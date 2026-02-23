https://ukraina.ru/20260223/okolo-70-silovikov-ostalis-sluzhit-v-krymu-posle-2014-goda-1075955870.html

Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу

Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу - 23.02.2026 Украина.ру

Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу

Около 70% силовиков остались в Крыму после 2014 года, сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Об этом и других новостях к этому часу 23 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-23T08:18

2026-02-23T08:18

2026-02-23T08:18

новости

крым

василий прозоров

ярославль

украина

украина.ру

сбу

росавиация

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063648884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fd01939ca2aa4468ed9adf6b383beda.jpg

🟥 В аэропортах Калуги, Ярославля, Пензы и Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация; 🟦 15 рейсов отменены или задержаны в аэропорту Хабаровска из-за непогоды, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Среди них самолеты в Санкт-Петербург, Москву, Магадан, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Новосибирск и в другие города. В ведомстве отметили, что контролируют соблюдение прав пассажиров; 🟦 Пророссийское подполье планирует провести на востоке Украины "акцию памяти" к 23 Февраля, сообщил представитель подполья; 🟦 Правоохранители опознали мужчину, ликвидированного про попытке проникнуть с оружием в имение президента США Дональда Трампа во Флориде."Остин Такер Мартин, 21 год, из города Камерон, штат Северная Каролина", - говорится в сообщении. Накануне мать Мартина объявила его пропавшим.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

крым

ярославль

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, василий прозоров, ярославль, украина, украина.ру, сбу, росавиация, дональд трамп