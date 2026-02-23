Позывной "Сват": Мы все защищаем нашу Родину - 23.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260223/pozyvnoy-svat-my-vse-zaschischaem-nashu-rodinu-1075916514.html
Позывной "Сват": Мы все защищаем нашу Родину
Позывной "Сват": Мы все защищаем нашу Родину - 23.02.2026 Украина.ру
Позывной "Сват": Мы все защищаем нашу Родину
Командир добровольческого отряда имени Василия Маргелова с позывным "Сват" в День Защитника Отечества желает русским солдатам полной поддержки со стороны их... Украина.ру, 23.02.2026
2026-02-23T07:48
2026-02-23T07:49
видео
сво
день защитника отечества
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/15/1075916320_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b6f4af1b81c8eb46e648826ed3070dd.jpg
Командир добровольческого отряда имени Василия Маргелова с позывным "Сват" в День Защитника Отечества желает русским солдатам полной поддержки со стороны их семей.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/15/1075916449_0:0:967:955_1920x0_80_0_0_139dd827f3f068e782659b2f0c2f1399.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сво, день защитника отечества, вс рф, видео
Видео, СВО, День защитника Отечества, ВС РФ

Позывной "Сват": Мы все защищаем нашу Родину

07:48 23.02.2026 (обновлено: 07:49 23.02.2026)
 
Читать в
ДзенTelegram
Командир добровольческого отряда имени Василия Маргелова с позывным "Сват" в День Защитника Отечества желает русским солдатам полной поддержки со стороны их семей.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСВОДень защитника ОтечестваВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:51Мир для него физически губителен. Киселев о том, почему так бесится Зеленский
08:49Силы ПВО за ночь сбили более 150 украинских дронов
08:18Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу
08:16Уроки островного черчиллеведения
08:15Повторные удары наносятся по целям в Харькове
08:00Валерий Пустовойтенко: премьер переходного периода
07:50Позывной "Гайдук": "Я защищаю будущее своей семьи"
07:48Позывной "Сват": Мы все защищаем нашу Родину
07:47Позывной "Дема": "Я защищаю будущее наших детей"
07:46"Я никогда не увижу войны…". Письмо шестиклассницы, которое задело весь отряд
07:37Вирусные ролики, хэштеги и виральность. Как интернет стал фактором политики и к чему это приведет
07:00Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне
06:402026 год – ползучая деградация Украины
06:30Восхождение на Фукуяму. Или подозрения и намеки вместо единства и монолитности Запада
06:06Украина за неделю. Война еще на три года
06:00Жизнь после суда: промежуточные итоги второй торговой войны Трампа
05:55Принуждение Украины к миру: Алексей Фененко назвал главное условие для капитуляции Киева
05:45"Предупредительный удар": Перенджиев объяснил, что нужно для отпора "западным корсарам"
05:30Не только через Сувалкский коридор: политолог про альтернативные способы деблокады Калининграда
05:15"Развеять иллюзии": эксперт о том, почему России надо выйти из договора о запрещении ядерных испытаний
Лента новостейМолния