Трамп пожаловался на "слишком частые победы" США: "Это просто нечестно"

23 февраля Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social опубликовал ироничный пост, в котором пожаловался на слишком частые победы Америки. Это заявление продолжило череду его недавних высказываний о собственных достижениях и успехах страны

Глава Белого дома Дональд Трамп разместил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social запись, в которой обратил внимание на частые победы Соединённых Штатов. "Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!" — говорится в публикации американского лидера.Это заявление продолжает серию недавних высказываний Трампа об успехах его администрации и страны в целом. В конце января президент США рассказывал, что его достижения вызывают сильные эмоции у граждан. В качестве примера он привёл встречу с жителями Айовы, половина из которых, по его словам, "плакала, когда говорила" с ним.Ранее, в декабре, Трамп выступал с обращением к нации, в котором подробно остановился на том, что назвал "историческими достижениями" своей администрации.Публикация в Truth Social была воспринята частью подписчиков как ироничная, однако отражает общий тон недавних заявлений президента, который неоднократно акцентировал внимание на успехах США под своим руководством.В своей программной речи от 18 декабря, построенной на резких контрастах, Дональд Трамп представил нарратив эпического возрождения Америки под его руководством. Подробнее в материале Трамп вернул величие Америки за 11 месяцев. По крайней мере, так сказал ТрампБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

