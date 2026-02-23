"Они пишут эту историю жизнью": Мария Захарова не сдержала слёз, говоря о детях, пострадавших с 2014 года - 23.02.2026 Украина.ру
"Они пишут эту историю жизнью": Мария Захарова не сдержала слёз, говоря о детях, пострадавших с 2014 года
"Они пишут эту историю жизнью": Мария Захарова не сдержала слёз, говоря о детях, пострадавших с 2014 года
"Они пишут эту историю жизнью": Мария Захарова не сдержала слёз, говоря о детях, пострадавших с 2014 года
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время интервью не смогла сдержать слёз, рассказывая о детях, пострадавших, по её словам, от действий украинских вооружённых формирований с 2014 года. Она привела данные, согласно которым за этот период пострадали почти две тысячи несовершеннолетних
В ходе интервью официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не смогла сдержать эмоций, комментируя тему пострадавших детей. По её словам, начиная с 2014 года, от рук украинских националистов пострадали как минимум 1936 несовершеннолетних, из которых 345 погибли. За 2025 год, как утверждает Захарова, пострадали 293 ребёнка, 22 из них погибли.Дипломат подчеркнула, что эти цифры отражают лишь физический ущерб, тогда как масштаб морального и психологического вреда оценить сложно."О каких уроках истории вы говорите? Это история жизни людей, они пишут эту самую историю, выживая и залечивая раны физические", — сказала Захарова.Она выразила уверенность, что именно пострадавшие и выжившие будут передавать будущим поколениям правду о пережитом. При этом, по словам официального представителя МИД РФ, никакие документы или информационные вбросы не смогут переписать личный опыт этих людей.21 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести" заявила, что настоящее время мы можем наблюдать "адский суперфинал" Зеленского. Подробнее в материале Захарова назвала Зеленского чудовищем, демонстрирующим признаки распада личностиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
"Они пишут эту историю жизнью": Мария Захарова не сдержала слёз, говоря о детях, пострадавших с 2014 года

10:25 23.02.2026 (обновлено: 10:36 23.02.2026)
 
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время интервью не смогла сдержать слёз, рассказывая о детях, пострадавших, по её словам, от действий украинских вооружённых формирований с 2014 года. Она привела данные, согласно которым за этот период пострадали почти две тысячи несовершеннолетних
В ходе интервью официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не смогла сдержать эмоций, комментируя тему пострадавших детей. По её словам, начиная с 2014 года, от рук украинских националистов пострадали как минимум 1936 несовершеннолетних, из которых 345 погибли. За 2025 год, как утверждает Захарова, пострадали 293 ребёнка, 22 из них погибли.
Дипломат подчеркнула, что эти цифры отражают лишь физический ущерб, тогда как масштаб морального и психологического вреда оценить сложно.
"О каких уроках истории вы говорите? Это история жизни людей, они пишут эту самую историю, выживая и залечивая раны физические", — сказала Захарова.
Она выразила уверенность, что именно пострадавшие и выжившие будут передавать будущим поколениям правду о пережитом. При этом, по словам официального представителя МИД РФ, никакие документы или информационные вбросы не смогут переписать личный опыт этих людей.
21 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести" заявила, что настоящее время мы можем наблюдать "адский суперфинал" Зеленского. Подробнее в материале Захарова назвала Зеленского чудовищем, демонстрирующим признаки распада личности
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния