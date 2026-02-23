https://ukraina.ru/20260223/valeriy-pustovoytenko-premer-perekhodnogo-perioda-1075893408.html

Валерий Пустовойтенко: премьер переходного периода

Валерий Павлович Пустовойтенко возглавлял украинское правительство во второй половине 90-х, когда страна начала выходить из кризиса. Возглавляемая им Народно-демократическая партия считалась "партией власти". Но с начала 2000-х его стиль перестал быть актуальным – начался период больших политических игр, умеренность и аккуратность была не в чести

Валерий Пустовойтенко родился 23 февраля 1947 года в ныне не существующем селе Адамовка, Березанский район, Николаевская область в семье колхозников.Окончил Одесское ремесленное училище №9. С 1969 по 1971 год учился в Одесском политехническом институте, с 1971 по 1975 год – в Днепропетровском инженерно-строительном институте.С 1963 по 1969 год работал токарем на Одесском заводе имени Октябрьской революции (с перерывом на армейскую службу в 1966-68 годах).С августа 1975 по февраль 1984 года работал мастером, прорабом, старшим прорабом, главным инженером управления механизации, главным инженером треста "Днепростроймеханизация" (г. Днепропетровск).С февраля 1984 по август 1986 года – управляющий трестом "Днепростроймеханизация". Это было одно из крупных предприятий (свыше 6 тыс. работников), занимавшееся, в основном, строительством промышленных предприятий.В августе 1986 года занял должность председателя Бабушкинского райисполкома г. Днепропетровска (это центральная часть города), с октября 1987 года – зампред Днепропетровского горисполкома, а с октября 1989 по апрель 1993 года – председатель горисполкома (т.е. – мэр города).Время было сложное и требовало оно нетипичных решений. Автору запомнилось, что именно при Пустовойтенко в городе был реализован эксперимент по введению бесплатного городского транспорта и телефонов-автоматов – во всяком случае, именно мэр рассказывал о том, как была реализована эта схема (предприятия направляли средства не в городской бюджет, а напрямую в специальный фонд – чтобы финансировать трамвайно-троллейбусное управление и автопарки).На практике эта схема начала работать в апреле 1993-го – при совершенно бесцветном Меркушеве, а закончила в декабре 1994-го – при Швеце.Ещё в марте 1990 года Пустовойтенко стал народным депутатом Украины – в первом созыве депутатство и основная работа ещё совмещались.В апреле 1993 года Пустовойтенко был назначен министром Кабинета министров (чиновник, руководящий работой аппарата правительства) в правительстве Леонида Кучмы. Назначили его на пост по прописке – премьер тянул в правительство своих земляков.В октябре Пустовойтенко оставил этот пост и до июля 1994 года занимал пост зампреда правления кредитно-финансового союза "Экспобанк". Связано это было с тем, что в сентябре 1993 года Кучма ушёл в отставку, а вместо него правительство формально возглавил президент Леонид Кравчук, фактически же правительство в статусе и.о. возглавлял Ефим Звягильский – Кравчук, столкнувшись с оппозицией "днепропетровского клана", попытался опереться на донецкую группировку (без особого успеха). Пустовойтенко же фактически был одним из руководителей избирательной кампании Кучмы.В июле 1994 года Кучма победил на выборах и Пустовойтенко вернулся на тот же пост в правительстве Виталия Масола (его назначил ещё Кравчук из совсем уж непонятных соображений – Масол уже был главой правительства и вынужден был его оставить в октябре 1990 года – по итогам "нулевого майдана"). На посту министра кабмина Пустовойтенко пересидел трёх с половиной премьеров – Масола, Евгения Марчука, Павла Лазаренко и и.о. премьера Василия Дурдинца.В феврале 1996 года вошёл в руководство Народно-демократической партии, которая возникла в результате объединения Трудового конгресса Украины, возглавляемого бывшим лидером республиканского комсомола Анатолием Матвиенко, Партии демократического возрождения Украины Владимира Филенко(последняя была создана на основе партклубов Демократической платформы в КПСС), а также нескольких общественных организаций. НДП на то время фактически была "партией власти" – чиновникам было "модно" быть её членами.В июле 1996 года стал президентом Федерации футбола Украины. Вроде бы общественная нагрузка, но в украинской политической практике занятие этой должности сигнализировало о том, что политик находится на взлёте карьеры.16 июля 1997 года возглавил Кабинет министров. Его назначение подвело черту под расколом "днепропетровского клана" на группы Кучмы и Лазаренко. Борьба между ними продолжалась до февраля 1999 года, когда американские правоохранители задержали Лазаренко в аэропорту Нью-Йорка – как шутили тогда на Украине – "при попытке перехода швейцарско-панамской границы" (у экс-премьера действительно был панамский паспорт).