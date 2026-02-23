https://ukraina.ru/20260223/ya-nikogda-ne-uvizhu-voyny-pismo-shestiklassnitsy-kotoroe-zadelo-ves-otryad-1075917480.html
"Я никогда не увижу войны…". Письмо шестиклассницы, которое задело весь отряд
"Я никогда не увижу войны…". Письмо шестиклассницы, которое задело весь отряд - 23.02.2026 Украина.ру
"Я никогда не увижу войны…". Письмо шестиклассницы, которое задело весь отряд
Командир с позывным "Ямаха" показывает коробку с письмами и рисунками, которые бойцам прислали дети из разных регионов России. Он зачитывает реальные строки...
Командир с позывным "Ямаха" показывает коробку с письмами и рисунками, которые бойцам прислали дети из разных регионов России. Он зачитывает реальные строки школьников: пожелания здоровья, просьбы вернуться живыми, о вере в победу и надежде, что война закончится.Ямаха рассказывает, какие чувства вызывают у бойцов эти простые, кривые детские подписи и аппликации, и почему часть писем они сознательно сохраняют для будущего — чтобы после победы в музеях показать, как страна поддерживала своих защитников "от мала до велика". Особые слова благодарности он адресует учителям и директорам школ, которые организуют такие акции, и отдельно — школе №45 Калуги имени маршала Жукова.
Командир с позывным "Ямаха" показывает коробку с письмами и рисунками, которые бойцам прислали дети из разных регионов России. Он зачитывает реальные строки школьников: пожелания здоровья, просьбы вернуться живыми, о вере в победу и надежде, что война закончится.
Ямаха рассказывает, какие чувства вызывают у бойцов эти простые, кривые детские подписи и аппликации, и почему часть писем они сознательно сохраняют для будущего — чтобы после победы в музеях показать, как страна поддерживала своих защитников "от мала до велика". Особые слова благодарности он адресует учителям и директорам школ, которые организуют такие акции, и отдельно — школе №45 Калуги имени маршала Жукова.