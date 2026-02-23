https://ukraina.ru/20260223/ne-tolko-cherez-suvalkskiy-koridor-politolog-pro-alternativnye-sposoby-deblokady-kaliningrada-1075955004.html

Не только через Сувалкский коридор: политолог про альтернативные способы деблокады Калининграда

У России есть альтернативные способы деблокады Калининграда, например, через Литву. Плюс военное дело всегда славится поиском нестандартных решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

Недавно немецкое издание Die WELT провело под своей эгидой штабную военную игру, основанную на сценарии времен Холодной войны. Согласно легенде, российская армия нападает на Европу и пробивает Сувалкский коридор — 65-километровый участок на стыке Польши и Литвы, который своими концами упирается в Калининградскую область с одной стороны и в Белоруссию — с другой. Эта идея будоражит умы западных стратегов уже десятилетиями.По словам эксперта, у России есть альтернативные способы деблокады Калининграда. "У нас есть альтернативные способы деблокады Калининграда. Например, через Литву. Плюс военное дело всегда славится поиском нестандартных решений", — подчеркнул собеседник Украина.ру.В ответ на вопрос об угрозах, нависших над Калининградом, профессор связал морскую безопасность с территориальной целостностью. "Если Россия не будет готова к такому противостоянию, то следующим шагом Запада будет или попытка отделения Калининграда от нашей страны, или попытка отделения порта Печенга, который финны видят снова своим Петсамо", — предупредил Фененко.Он также обратил внимание на Японию. "На это внимательно смотрит Япония, которая обсуждает силовой захват спорных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир, Итуруп. Поэтому если Россия не будет готова к противостоянию на море, то ей надо готовиться к покушению на территориальную целостность", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Михаил Делягин: России достаточно сделать всего три шага, чтобы выбить украинское оружие из рук Запада" на сайте Украина.ру.