Премьерство Пустовойтенко ничем особым не запомнилось – наиболее важные реформы (включая денежную) к этому времени были проведены, гиперинфляция осталась в прошлом, в стране наметился восстановительный экономический рост. Достаточно было не совершать резких движений и Пустовойтенко это вполне удавалось.В марте 1998 году НДП приняла участие в парламентских выборах и получила 5,01% голосов избирателей (избирательный барьер тогда составлял 4%). Партия получила 17 мест по спискам, 6 – в одномандатных округах, но фракция её раздулась до 89 депутатов.В мае 1999 года Пустовойтенко формально возглавил партию – связано это было с президентскими выборами. В партии произошёл раскол – лидеры "демократического" крыла (включая председателя партии Матвиенко) попытались обусловить свою поддержку Кучмы на президентских выборах выполнением им определённых обязательств. Кучма предсказуемо отказался, и "демократы" из партии ушли.После второй инаугурации Кучмы в ноябре 1999 года правительство Пустовойтенко сложило полномочия. Сам Пустовойтенко, насколько можно понять, считал, что это пустая формальность и что Кучма его переназначит – в благодарность за поддержку.Однако концепция поменялась – Кучма начал продвигать своего будущего преемника – Виктора Ющенко (оправдывалось это необходимостью восстановления сотрудничества с МВФ). В результате бывший глава Национального банка стал премьер-министром.Кроме того, Кучма не забыл, что по данным социологических исследований в 1998 году рейтинг Пустовойтенко был выше его собственного и некоторые аналитики начали поговаривать, что власти лучше сделать ставку на нового лидера… Валерий Павлович, разумеется, демонстрировал, что он без лести предан, но осадочек остался. Да и раскол в НДП не сыграл ему в плюс.Немного позже, в августе 2000 года, Пустовойтенко уступил Ющенко и президентство в Федерации футбола Украины.После отставки сосредоточился на партийной работе, которая была лишена всякого смысла – утратив позиции в правительстве партия перестала быть интересной влиятельным людям – они предпочитали идти в СДПУ(о).В декабре 2000 по июнь 2001 года был советником президента и секретарём Политического совета, а потом стал министром транспорта в правительстве Анатолия Кинаха.В 2002 году защитил докторскую диссертацию "Теория и практика освоения подземного пространства Украины в условиях развития геотехногенных процессов".В 2002-06 годах – был народным депутатом Украины, имел определённый авторитет, но не реальное влияние на политику. В апреле 2006 года, после неудачных для партии выборов, покинул пост главы партии.В мае 2006 года кратковременно исполнял обязанности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации – это была первая попытка разделить полномочия председателя горсовета (им стал Леонид Черновецкий) и главы КГГА. В конце концов полномочия глав представительской и исполнительной власти в городе были объединены. В 2009 году правительство предложило его кандидатуру на пост главы Киевской областной государственной администрации, но представление не было поддержано президентом Ющенко.В апреле 2010 – феврале 2014 года был советником президента Януковича. На этой синекуре ничем заметен не был. Фактически он находился на пенсии тихо проживая в номенклатурном доме на улице Десятинной (около Андреевской церкви). Автор статьи его видел последний раз в конце 2013 года.После 2014 года возглавляет Украинскую муниципальную академию, в публичной политике не участвует.В декабре 2021 года, выступая в эфире умеренно-оппозиционного телеканала "НАШ" он сказал следующее:"Хочу смело сказать, что рано или поздно нас все равно сдадут и нам не нужно бороться, а нужно за ум взяться, в том числе и СНБО. Сегодня из России поставляется 42 процента дизельного топлива, 40 процентов бензина, а около 70 процентов – из Белоруссии, зачем воевать? Должен запас быть топлива на Украине по закону на 90 дней и вот прекратили поставку и завтра ничего не будет".В 2024 году ему инкриминировали подписание в октябре 1999 года соглашения, по которой Украина в счёт газовых долгов передавала России крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики, которые сейчас используются для ударов по Украине. Он, понятно, всё отрицал.Сейчас судя по всему находится на Украине.

