https://ukraina.ru/20260223/1075905687.html

Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне

Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне - 23.02.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне

Государство – это только с виду огромный монстр, защищенный миллионами штыков. На самом деле – это очень хрупкий механизм. Работа этого механизма основана на доверии общества и власти. Если доверие постоянно подрывать, оно в один прекрасный момент пропадет. После этого удержать государство от падения бывает очень сложно

2026-02-23T07:00

2026-02-23T07:00

2026-02-23T07:00

интервью

украина

россия

европа

ростислав ищенко

государство

общество

блокада

война

критика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, вы у себя в телеграм-канале написали пост про отношения власти и общества. Вы, в частности, отметили, что надо критиковать ошибочные решения и высказывать свое мнение, чтобы государство получало обратную связь. В таком случае, где проходит границе между конструктивной критикой и огульным наветом? И как критиковать власть так, чтобы тебя за это не посадили?- Я вообще-то не слышал, чтобы за критику сажали. Даже за критику способа ведения боевых действий никого особенно не преследовали. Да, были отдельные пострадавшие личности, но это уже было по совокупности вопросов.Вы сами сказали, что критика отличается конструктивом. Например, у нас есть вопросы, которые задаются на протяжении уже четырех лет СВО и конструктивом не являются: "Почему мы не убьем Зеленского?" и "Почему мы стреляем сюда, а сюда не стреляем?". Это говорят люди, которые разбираются в военном деле в соответствии с тем, что написано в интернете. Но даже если бы они разбирались в военном деле, то не могли бы ответить на подобные вопросы без доступа к секретной информации.Допустим, у нас не хватает ракет и бомб, чтобы все эти четыре года регулярно разносить один и тот же мост. В этом нет ничего стыдного. Даже у американцев во Вьетнаме не хватало боеприпасов, чтобы один и тот же мост регулярно разносить. А мостов на Украине значительно больше, чем во Вьетнаме. И логистика там гораздо сложнее. То есть люди задают вопросы, на которые государство не имеет права давать ответы, потому что это секретная информация.Или вот вам другой пример: "Мне не нравится, что государство повышает налоги. Оно плохое".Мне тоже не нравится, когда налоги повышают. Я бы вообще хотел, чтобы с утра приезжал фургон с деньгами: "Спуститесь и возьмите, сколько вам надо. Не хватит одного фургона – привезем другой". Но это же нереально. Тем более, война – это дорогое удовольствие. Налоги повышаются в том числе и по этой причине. Мало ли у государства проблем? Так вот для того, чтобы получать ответы на эти вопросы, вы регулярно выбираете депутатов, которые голосуют за или против повышения налогов.И когда говорят, что "партия власти все равно получит власть" — это неправда. В Думе идет жесткая борьба по поводу того, кто будет партией власти. Власти все равно, кто ее будет представлять в Думе. Скажем, если завтра народ массово проголосует за "Справедливую Россию" или КПРФ, власть спокойно перестроится, потому что ей незачем вступать в конфликт с обществом. Тем более, программы у всех наших партий примерно одинаковые. И по критически важным вопросам они всегда голосовали в поддержку власти.В общем, у людей есть возможность повлиять на ситуацию в стране, но не путем разведения бодяги в интернете в духе "Почему так, а не эдак? Мне не нравится".- А как быть с тем же повышением пенсионного возраста, которое даже патриотически настроенные граждане восприняли крайне болезненно?- Пенсионный возраст повышается везде, потому что в условиях снижения численности населения солидарная пенсионная система не работает. Государство повышает пенсионный возраст только для того, чтобы не отменять пенсии вообще.Рожать мы не будем. Эксперименты показывают, что даже если вы зальете всех деньгами, то простимулируете только ограниченное количество семей к рождению двух-трех детей, но в целом в обществе остается коэффициент рождаемости в 1.5-1.6. В ноль, может быть, выйдем, но роста не будет. Завоза мигрантов, чтобы они платили налоги, с которых потом будет оплачиваться наша пенсия, мы тоже не хотим, потому что рискуем оказаться в инокультурном котле.Так как же тогда обойтись без повышения пенсионного возраста?Вообще пенсии появились только в конце 19-начале 20 века. До этого пенсии утверждались только личным императорским указом за особые заслуги. То есть пенсионная система в обществе существует недолго, но воспринимается как нечто обязательное. Поэтому государство принимает паллиативные меры, чтобы не убивать в людях надежду.