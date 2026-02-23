https://ukraina.ru/20260223/pozyvnoy-dema-ya-zaschischayu-buduschee-nashikh-detey-1075916802.html

Позывной "Дема": "Я защищаю будущее наших детей"

Боец подразделения "Ночные Волки" с позывным "Дема" желает русским солдатам в День Защитника Отечества военной удачи, чтобы все выжили и вернуться домой, а тем, Украина.ру, 23.02.2026

Боец подразделения "Ночные Волки" с позывным "Дема" желает русским солдатам в День Защитника Отечества военной удачи, чтобы все выжили и вернуться домой, а тем, кто в тылу — содействовать будущей победе.

