Уроки островного черчиллеведения

Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль является одним из самых разрекламированных политических деятелей в истории человечества, уступая только совсем уж хрестоматийным Наполеону и Цезарю. На фигуру экс-премьера ориентируются многие политики, особенно из стран третьего мира. На Украине с Черчиллем сравнивают и Порошенко*, и Зеленского, и Залужного…

Британская The Telegraf цитирует министра обороны Великобритании Джона Хили, который хочет ввести войска на территорию Украины – "это будет означать, что война наконец закончилась". Борис Джонсон подгавкивает из оппозиции – а зачем ждать-то? Сразу вводите, раз уж решили…По большому счёту власть и оппозиция тут не отличаются ничем. Официальное (неофициально они уже там) появление иностранных войск на территории Украины будет означать продолжение войны – немедленное (Джонсон сейчас ничем не отличается от Джонсона 2022 года) или через какое-то время.Нынешний украинский режим (независимо от того, кто будет его лицом) может существовать только за счёт эксплуатации идеи реванша. Однако, перед тем, чтобы возобновить войну, ему надо будет решить ряд проблем – восстановить численность армии, набрать новое вооружение, обезопасить свой европейский тыл (за счёт организации майданов в Венгрии и Словакии и постоянных провокаций в других странах), дождаться пока вашингтонский "миротворец" на что-то отвлечётся… В общем, работы невпроворот и неясно, сколько времени она займёт.Имея же в тылу британские и французские оккупационные войска с решением всех этих задач можно справиться значительно быстрее. Да и воевать, имея за спиной заградотряд, извините – "союзников", как-то проще – одно дело, когда Украина отдувается за всю Европу отражая выдуманную "российскую агрессию", а совсем другое – когда эта самая Европа стоит с Украиной в одной строю. Ну – почти…Самое же интересное заключается в том, что слова Хили и Джонсона вполне мог сказать фюрер германской нации Адольф Гитлер – я ввожу войска в Россию и "это будет означать, что война наконец закончилась".Тут надо вспомнить несколько важных моментов.Во-первых, о понятиях – Гитлер сочетание "Советский Союз" не использовал, в немецких документах говорится всегда только о России. Это несмотря на то, что в немецком руководстве была фракция Розенберга, которая пыталась объяснить фюреру возможность использования межнациональных и межрегиональных противоречий в СССР.Британским политикам этого объяснять не нужно, но они вполне отдают себе отчёт в том, что Украину если не часть России, то уж точно зона её жизненных интересов и принципиальной разницы между вводом войск во Львов или Калининград на самом деле нет – весь вопрос в степени решительности ответа.Во-вторых, Гитлер действительно считал, что ввод войск на территорию России положит конец войне. Он исходил при этом из двух идей.С одной стороны, СССР был последним континентальным союзником Великобритании и с его падением Лондон должен был бы пойти на переговоры с Берлином.С другой стороны, Гитлер не считал СССР серьёзным противником – план выхода на линию Архангельск-Астрахань до наступления холодов предполагал именно "ввод войск", а не войну. Серьёзного сопротивления никто не ожидал (в том числе и по итогам "Зимней войны").В-третьих, и это самое существенное, Гитлер в принципе был противником войны с Великобританий. Он полагал англичан "нордической расой", а война в этом случае являлась для него братоубийственной.Опять же, сам по себе гитлеровский режим – слепок британских идеологических исканий и политической практики: расизм (единственно, для британского расизма не был характерен антисемитизм – это особенность гитлеровского жизненного опыта и мировоззрения), геноцид, концлагеря… Говорят, достаточно потереть какое-то военное преступление и увидишь там немца. Но если потереть ещё, немного глубже обнаружится поучающий немца британец.Можно ли до такой степени не знать свою собственную историю?Можно конечно – вся деятельность "либерального интернационала" на протяжении последних десятилетий направлена на истребление исторической памяти, в том числе и среди населения своих собственных стран. Ну какая историческая память может быть у жителей "литл Пакистана", в который превращается Великобритания?