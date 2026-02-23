https://ukraina.ru/20260223/sily-pvo-za-noch-sbili-bolee-150-ukrainskikh-dronov-1075956029.html
Силы ПВО за ночь сбили более 150 украинских дронов
Силы ПВО за ночь сбили более 150 украинских дронов - 23.02.2026 Украина.ру
Силы ПВО за ночь сбили более 150 украинских дронов
В ночь на 23 февраля дежурные средства ПВО пресекли массовую атаку беспилотников на российские регионы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ
2026-02-23T08:49
2026-02-23T08:49
2026-02-23T08:55
новости
россия
белгородская область
саратовская область
минобороны
украина.ру
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067673078_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_c788f707a93937b621b7e8b4c6f582ef.jpg
🟥 Согласно данным ведомства, больше всего дронов было сбито над Белгородской областью — 65 аппаратов. Над Саратовской областью уничтожено 35 беспилотников, над территорией Республики Крым — 16.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях ночной атаки. В Белгороде повреждены два многоквартирных дома и фасад соцобъекта, в поселке Дубовое — автомобиль, в селах Никольское и Таврово — кровли частных домов. Также пострадала техника на предприятии. Пострадавших нет;🟥 В Воронежской области средства ПВО сбили восемь дронов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над регионом помимо БПЛА была уничтожена одна высокоскоростная цель. Её обломки упали на объект энергетики в Воронеже, что привело к временным перебоям с электроснабжением;🟥 Над Ростовской областью также ликвидировано восемь беспилотных летательных аппаратов, над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря — по четыре. Три дрона сбито над территориями Волгоградской области и Республики Татарстан.В то же время телеграм-канал "Белорусский силовик" сообщил об атаке на нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" вблизи Альметьевска (Республика Татарстан). По оперативным сведениям канала, обошлось без пострадавших, инфраструктура не повреждена. Эта информация официально не подтверждена;🟥 Над Курской и Липецкой областями уничтожено по два беспилотника. Ещё по одному БПЛА ликвидировано в небе над Тульской и Тверской областями.В остальных регионах, где фиксировалась работа ПВО, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
белгородская область
саратовская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067673078_123:0:1083:720_1920x0_80_0_0_1cfead32fce1415d7635098b296fb81d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белгородская область, саратовская область, минобороны, украина.ру, украина.ру
Новости, Россия, Белгородская область, Саратовская область, Минобороны, Украина.ру, Украина.ру
Силы ПВО за ночь сбили более 150 украинских дронов
08:49 23.02.2026 (обновлено: 08:55 23.02.2026)
В ночь на 23 февраля дежурные средства ПВО пресекли массовую атаку беспилотников на российские регионы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ
🟥 Согласно данным ведомства, больше всего дронов было сбито над Белгородской областью — 65 аппаратов. Над Саратовской областью уничтожено 35 беспилотников, над территорией Республики Крым — 16.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях ночной атаки. В Белгороде повреждены два многоквартирных дома и фасад соцобъекта, в поселке Дубовое — автомобиль, в селах Никольское и Таврово — кровли частных домов. Также пострадала техника на предприятии. Пострадавших нет;
🟥 В Воронежской области средства ПВО сбили восемь дронов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над регионом помимо БПЛА была уничтожена одна высокоскоростная цель. Её обломки упали на объект энергетики в Воронеже, что привело к временным перебоям с электроснабжением;
🟥 Над Ростовской областью также ликвидировано восемь беспилотных летательных аппаратов, над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря — по четыре. Три дрона сбито над территориями Волгоградской области и Республики Татарстан.
В то же время телеграм-канал "Белорусский силовик" сообщил об атаке на нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" вблизи Альметьевска (Республика Татарстан). По оперативным сведениям канала, обошлось без пострадавших, инфраструктура не повреждена. Эта информация официально не подтверждена;
🟥 Над Курской и Липецкой областями уничтожено по два беспилотника. Ещё по одному БПЛА ликвидировано в небе над Тульской и Тверской областями.
В остальных регионах, где фиксировалась работа ПВО, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру