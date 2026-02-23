https://ukraina.ru/20260223/okolo-70-silovikov-ostalis-sluzhit-v-krymu-posle-2014-goda-1075955870.html
Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу
Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу - 23.02.2026 Украина.ру
Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу
Около 70% силовиков остались в Крыму после 2014 года, сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Об этом и других новостях к этому часу 23 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-23T08:18
2026-02-23T08:18
2026-02-23T08:18
новости
крым
василий прозоров
ярославль
украина
украина.ру
сбу
росавиация
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063648884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fd01939ca2aa4468ed9adf6b383beda.jpg
🟥 В аэропортах Калуги, Ярославля, Пензы и Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация; 🟦 15 рейсов отменены или задержаны в аэропорту Хабаровска из-за непогоды, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Среди них самолеты в Санкт-Петербург, Москву, Магадан, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Новосибирск и в другие города. В ведомстве отметили, что контролируют соблюдение прав пассажиров; 🟦 Пророссийское подполье планирует провести на востоке Украины "акцию памяти" к 23 Февраля, сообщил представитель подполья; 🟦 Правоохранители опознали мужчину, ликвидированного про попытке проникнуть с оружием в имение президента США Дональда Трампа во Флориде."Остин Такер Мартин, 21 год, из города Камерон, штат Северная Каролина", - говорится в сообщении. Накануне мать Мартина объявила его пропавшим.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
крым
ярославль
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063648884_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dce7ac2644e033655d72458ea083fc42.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, василий прозоров, ярославль, украина, украина.ру, сбу, росавиация, дональд трамп
Новости, Крым, Василий Прозоров, Ярославль, Украина, Украина.ру, СБУ, Росавиация, Дональд Трамп
Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу
Около 70% силовиков остались в Крыму после 2014 года, сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Об этом и других новостях к этому часу 23 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 В аэропортах Калуги, Ярославля, Пензы и Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация;
🟦 15 рейсов отменены или задержаны в аэропорту Хабаровска из-за непогоды, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Среди них самолеты в Санкт-Петербург, Москву, Магадан, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Новосибирск и в другие города. В ведомстве отметили, что контролируют соблюдение прав пассажиров;
🟦 Пророссийское подполье планирует провести на востоке Украины "акцию памяти" к 23 Февраля, сообщил представитель подполья;
🟦 Правоохранители опознали мужчину, ликвидированного про попытке проникнуть с оружием в имение президента США Дональда Трампа во Флориде.
"Остин Такер Мартин, 21 год, из города Камерон, штат Северная Каролина", - говорится в сообщении. Накануне мать Мартина объявила его пропавшим.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру