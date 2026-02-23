Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу - 23.02.2026 Украина.ру
Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу
Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу - 23.02.2026 Украина.ру
Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу
Около 70% силовиков остались в Крыму после 2014 года, сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Об этом и других новостях к этому часу 23 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-23T08:18
2026-02-23T08:18
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063648884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fd01939ca2aa4468ed9adf6b383beda.jpg
🟥 В аэропортах Калуги, Ярославля, Пензы и Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация; 🟦 15 рейсов отменены или задержаны в аэропорту Хабаровска из-за непогоды, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Среди них самолеты в Санкт-Петербург, Москву, Магадан, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Новосибирск и в другие города. В ведомстве отметили, что контролируют соблюдение прав пассажиров; 🟦 Пророссийское подполье планирует провести на востоке Украины "акцию памяти" к 23 Февраля, сообщил представитель подполья; 🟦 Правоохранители опознали мужчину, ликвидированного про попытке проникнуть с оружием в имение президента США Дональда Трампа во Флориде."Остин Такер Мартин, 21 год, из города Камерон, штат Северная Каролина", - говорится в сообщении. Накануне мать Мартина объявила его пропавшим.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу

08:18 23.02.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Около 70% силовиков остались в Крыму после 2014 года, сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Об этом и других новостях к этому часу 23 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 В аэропортах Калуги, Ярославля, Пензы и Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация;
🟦 15 рейсов отменены или задержаны в аэропорту Хабаровска из-за непогоды, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Среди них самолеты в Санкт-Петербург, Москву, Магадан, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Новосибирск и в другие города. В ведомстве отметили, что контролируют соблюдение прав пассажиров;
🟦 Пророссийское подполье планирует провести на востоке Украины "акцию памяти" к 23 Февраля, сообщил представитель подполья;
🟦 Правоохранители опознали мужчину, ликвидированного про попытке проникнуть с оружием в имение президента США Дональда Трампа во Флориде.
"Остин Такер Мартин, 21 год, из города Камерон, штат Северная Каролина", - говорится в сообщении. Накануне мать Мартина объявила его пропавшим.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния