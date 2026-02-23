https://ukraina.ru/20260223/mir-dlya-nego-fizicheski-gubitelen-kiselev-o-tom-pochemu-tak-besitsya-zelenskiy-1075956728.html

Мир для него физически губителен. Киселев о том, почему так бесится Зеленский

Мир для него физически губителен. Киселев о том, почему так бесится Зеленский - 23.02.2026 Украина.ру

Мир для него физически губителен. Киселев о том, почему так бесится Зеленский

Владимиру Зеленскому нужна война, так как мир будет для него губителен не только политически, но и физически. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-02-23T08:51

2026-02-23T08:51

2026-02-23T08:51

эксклюзив

украина

сша

европа

владимир зеленский

киселев

дональд трамп

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg

Вот мы говорим о дипломатии, переговорах, даже трехсторонних переговорах Россия – США – Украина, раунды которых идут один за одним. Но нельзя же игнорировать при этом особенности самой фигуры Владимира Зеленского как фактического руководителя киевского режима, отметил Киселев. Зеленский до сих пор расценивается и в Америке, и в Европе как полноценный партнер, некий фактор в имеющемся раскладе.Но, позвольте, даже если закрыть глаза на его легитимность, сколь надежно слово такого партнера, и сколь уместно говорить о его искренности? Ведь для отвода глаз публично Зеленский говорит о надежде на ближайший переговорный раунд."Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным", – заявил Зеленский.А в своем киевском закулисье собирает тайное совещание, где дает команду готовиться к следующим трем годам войны с Россией, рассказал Киселев. Об этом сообщает журналист Wall Street Journal Боян Панчевский:"Меня особенно насторожило следующее: Зеленский созвал заседание, не министров, а своих ближайших и самых доверенных советников. Это произошло за день до его поездки в Мюнхен, где он участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности. На этом заседании он сообщил своим ближайшим людям, что переговоры фактически провалены и теперь им нужно разрабатывать план на еще три года войны".По словам Киселева, Зеленский явно внутренне нестабилен, ведет себя нервно, а часто его истерика срывается на откровенное хамство.Одна из причин – это, мягко говоря, неблагоприятное для Киева положение на фронте, а с другой – коррупционные дела в самом тесном окружении Зеленского – прямая для него самого угроза. "От неминуемых арестов уже сбежали за границу ближайшие соратники еще со времен шоу-бизнеса – личный "кошелек" Зеленского Тимур Миндич – сейчас в Израиле. И бывший первый помощник Зеленского Сергей Шефир, его фото публикуют из аэропорта Варшавы. При прохождении пограничного контроля на выезд арестован бывший министр энергетики, а позже и министр юстиции Украины Герман Галущенко. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), это он контролировал откаты компании "Энергоатом" Украины на многие десятки миллионов долларов, в том числе и в пользу Миндича – читай: Зеленского", - рассказал Киселев.Как уж тут не занервничать? Тем более, что НАБУ действует под полным контролем ФБР США, при том, что ФБР организационно является частью Минюста Соединенных Штатов.А вот тут на днях для расшатанной нервной системы Зеленского еще одно огорченьице. В американский Конгресс представлен пухлый отчет специального генерального инспектора, где прямо говорится, что Минюст США давал Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) "стратегические консультации и наставления"."Юридический советник Министерства юстиции и ФБР встречались с НАБУ для наставничества по делам, обсуждения возможных схем взяточничества или отмывания денег и координации по поводу отслеживания средств, установленных в расследовании… В ходе расследования было установлено, что бывшие и нынешние украинские чиновники способствовали хищению не менее 100 миллионов долларов в виде откатов от подрядчиков".Имена украинских нынешних чиновников-коррупционеров пока не называются, но кого удивит после этого, например, допрос самого Зеленского? Может, не сейчас, а когда Трампу это будет нужно, исходя из ритма подготовки к осенним выборам в американский Конгресс? В таком контексте повышенная нервозность Зеленского разве не объяснима? А выливается она в просто-напросто трамвайное хамство, отметил Киселев.Трамп настаивает на проведении президентских выборов на Украине, а Зеленский грубо спрашивает его, чего же тот хочет на самом деле."Я думаю, что наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят. Действительно ли они хотят выборов или просто хотят сменить меня? Потому что россияне просто хотят сменить меня".По словам ведущего, уже всем понятно, что на Украине полно исторически русских земель до сих пор заселенных русскими, а для Зеленского это всего лишь "историческое дерьмо"."Мне это не нужно. Потому что, чтобы закончить эту войну и перейти к дипломатическому пути, мне не нужно все это историческое дерьмо, правда".Зеленский постоянно говорит, что готов к встрече с Владимиром Путиным, при этом опускается до откровенных оскорблений в адрес главы российского государства. Разве готовят встречи с таким бормотанием?"Я свободный человек, и я моложе Путина, знаете ли. Нет, нет, поверьте мне, это важно. У него не так много времени, дай Бог, чтобы было не так много времени. <...> Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента Трампа, они говорят: "Смотрите, сейчас время компромиссов, вы можете сделать шаги вперед". Мы пошли на множество компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел".Европа из кожи вон лезет, чем бы Зеленскому еще угодить, а он их "салатом" обзывает, рассказал Киселев."Мы не должны мириться с тем, что Европа — это просто салат из малых и средних держав, приправленный врагами Европы".Европа и так из-за внутренних разногласий трещит по швам, антироссийские санкции в пользу Украины оказались Евросоюзу самому себе дороже, а Зеленский бесцеремонно требует конкретной даты вступления в ЕС, да еще в самое ближайшее время."Мы хотим 2027 год, когда Украина будет готова. Технически Украина будет готова в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров. Полностью технически Украина будет готова в 2027 году, на наш взгляд, мы хотим конкретную дату".Премьера Венгрии Виктора Орбана Зеленский уже не первый раз в самом хамском ключе готов оскорблять прямо-таки наотмашь."Виктор [Орбан] может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы остановить возвращение российских танков в Будапешт".И это при том, что Виктора Орбана в преддверии предстоящих апрельских выборов в Венгрии Дональд Трамп откровенно поддерживает, называя своим другом. Впрочем, Зеленский готов кусать и самого Трампа. Трамп, как известно, не спешит с гарантиями безопасности для Украины, а Зеленский уже впереди паровоза – требует их ратификации в Конгрессе США. Мол, одного Трампа мало."Мы уважаем президента Трампа, и его решение обладает силой, но, конечно, нам нужен для этого Конгресс, возможно, Сенат или Конгресс, я не знаю. Чтобы ратифицировать. Да, да. Так что, конечно, мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были юридически обязывающими".Вообще, трудно представить, что подобное кто-то может терпеть долго, отметил Киселев. Да и какой смысл? Зеленскому откровенно нужна война. Мир для него политически и, пожалуй, даже физически губителен. Он сам это чувствует. Вот и бесится, резюмировал ведущий.О конфликте лидера киевского режима с экс-главкомом ВСУ - в материале издания Украина.ру Залужный против Зеленского, или бурление с нулевой суммой.

https://ukraina.ru/20260220/zelenskiy-plyunul-v-obschuyu-istoriyu-mne-ne-nuzhno-tratit-vremya-na-prichiny-voyny---1075868255.html

украина

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, европа, владимир зеленский, киселев, дональд трамп, владимир путин