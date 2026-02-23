https://ukraina.ru/20260223/sily-pvo-za-noch-sbili-bolee-150-ukrainskikh-dronov-1075956029.html

Силы ПВО за ночь сбили более 150 украинских дронов

В ночь на 23 февраля дежурные средства ПВО пресекли массовую атаку беспилотников на российские регионы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ

🟥 Согласно данным ведомства, больше всего дронов было сбито над Белгородской областью — 65 аппаратов. Над Саратовской областью уничтожено 35 беспилотников, над территорией Республики Крым — 16.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях ночной атаки. В Белгороде повреждены два многоквартирных дома и фасад соцобъекта, в поселке Дубовое — автомобиль, в селах Никольское и Таврово — кровли частных домов. Также пострадала техника на предприятии. Пострадавших нет;🟥 В Воронежской области средства ПВО сбили восемь дронов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над регионом помимо БПЛА была уничтожена одна высокоскоростная цель. Её обломки упали на объект энергетики в Воронеже, что привело к временным перебоям с электроснабжением;🟥 Над Ростовской областью также ликвидировано восемь беспилотных летательных аппаратов, над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря — по четыре. Три дрона сбито над территориями Волгоградской области и Республики Татарстан.В то же время телеграм-канал "Белорусский силовик" сообщил об атаке на нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" вблизи Альметьевска (Республика Татарстан). По оперативным сведениям канала, обошлось без пострадавших, инфраструктура не повреждена. Эта информация официально не подтверждена;🟥 Над Курской и Липецкой областями уничтожено по два беспилотника. Ещё по одному БПЛА ликвидировано в небе над Тульской и Тверской областями.В остальных регионах, где фиксировалась работа ПВО, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

