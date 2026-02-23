https://ukraina.ru/20260223/putin-pozdravil-zaschitnikov-otechestva-i-poobeschal-ukreplyat-armiyu-s-uchtom-opyta-svo-1075958064.html

Путин поздравил защитников Отечества и пообещал укреплять армию с учётом опыта СВО

23 февраля президент России Владимир Путин выступил с поздравительной речью по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства обратился к гражданам, ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу Вооружённых сил, назвав праздник символом уважения к тем, кто стоит на страже суверенитета и безопасности страны

Путин отметил, что 23 февраля на протяжении многих десятилетий остаётся одним из важнейших государственных праздников, олицетворяя гордость за армию и флот, верность присяге и добросовестное исполнение воинского долга."Мы продолжим масштабную работу по укреплению армии и флота с учётом развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, с опорой на мощные силы нашей промышленности, науки, индустриальных и высокотехнологичных компаний", — заявил президент.Особое внимание в выступлении было уделено преемственности поколений и роли единства. Путин напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и подчеркнул: исторически страну защищали люди разных национальностей и вероисповеданий, объединённые патриотизмом и ответственностью за судьбу Отечества. Именно это, по его словам, приносило великие победы.Президент выразил глубокую признательность участникам специальной военной операции, отметив, что они достойно продолжают традиции чести и доблести, бок о бок отстаивая интересы России. Он также почтил память погибших героев.Говоря о стратегических приоритетах, Путин заявил, что главным остаётся развитие ядерной триады как основы безопасности и сдерживания, а также усиление всех видов вооружённых сил, их боеготовности, мобильности и оснащения перспективным оружием. Он выразил уверенность, что новая техника будет в надёжных руках российских военных, назвав солдат и офицеров опорой государства.В завершение глава государства поблагодарил военнослужащих за службу, пожелал благополучия их семьям и поздравил всех с праздником, отметив всенародную поддержку армии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