Однако к элите это не относится. Думаем, что и Джонсон, и Хили, а если не они – то их советники, всё что нужно из истории помнят и политику свою проводят в духе героев романов о "попаданцах" – пытаются переиграть историю (если нельзя в прошлом, так в настоящем).Возвращаясь к Черчиллю. Черчилль был великим политическим деятелем только в своих фантазиях. На практике он был человеком скорее энергичным, чем умным. В результате плоды его деятельности были… так себе.Частный пример – история "диких кошек" – британских линейных крейсеров, идеологами создания которых были адмирал Джон Фишер и Уинстон Черчилль. Во время Ютландского морского сражения 31 мая – 1 июня 1916 года три этих корабля взлетели на воздух, утащив на дно свыше трёх тысяч моряков. "У короля много", как говорится…Именно Черчилль выступал против заключения мирного соглашения с Гитлером, вполне обоснованно полагая, что в результате Британия уступит лидирующие позиции Рейху и потеряет свою колониальную империю.Проблема состояла в том, что колониальные империи к этому моменту уже устарели. Черчилль мыслил категориями Первой Мировой войны. А по её итогам больший вес имели государства, которые сосредоточили отрасли экономики, создающие больше добавочной стоимости, на своей территории – примером была Германия, которая, не имея колониальной империи, вполне уверенно воевала на два фронта в течение четырёх лет. Непосредственные колонии были уже не нужны. Нужны были условно независимые государства, способные продавать ресурсы и покупать технику.В этой ситуации исчезновение Британской империи было вопросом времени. Шансов что-то удержать не было. Были шансы отсрочить, и тут как раз Британии было выгодно уступить лидерство Гитлеру… Глядишь, империя исчезла бы не к 1960 году, а, например, к 1980-му. Хотя это, конечно, вилами по воде писано.Но, так или иначе, "хитрый план Черчилля" провалился, а его самого попёрли с премьерского поста. Он, правда, успел спланировать операцию "Немыслимое", сказать речь в Фултоне и даже вторично побывать премьером в 1951-55 годах, но это уже было трепыхание. То, что Черчилль считал своим историческим предназначением он успешно провалил.Нынешнее поколение британских политиков, среди которых энергией (но вряд ли большим умом) отличается Борис Джонсон, такое впечатление, что пытается исполнить в настоящем неудавшееся Черчиллю в прошлом (они-то цену своему "политическому гению" знают). Что-то вроде "make Britain great again".Разумеется, о восстановлении колониальной империи речи не идёт. Нет, британцы хотят восстановить старый добрый однополярный мир (тут они верны себе – объективная реальность не про них), в котором главной была именно Британия – как финансовый и идеологический центр. Главным противником тут выступают отнюдь не Россия или Китай, а США, в своё время подвинувшие Британию с мирового престола.Америка же должна, в конце концов, занять достойное место в новой мировой системе – силы, которая обслуживает интересы Британии в военной и экономической части.Что для этого нужно? Тут ничего нового придумывать не надо – ещё мудрые квириты посоветовали divide et impera. Большого ума и ресурсов для того, чтобы ссорить всех со всеми и раздувать затухшие было конфликты не нужно…Заодно можно порешать какие-то внутренние проблемы. Ну там обнулить до конца коренное население Британии. Или, напротив, заставить население "литл Пакистана" воевать за их новую родину…Нет никаких оснований полагать, что у Джонсона получится лучше, чем у Черчилля. Вообще непонятно, почему британская элита рассчитывает уцелеть после замещения населения – ни король, ни Джонсон пакистанцам не нужны… Британия идёт на дно, и единственное, что она может попытаться сделать – утащить за собой весь остальной мир. Но даже нынешняя британская элита недостаточно безумна, чтобы попытаться начать ядерную войну против России (или даже США). Напротив, она считается себя вполне рациональной и ставящей реальные цели. Даже Джонсон.Другое дело, что за крах имперских амбиций Лондона крови прольётся ещё много. Создание антилондонской коалиции конечно число жертв кратно сократило бы, но это не с нашим счастьем – до сих пор это никому не удавалось, хотя политическая роль Великобритании всегда была деструктивной.* Член сообщества, включённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Об особенностях украинско-британских отношений на современном этапе можно прочитать в статье Василия Стоякина "Плата за "безопасность". Станет ли Украина официальной ЧВК НАТО"

