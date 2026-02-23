https://ukraina.ru/20260223/voskhozhdenie-na-fukuyamu-ili-podozreniya-i-nameki-vmesto-edinstva-i-monolitnosti-zapada-1075946272.html

Восхождение на Фукуяму. Или подозрения и намеки вместо единства и монолитности Запада

Восхождение на Фукуяму. Или подозрения и намеки вместо единства и монолитности Запада

Неоднократно отмечал, что проповедь, тост и анекдот - лучшая упаковка почти любой информации. Поэтому вновь обращусь к любимому анекдоту.

Когда-то в Одессе, еще смешливой, дурашливой и хорошо отапливаемой, муж досрочно возвращается из командировки. Естественно, застает жену, разомлевшую в жаркой постели в объятиях с кремезным биндюжником.Муж столбенеет на пороге супружеской спальни. Жена лениво потягивается, обнажая из под одеяла дебелые плечи: "Ну, конечно, опять пойдут грязные намеки, беспочвенные подозрения…"Блестяще зафиксирована ситуация, когда всем всё ясно, но еще не время прямых обвинений, предъяв и обзывания людей и вещей своими именами. Тем более - резких конкретных действий.Может карьера мужа напрямую зависит от родичей супруги. Может собственность оформлена на ее имя. Может общие детишки - "мамины дети". Может бендюжник крупноват…Не суть важно. Просто время "ч" пока не наступило.Очень похожая ситуация сложилась в Западной ойкумене. Почти всем почти всё ясно, но время открытых разборок не пришло. Хотя и на подходе. Пока же работают те же сдерживающие факторы, что возможны в истории с женой. Потому и намеки, подозрения…Вот обнародована на днях новая версия Американской стратегии национальной безопасности. Прямо-таки катехизис обозначенного жанра. Но в данном случае, особенно обращает внимание один явный намек. Ради него, собственно, и создавался этот важный документ.Намек на то, что единая Западная цивилизация надломилась, треснула и фактически расщепилась на американский и европейский кластеры. Такой себе тонкий намек на толстые обстоятельства. После которого, кстати говоря, сами янки стали поговаривать, что Америка "не совсем Запад".Если правильно его расшифровать, то уже можно без страха, а скорее с иронией, изучать угрюмый новейший брюссельский документ с тягучим названием "Основные интересы Европы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и безопасности на континенте".Да, документ алармистский и пестрит угрозами в адрес РФ от репараций до провокаций. Но нам-то из-за океана уже намекнули, что этот продукт евробюрократической жизнедеятельности не имеет отношения к американской части западной цивилизации. Может продукт Кайи Каллас ? Хотя, не суть важно.Важно то, что почти всем понятно, что Штаты не впишутся в пятую статью НАТО при европейских разборках. Почему не скажут прямо? Смотрите выше…Мюнхенская конференция по безопасности - вообще сплошные намеки. Правда, уже совсем прозрачные. В прошлом году Штаты попытались устами вице-президента Джей Ди Вэнса поговорить с Европой прямо. Не получилось. "Барышня уже легли", но еще не "просять" правды.Когда былой бравый морпех стал резать правду-матку в глаза европейской элиты о тотальных нарушениях избирательного права в Старом свете, его не поняли. Угрожающее молчание, угрюмое недоумение. Ему бы про американские авиа-матки у берегов континента, а он про европейские политические гешефты. Не время для откровенностей…Поэтому и возник на мюнхенской сцене более искушенный дипломат. Точнее - юрист-казуист. Но и госсекретарь Марко Рубио вдруг вбросил такой намек, что те, кто его расшифровал, оцепенели, как тот самый одесский муж.Рубио скороговоркой сказал, что различие Старого и Нового света в том, что последний вдруг осознал, что история продолжается. Первый же верит, что она завершилась.Вот здесь, стоит расшифровать сигнал подробнее.Впервые я услышал о том, что "история завершилась" от Фрэнсиса Фукуямы в 1992 году. То есть, еще до выхода его одноименной книги, сразу сделавшей скромного клерка "интеллектуальной рок-звездой".Фрэнсис меня сразу обаял. Может потому, что не пытался спекулировать самурайскими корнями и монетизировать свою японскую фамилию как одна моя московская знакомая. Он честно называл себя стопроцентным продуктом американской культуры.Мы пили "американо" из громадных фаянсовых кружек в его кабинете-кладовке. Стол и два стула. Окон там не было. Кофе был отвратительный. Перспектив ни личных, ни общественных не просматривалось никаких."История завершилась…" - бубнил в кружку Фрэнсис, похожий не на чикагского интеллектуала, а на токийского разносчика суши. Верилось легко.Когда много позже довелось пить у него в Вашингтонском офисе отличный эспрессо, он, всматриваясь через необъятный стол в громадное окно, сказал, что погорячился. Выглядел он как сен-сэй . И говорил весомо: "История не закончилась." Видимо, ни личная, ни общественная.С тех пор, полагаю, что в продолжение истории как совокупности перемен, не верят либо те, кто на них не надеятся, либо те, кто их боится.Трамповская Америка на перемены надеется и их не боится.Поэтому легко переступает через любые законы и обещания.