на источники."Дмитриев встретился с республиканскими сенаторами Линдси Грэмом* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) от Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы в Белом доме вчера вечером по просьбе Трампа. Группа обсудила условия прекращения войны на Украине и требования [президента России Владимира] Путина о прекращении огня", — отмечалось в сообщении.В то же время, пока неизвестно, встречался ли Дмитриев с самим американским президентом, добавил телеканал.Примечательно, что Грэм возглавил от республиканцев группу из 50 сенаторов, которые на днях представили двухпартийный законопроект о введении санкций против России в случае срыва перемирия."Санкции против России требуют введения тарифов в отношении стран, которые покупают российские нефть, газ, уран и другие продукты", — указывалось в заявлении сенаторов, которое 2 апреля распространил возглавляющий группу от демократов — сенатор Ричард Блюменталь.Также Дмитриев сообщил журналистам, что в США многие компании хотят вернуться в Россию."Мы видим большое желание американских компаний возвращаться в Россию. Сейчас в РФ работают более 150 американских компаний, из которых более 70% присутствуют на рынке более 25 лет. Мы видим, что многие американские компании хотят занять те ниши, из которых ушли европейские компании. И мы видим, что вот такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш", — отметил Дмитриев.Он также рассказал, что стороны обсудили возможное взаимодействие в Арктике и по редкоземельным металлам, а также в различных других секторах, где страны могут строить созидательные и позитивные отношения.Также Дмитриев указал, что идёт активная работа над восстановлением прямого авиасообщения между Россией и США."Диалог продолжается и будет еще много важных ключевых встреч, в том числе с участием и ключевых руководителей со стороны России, ключевых технических специалистов", — подчеркнул глава РФПИ.Заявления Дмитриева прокомментировали в России."Дмитриев в основном ведет коммерческий трек в широкой повестке переговоров Россия - США. Однако отражает и общую атмосферу. Коммерческий трек опережает украинский трек по скорости развития и поиска компромиссов. Дмитриев работал в США два дня, что говорит о конкретных темах, которые получали развитие и ответную реакцию", — отметил политолог Марат Баширов.Он указал, что было много попыток сорвать переговоры, но стороны понимают это."Высокая детализация повестки, а значит есть предварительная работа сторон, в том числе и через посольства. Дмитриева пригласили в Вашингтон для переговоров, а это зеркальное отражение визита спецпредставителя Уиткоффа в Москву. Такой паритет в дипломатии говорит о важности взаимодействия", — подчеркнул эксперт.По его мнению, в ближайшие месяцы также состоится встреча Путина и Трампа.О влиянии новой американской тарифной политики на Украину — в статье Дмитрия Ковалевича ""Это цинизм высшего сорта". Что говорят на Украине о тарифной войне Трампа, в которую попала и Украина".

https://ukraina.ru/20250403/1062276692.html

https://ukraina.ru/20250403/1062263722.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, линдси грэм, вашингтон, сша, россия, ес