https://ukraina.ru/20260223/pozyvnoy-svat-my-vse-zaschischaem-nashu-rodinu-1075916514.html

Позывной "Сват": Мы все защищаем нашу Родину

Позывной "Сват": Мы все защищаем нашу Родину - 23.02.2026 Украина.ру

Позывной "Сват": Мы все защищаем нашу Родину

Командир добровольческого отряда имени Василия Маргелова с позывным "Сват" в День Защитника Отечества желает русским солдатам полной поддержки со стороны их... Украина.ру, 23.02.2026

2026-02-23T07:48

2026-02-23T07:48

2026-02-23T07:49

видео

сво

день защитника отечества

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/15/1075916320_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b6f4af1b81c8eb46e648826ed3070dd.jpg

Командир добровольческого отряда имени Василия Маргелова с позывным "Сват" в День Защитника Отечества желает русским солдатам полной поддержки со стороны их семей.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сво, день защитника отечества, вс рф, видео