Поэтому готова на пересмотры, что границ, что договоренностей…Современная Европа перемен панически боится. И надеется, что их не будет.Поэтому зубами держится за фактически умершие союзы, коматозные альянсы, утратившие всякий смысл институты, договоренности, правила, предрассудки.Поэтому там выжигаются любые островки здравого смысла в политике, религии или медиа, взывающие к переменам. "История закончилась. Забудьте!" "Вечно длящееся настоящее," - как назвал свою книгу один мой знакомый. Или "вечно длящаяся война" как пророчествует украинский вожак…Спасибо, Марко! Намек поняли. Знаем, что обозначившееся различие между американской и европейской цивилизациями уже не меньшее, чем между кабинетами раннего и позднего Фукуямы…Многие коллеги говорят, что очередной раунд переговоров российской, американской и украинской сторон в Женеве опять закончился ничем. Не согласен. А намеки?Они начались уже с дресс-кода украинской делегации. Визуально было видно для кого история завершилась мятой робой. Которую, видимо, придется носить до конца срока. А кто еще хотел бы погарцевать в белоснежной накрахмаленной сорочке с дизайнерским галстуком.Уже очевидно, что следующего украинского вожака, основные модераторы и спонсоры избирательной компании - американские, европейские и британские, будут определять "восхождением на Фукуяму".Для Европы очевидна ставка на нулевой цикл. История закончилась и никаких изменений! Лучше всех убить, чем что-то изменить. Жизнь возможна только у подножия Фукуямы, где ЕС вечно прекрасен, а НАТО вечно всемогуще.Эта модель, полностью игнорирующая реальность, возможна только в сценическом формате. Где имитации, симулякры, мистификации подминают действительность. Где сценические фантазии - всё, а правда жизни - ничто. Отсюда и феномен Зеленского - фронтмена этой позиции, а потому и сценического лидера Европейского квартала. Комик давно уже там не слуга, а главный любовник. "Главный экспонат" на бывшей выставке западных чудес.Забавно сложилось. Сначала французский утопизм поглотил немецкую классическую философию. А потом квартал 95 во главе со своим "капитаном", похитил почти всю Европу. Вот на что, все более недвусмысленно намекает "коалиция желающих".Они настолько ненавидят реальность, что пошли подальше раннего Фукуямы. Начали рыть под него. В заочной полемики с Мединским, их комический капитан не просто высказался за "конец истории", а против истории вообще. Которую по-простецки называет "дерьмом". То есть, эта коалиция тотально против реальности во всей ее временной проекции.Правда, украинская делегация в Женеве усиленно намекала на возможные подвижки в своей позиции. Даже вопреки воли турбо-европейского шефа. Что и привило ее к упомянутому расколу.Часть ее - проевропейская - против любых изменений. И если все же нагрянут выборы, то она и будет костяком команды "президента конца истории". Вместе с Европой, на руинах Европы, за счет Европы. Естественно, во главе с нынешним начальником, чья личная история может закончится только вместе с европейской.Другая часть уже косится на бриттов. Не случайно делегация последних сидела за стенкой переговоров в Женеве. И не случайно главный кандидат острова - Залужный попытался свою "пыхатость" противопоставить хуцпе Зеленского. Посмотрим. Англичане умели свои островные фантазии делать общеевропейской реальностью.С третьим кандидатом сложнее. Но мы ж намеки "ловим на лету". Трамп с юности владеет "бруклинским стилем". Как и его друг Уиткофф, как и его зять Кушнир - главные переговорщики в Женеве. Они-то и называют себя реалистами в натуре. В отличие от Рубио, который на это только намекает.Так вот. Суть бруклинского стиля - всегда делать ставку на самого реального партнера, попутчика, помощника. Когда серьезный мэн оставлял роскошное авто на бруклинских задворках, он подзывал местную босоту и спрашивал, кто из них самый сильный. Кто-то авторитетно отзывался. Тогда владелиц лимузина предлагала пятерку тому, кто начистит ему репу. Если следовал всеобщий отказ, он говорил авторитету: "Ты реально крут. Дам тебе десятку, если авто к моему возвращению будет выглядеть безупречно".Сейчас трамписты ищут самого "реального пацана" от Украины. Претендуют двое - один подмял разведку, другой нагнул парламент. Нужно, чтобы следил за трамповской избирательной колесницей. Кто пообещает сделать это убедительнее, кто докажет, что важнее - жестокость или подлость, тот и будет проамериканским кандидатом. Это и есть "намек по-брукленски". Он был сделан под конец переговоров, когда на отдельную встречу с американской стороной "сладкую парочку" пригласили, а мятого главу украинской команды, нет.Вот только со схемой пока не определились: деньги утром, а стулья вечером или наоборот ? То есть на кандидата от Штатов намек будет обозначен до промежуточных выборов в Конгресс или после? Это и будет главной интригой следующей встречи…Короче, история не закончилась. История не закончилась. На это намекает пик Фукуямы. Не только лишь все покорят высоту. Хорошо, что нам не надо восходить на эту вершину. Мы и так знаем, что история существует и не закончится никогда.

