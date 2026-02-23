"Предупредительный удар": Перенджиев объяснил, что нужно для отпора "западным корсарам" - 23.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260223/predupreditelnyy-udar-perendzhiev-obyasnil-chto-nuzhno-dlya-otpora-zapadnym-korsaram-1075953077.html
"Предупредительный удар": Перенджиев объяснил, что нужно для отпора "западным корсарам"
"Предупредительный удар": Перенджиев объяснил, что нужно для отпора "западным корсарам" - 23.02.2026 Украина.ру
"Предупредительный удар": Перенджиев объяснил, что нужно для отпора "западным корсарам"
Российские танкеры получат вооруженную охрану, сопровождение в виде боевых катеров и беспилотников. Но главное — политическая воля открыть огонь по нападающим. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-02-23T05:45
2026-02-23T05:45
Отвечая на вопрос об угрозе пиратства и санкциях против российского танкерного флота, эксперт заявил о комплексном подходе к защите судов. "Будем работать сразу в нескольких направлениях. Речь идет о комплексе мер. На каком-то судне может быть вооруженная охрана. Какое-то судно может сопровождаться боевым катером с соответствующим вооружением", — пояснил Перенджиев.По его словам, современные технологии расширяют возможности защиты. "Каким-то танкерам можно предоставить дистанционное сопровождение с помощью беспилотных аппаратов: надводных, подводных и воздушных. Обычные самолеты их тоже могут сопровождать", — добавил эксперт.По словам политолога, важно не только обозначать охрану, а иметь политическую волю открыть огонь в случае необходимости. Как минимум должен быть какой-то предупредительный удар по тем, кто пытается напасть на корабль напасть, подчеркнул Перенджиев.Он также отметил, что разнообразие мер позволит надежно прикрыть торговый флот в любых условиях. "Потому-то я и говорю, что можно и охрану предоставить, и в комплексе их сопровождать. Разнообразие мер позволит защитить наш торговый флот", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.О том, почему США именно сейчас заговорили о возвращении к испытаниям ядерного оружия — в материале "Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону" на сайте Украина.ру.
"Предупредительный удар": Перенджиев объяснил, что нужно для отпора "западным корсарам"

05:45 23.02.2026
 
© Фото : соцсетигорящий танкер в Чёрном море
горящий танкер в Чёрном море - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : соцсети
Российские танкеры получат вооруженную охрану, сопровождение в виде боевых катеров и беспилотников. Но главное — политическая воля открыть огонь по нападающим. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос об угрозе пиратства и санкциях против российского танкерного флота, эксперт заявил о комплексном подходе к защите судов. "Будем работать сразу в нескольких направлениях. Речь идет о комплексе мер. На каком-то судне может быть вооруженная охрана. Какое-то судно может сопровождаться боевым катером с соответствующим вооружением", — пояснил Перенджиев.
По его словам, современные технологии расширяют возможности защиты. "Каким-то танкерам можно предоставить дистанционное сопровождение с помощью беспилотных аппаратов: надводных, подводных и воздушных. Обычные самолеты их тоже могут сопровождать", — добавил эксперт.
По словам политолога, важно не только обозначать охрану, а иметь политическую волю открыть огонь в случае необходимости. Как минимум должен быть какой-то предупредительный удар по тем, кто пытается напасть на корабль напасть, подчеркнул Перенджиев.
Он также отметил, что разнообразие мер позволит надежно прикрыть торговый флот в любых условиях. "Потому-то я и говорю, что можно и охрану предоставить, и в комплексе их сопровождать. Разнообразие мер позволит защитить наш торговый флот", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.
О том, почему США именно сейчас заговорили о возвращении к испытаниям ядерного оружия — в материале "Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону" на сайте Украина.ру.