Это все вроде бы понятно. Но люди все равно требуют всего и побольше. Это деструктивно.Дело даже не в том, что за критику пенсионной реформы вас посадят или с работы выгонят. Этого не будет. Я бы даже сказал, что несмотря на определенное ожесточение позиций государства, у нас свобода слова цветет и пахнет. Иногда даже слишком приторно пахнет. То есть вопрос не в том, что население должно что-то бояться, а в самодисциплине. Человек должен понимать, что когда он эмоционально предъявляет претензии и собирает вокруг себя таких же предъявителей, он расшатывает устои государство, которое создало ему достаточно благополучную жизнь по сравнению с соседними государствами.Мне могут возразить: "Чего вы с Украиной сравниваете? Сравните с Сингапуром". Так в Сингапуре палками по задницам бьют тех, кто критикует власть. Хотите как в Сингапуре? А с Украиной я сравниваю, потому что у России и Украины были одинаковые стартовые условия.С нашим государством можно разговаривать и договариваться. Не скажу, что это подарок. Любая бюрократия – не подарок, потому что она работает в рамках своих полномочий, не любит за их пределы выходить, не любит инициативу и любит указания сверху. Она такая везде. Задача любой бюрократии – консервация, а не великие прорывы. Для великих прорывов как раз есть общество и политическое руководство.Кстати, давайте сравним Россию и Европу. Когда-то наши люди ездили в Европу и говорили: "Как там удобно общаться с местной бюрократией. Как быстро ты можешь найти нужный кабинет". А сейчас их настроения резко изменились: "Европа в каменном веке по сравнению с Россией. В России можно получать электронные справки и подавать электронные просьбы".Я сам наблюдаю, как в домовом чате жители моего дома общаются с управляющей компанией, чтобы что-то убрать или починить. А когда я, живя на Украине, ездил в Россию и видел, как жители российские городов борются за какой-то сквер, говорил своему водителю: "Люди собираются и начинают за что-то бороться. В Киеве бы не боролись. В Киеве борись-не борись, ничего не получишь. А сам факт того, что в Киеве начинают бороться, свидетельствует о том, что они рассчитывают на победу. У них есть шанс победить государство в лице местной власти, и государство с этим согласится".Более того, вы не обратили внимание на самый главный момент в моем посте. Я писал, что государство для нас является ценностью уже потому, что оно есть. Без него будет гораздо хуже. В наше истории мы это уже видели дважды: в 1917 и 1991 годах. В первом случае кричали: "Царица-немка звонит прямо в германский генштаб и выдает наши позиции, а царь - тряпка". Во втором случае кричали: "Перемен требуют наши сердца. Партия, дай порулить". В обоих случаях мы прошли мимо возможности реформ, взаимодействия с государством и поступательного развития. И в обоих случаях это закончилось миллионными жертвами.Что такое СВО, после которой еще неизвестно, что будет, потому что Европа еще стоит в очереди повоевать? Это отложенная гражданская война после распада СССР. Ее удалось оттянуть, но не удалось отменить.Поэтому если у вас есть какие-то претензии государству, оцените объем претензий и объем благ от него получаемых. Потому что из-за претензий на маковое зернышко можно весь дом развалить. Государство – это только с виду огромный монстр, защищенный миллионами штыков. На самом деле – это очень хрупкий механизм. Работа этого механизма основана на доверии общества и власти. Если доверие постоянно подрывать, оно в один прекрасный момент пропадет. После этого удержать государство от падения бывает очень сложно, потому что в условиях недоверия люди пытаются перестраховаться: создать преимущество по отношению к другим и по отношению к власти.- Как раз насчет Европы. Урсула фон дер Ляйен предложила включить в 20-й пакет антироссийских санкций полный запрет на морские перевозки, связанные с нашей нефтью.- Это приближает нас к войне. Любая блокада опасна, потому что это фактически начало боевых действий. Вне зависимости от того, как будет реагировать Россия (более мирно или более остро), это шаг к войне. Сколько таких шагов до войны осталось? Не знаю. Это может быть последний шаг или предпоследний. Причем война может начаться до того, как они сделают последний шаг. Потому что даже подобные заявления – это уже шаг к войне.Также по теме - в интервью Александра Дугина о тех, кто отдал Украину Западу после распада СССР

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

украина

россия

европа

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, европа, ростислав ищенко, государство, общество, блокада, война, критика, свобода слова, киев