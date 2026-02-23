Позывной "Дема": "Я защищаю будущее наших детей" - 23.02.2026 Украина.ру
Позывной "Дема": "Я защищаю будущее наших детей"
Позывной "Дема": "Я защищаю будущее наших детей"
Позывной "Дема": "Я защищаю будущее наших детей"
Боец подразделения "Ночные Волки" с позывным "Дема" желает русским солдатам в День Защитника Отечества военной удачи, чтобы все выжили и вернуться домой, а тем,
2026-02-23T07:47
2026-02-23T07:47
Боец подразделения "Ночные Волки" с позывным "Дема" желает русским солдатам в День Защитника Отечества военной удачи, чтобы все выжили и вернуться домой, а тем, кто в тылу — содействовать будущей победе.
видео, вс рф, бойцы, сво, день защитника отечества, видео
Видео, ВС РФ, бойцы, СВО, День защитника Отечества

Позывной "Дема": "Я защищаю будущее наших детей"

07:47 23.02.2026
 
Боец подразделения "Ночные Волки" с позывным "Дема" желает русским солдатам в День Защитника Отечества военной удачи, чтобы все выжили и вернуться домой, а тем, кто в тылу — содействовать будущей победе.
ВидеоВС РФбойцыСВОДень защитника Отечества
 
