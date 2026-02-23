Силы ПВО за ночь сбили более 150 украинских дронов - 23.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260223/sily-pvo-za-noch-sbili-bolee-150-ukrainskikh-dronov-1075956029.html
Силы ПВО за ночь сбили более 150 украинских дронов
Силы ПВО за ночь сбили более 150 украинских дронов - 23.02.2026 Украина.ру
Силы ПВО за ночь сбили более 150 украинских дронов
В ночь на 23 февраля дежурные средства ПВО пресекли массовую атаку беспилотников на российские регионы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ
2026-02-23T08:49
2026-02-23T08:55
новости
россия
белгородская область
саратовская область
минобороны
украина.ру
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067673078_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_c788f707a93937b621b7e8b4c6f582ef.jpg
🟥 Согласно данным ведомства, больше всего дронов было сбито над Белгородской областью — 65 аппаратов. Над Саратовской областью уничтожено 35 беспилотников, над территорией Республики Крым — 16.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях ночной атаки. В Белгороде повреждены два многоквартирных дома и фасад соцобъекта, в поселке Дубовое — автомобиль, в селах Никольское и Таврово — кровли частных домов. Также пострадала техника на предприятии. Пострадавших нет;🟥 В Воронежской области средства ПВО сбили восемь дронов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над регионом помимо БПЛА была уничтожена одна высокоскоростная цель. Её обломки упали на объект энергетики в Воронеже, что привело к временным перебоям с электроснабжением;🟥 Над Ростовской областью также ликвидировано восемь беспилотных летательных аппаратов, над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря — по четыре. Три дрона сбито над территориями Волгоградской области и Республики Татарстан.В то же время телеграм-канал "Белорусский силовик" сообщил об атаке на нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" вблизи Альметьевска (Республика Татарстан). По оперативным сведениям канала, обошлось без пострадавших, инфраструктура не повреждена. Эта информация официально не подтверждена;🟥 Над Курской и Липецкой областями уничтожено по два беспилотника. Ещё по одному БПЛА ликвидировано в небе над Тульской и Тверской областями.В остальных регионах, где фиксировалась работа ПВО, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
белгородская область
саратовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067673078_123:0:1083:720_1920x0_80_0_0_1cfead32fce1415d7635098b296fb81d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белгородская область, саратовская область, минобороны, украина.ру, украина.ру
Новости, Россия, Белгородская область, Саратовская область, Минобороны, Украина.ру, Украина.ру

Силы ПВО за ночь сбили более 150 украинских дронов

08:49 23.02.2026 (обновлено: 08:55 23.02.2026)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
В ночь на 23 февраля дежурные средства ПВО пресекли массовую атаку беспилотников на российские регионы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ
🟥 Согласно данным ведомства, больше всего дронов было сбито над Белгородской областью — 65 аппаратов. Над Саратовской областью уничтожено 35 беспилотников, над территорией Республики Крым — 16.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях ночной атаки. В Белгороде повреждены два многоквартирных дома и фасад соцобъекта, в поселке Дубовое — автомобиль, в селах Никольское и Таврово — кровли частных домов. Также пострадала техника на предприятии. Пострадавших нет;
🟥 В Воронежской области средства ПВО сбили восемь дронов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над регионом помимо БПЛА была уничтожена одна высокоскоростная цель. Её обломки упали на объект энергетики в Воронеже, что привело к временным перебоям с электроснабжением;
🟥 Над Ростовской областью также ликвидировано восемь беспилотных летательных аппаратов, над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря — по четыре. Три дрона сбито над территориями Волгоградской области и Республики Татарстан.
В то же время телеграм-канал "Белорусский силовик" сообщил об атаке на нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" вблизи Альметьевска (Республика Татарстан). По оперативным сведениям канала, обошлось без пострадавших, инфраструктура не повреждена. Эта информация официально не подтверждена;
🟥 Над Курской и Липецкой областями уничтожено по два беспилотника. Ещё по одному БПЛА ликвидировано в небе над Тульской и Тверской областями.
В остальных регионах, где фиксировалась работа ПВО, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБелгородская областьСаратовская областьМинобороныУкраина.руУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:51Мир для него физически губителен. Киселев о том, почему так бесится Зеленский
08:49Силы ПВО за ночь сбили более 150 украинских дронов
08:18Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу
08:16Уроки островного черчиллеведения
08:15Повторные удары наносятся по целям в Харькове
08:00Валерий Пустовойтенко: премьер переходного периода
07:50Позывной "Гайдук": "Я защищаю будущее своей семьи"
07:48Позывной "Сват": Мы все защищаем нашу Родину
07:47Позывной "Дема": "Я защищаю будущее наших детей"
07:46"Я никогда не увижу войны…". Письмо шестиклассницы, которое задело весь отряд
07:37Вирусные ролики, хэштеги и виральность. Как интернет стал фактором политики и к чему это приведет
07:00Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне
06:402026 год – ползучая деградация Украины
06:30Восхождение на Фукуяму. Или подозрения и намеки вместо единства и монолитности Запада
06:06Украина за неделю. Война еще на три года
06:00Жизнь после суда: промежуточные итоги второй торговой войны Трампа
05:55Принуждение Украины к миру: Алексей Фененко назвал главное условие для капитуляции Киева
05:45"Предупредительный удар": Перенджиев объяснил, что нужно для отпора "западным корсарам"
05:30Не только через Сувалкский коридор: политолог про альтернативные способы деблокады Калининграда
05:15"Развеять иллюзии": эксперт о том, почему России надо выйти из договора о запрещении ядерных испытаний
Лента новостейМолния