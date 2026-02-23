https://ukraina.ru/20260223/pozyvnoy-gayduk-ya-zaschischayu-buduschee-svoey-semi-1075916197.html

Позывной "Гайдук": "Я защищаю будущее своей семьи"

Боец подразделения "Ночные Волки" с позывным "Гайдук" в День защитника Отечества рассказал о том, почему он отправился на фронт. Украина.ру, 23.02.2026

2026-02-23T07:50

видео

вс рф

день защитника отечества

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/15/1075916031_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96c5f0b9d34d23cb4e7c9ff504ff7c37.jpg

Боец подразделения "Ночные Волки" с позывным "Гайдук" в День защитника Отечества рассказал о том, почему он отправился на фронт.В этот праздник "Гайдук" желает русским мужчинам помнить о своей семье и защищать ее.

2026

