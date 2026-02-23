Не только через Сувалкский коридор: политолог про альтернативные способы деблокады Калининграда - 23.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260223/ne-tolko-cherez-suvalkskiy-koridor-politolog-pro-alternativnye-sposoby-deblokady-kaliningrada-1075955004.html
Не только через Сувалкский коридор: политолог про альтернативные способы деблокады Калининграда
Не только через Сувалкский коридор: политолог про альтернативные способы деблокады Калининграда - 23.02.2026 Украина.ру
Не только через Сувалкский коридор: политолог про альтернативные способы деблокады Калининграда
У России есть альтернативные способы деблокады Калининграда, например, через Литву. Плюс военное дело всегда славится поиском нестандартных решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2026-02-23T05:30
2026-02-23T05:30
калининград
россия
литва
александр фененко
украина.ру
война
сувалкский коридор
япония
территория
курилы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072449471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c460572a192b391239ae9e82be7368f.jpg.webp
Недавно немецкое издание Die WELT провело под своей эгидой штабную военную игру, основанную на сценарии времен Холодной войны. Согласно легенде, российская армия нападает на Европу и пробивает Сувалкский коридор — 65-километровый участок на стыке Польши и Литвы, который своими концами упирается в Калининградскую область с одной стороны и в Белоруссию — с другой. Эта идея будоражит умы западных стратегов уже десятилетиями.По словам эксперта, у России есть альтернативные способы деблокады Калининграда. "У нас есть альтернативные способы деблокады Калининграда. Например, через Литву. Плюс военное дело всегда славится поиском нестандартных решений", — подчеркнул собеседник Украина.ру.В ответ на вопрос об угрозах, нависших над Калининградом, профессор связал морскую безопасность с территориальной целостностью. "Если Россия не будет готова к такому противостоянию, то следующим шагом Запада будет или попытка отделения Калининграда от нашей страны, или попытка отделения порта Печенга, который финны видят снова своим Петсамо", — предупредил Фененко.Он также обратил внимание на Японию. "На это внимательно смотрит Япония, которая обсуждает силовой захват спорных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир, Итуруп. Поэтому если Россия не будет готова к противостоянию на море, то ей надо готовиться к покушению на территориальную целостность", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Михаил Делягин: России достаточно сделать всего три шага, чтобы выбить украинское оружие из рук Запада" на сайте Украина.ру.
калининград
россия
литва
сувалкский коридор
япония
курилы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072449471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffbd501bf98cf5c1d3cd17bbd23e9775.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
калининград, россия, литва, александр фененко, украина.ру, война, сувалкский коридор, япония, территория, курилы, новости, территориальные потери, конфликт, нападение, военный эксперт, блокада, водная блокада, эксперты, аналитики, аналитика
Калининград, Россия, Литва, Александр Фененко, Украина.ру, война, Сувалкский коридор, Япония, территория, Курилы, Новости, территориальные потери, конфликт, нападение, военный эксперт, блокада, водная блокада, эксперты, аналитики, Аналитика

Не только через Сувалкский коридор: политолог про альтернативные способы деблокады Калининграда

05:30 23.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
У России есть альтернативные способы деблокады Калининграда, например, через Литву. Плюс военное дело всегда славится поиском нестандартных решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Недавно немецкое издание Die WELT провело под своей эгидой штабную военную игру, основанную на сценарии времен Холодной войны. Согласно легенде, российская армия нападает на Европу и пробивает Сувалкский коридор — 65-километровый участок на стыке Польши и Литвы, который своими концами упирается в Калининградскую область с одной стороны и в Белоруссию — с другой. Эта идея будоражит умы западных стратегов уже десятилетиями.
По словам эксперта, у России есть альтернативные способы деблокады Калининграда. "У нас есть альтернативные способы деблокады Калининграда. Например, через Литву. Плюс военное дело всегда славится поиском нестандартных решений", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
В ответ на вопрос об угрозах, нависших над Калининградом, профессор связал морскую безопасность с территориальной целостностью. "Если Россия не будет готова к такому противостоянию, то следующим шагом Запада будет или попытка отделения Калининграда от нашей страны, или попытка отделения порта Печенга, который финны видят снова своим Петсамо", — предупредил Фененко.
Он также обратил внимание на Японию. "На это внимательно смотрит Япония, которая обсуждает силовой захват спорных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир, Итуруп. Поэтому если Россия не будет готова к противостоянию на море, то ей надо готовиться к покушению на территориальную целостность", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале "Михаил Делягин: России достаточно сделать всего три шага, чтобы выбить украинское оружие из рук Запада" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КалининградРоссияЛитваАлександр ФененкоУкраина.рувойнаСувалкский коридорЯпониятерриторияКурилыНовоститерриториальные потериконфликтнападениевоенный экспертблокадаводная блокадаэкспертыаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:402026 год – ползучая деградация Украины
06:30Восхождение на Фукуяму. Или подозрения и намеки вместо единства и монолитности Запада
06:06Украина за неделю. Война еще на три года
06:00Жизнь после суда: промежуточные итоги второй торговой войны Трампа
05:55Принуждение Украины к миру: Алексей Фененко назвал главное условие для капитуляции Киева
05:45"Предупредительный удар": Перенджиев объяснил, что нужно для отпора "западным корсарам"
05:30Не только через Сувалкский коридор: политолог про альтернативные способы деблокады Калининграда
05:15"Развеять иллюзии": эксперт о том, почему России надо выйти из договора о запрещении ядерных испытаний
05:00Фененко: Чтобы удержать Токио от желания вернуть Курилы нужна мощная группировка на Дальнем Востоке
04:45"Время Ч": Перенджиев о подготовке к боевым действиям в Арктике и роботизации войск
04:30Эксперт: Если Россия не подготовится к столкновению на море, то Запад попытается "отделить" Калининград
04:15Фененко: После событий в Курской области Запад и Япония решили, что ядерное сдерживание "размыто"
04:00"Китайцы заинтересованы": Перенджиев рассказал о защите Севморпути совместно с Пекином
21:46Конец не скоро. Оптимистам на заметку
18:55Британский след в теракте, встреча Путина, Зеленского и Трампа. Итоги 22 февраля
18:02В поместье Трампа в Мар-а-Лаго застрелили вооружённого мужчину
17:32Военкор сообщил об оперативном окружении города Белицкое в ДНР
16:00"Адвокат дьяволов" о "дьяволе" адвоката: Сергей Беляк и Эдуард Лимонов
15:55Губернатор Балицкий сообщил об атаках БПЛА и перебоях с электричеством в Запорожской области
15:43В иранском городе Паранд сообщают о взрывах, дыме и перебоях с электричеством. Главное к этому часу
Лента новостейМолния