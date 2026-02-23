https://ukraina.ru/20260223/ukraina-za-nedelyu-voyna-esche-na-tri-goda-1075947534.html

Украина за неделю. Война еще на три года

Переговоры по завершению украинского конфликта пока не привели к прорыву, при этом есть противоречивые сигналы о перспективах мирной сделки. На Украине есть силы, которые в этом совсем не заинтересованы

Переговоры в ЖеневеПереговоры по Украине из Абу-Даби переехали в Женеву. Российская делегация получила нового руководителя: начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков остался в команде переговорщиков, но руководителем в Швейцарию поехал помощник президента Владимир Мединский.На переговорном треке он человек не новый – в 2022 и 2025 гг. он уже возглавлял российскую команду переговорщиков, а в этот раз, согласно заявлению Кремля, его отправили в Женеву из-за того, что там должны были обсуждаться и политические вопросы, а не только тема безопасности.Западные медиа все равно увидели в этом сигналы со стороны Москвы. Журналист американского интернет-издания Axios Барак Равид написал у себя в соцсетях, что глава российской переговорной группы представил некие "позиции", после чего политическая часть переговоров оказалась в тупике."Один из источников также сообщил, что россияне выразили недовольство недавними публичными заявлениями Зеленского и утверждали, что украинский президент не ведет серьезных переговоров, а пытается повысить свою популярность внутри страны в преддверии возможных выборов", - добавил портал.Кроме этого, пожалуй, по содержанию переговоров традиционно известно крайне мало. Мединский назвал прошедшую двухдневную встречу "тяжелой, но деловой", Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе", а Рустем Умеров назвал следующим шагом достижение "консенсуса для представления решений президентам".Из нового – присутствие в отеле, где состоялись переговоры, представителей Великобритании, Германии, Италии и Франции. Все эти страны входят в так называемую коалицию желающих, которая, в пику США, выступает за неограниченную поддержку Украины.Британцев возглавлял советник премьера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл. Согласно РИА Новости, он провел встречу с участниками переговоров от США – спецпредставителем президента США Уиткоффом и министром армии Дэном Дрисколлом.Можно предположить, что европейцы, которые не являются стороной переговоров, пытаются влиять на их результаты и на месте координируют позицию Киева, чтобы не допустить мирной сделки, за которую ратуют американцы.Зеленский хочет воевать дальшеВ разгар женевский переговоров портал Axios взял интервью у Владимира Зеленского. Он рассказал, что поручил украинской переговорной команде предложить россиянам организовать его встречу с Владимиром Путиным. По его словам, это был бы лучший способ, чтобы добиться прорыва в территориальном вопросе.Лидер правящего на Украине режима также дал понять, что Соединенные Штаты оказывают на него давление с целью скорейшего достижения мирной сделки."Зеленский заявил, что американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему о подлинном желании России положить конец войне, и что ему следует координировать свои действия со своей переговорной командой на этой основе перед началом переговоров. Но Зеленский ясно дал понять, что он гораздо более пессимистичен. Он также посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое его собственный народ сочтет "неудачной историей", - говорится в публикации.Зеленский назвал "несправедливым" то, что Трамп требует уступок от Украины, а не от России и подчеркнул, что он не "не из тех людей", кто сдается под давлением.Axios пишет, что Вашингтон предложил Киеву вывести войска из Донбасса и создать там демилитаризованную свободную экономическую зону, но еще не решил, под чьим суверенитетом она будет."Зеленский готов обсудить вывод войск, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отверг претензии России на суверенитет над этой зоной. Зеленский заявил, что во втором раунде переговоров российские официальные лица пообещали проконсультироваться с Москвой и вернуться с подробной позицией по территориальному вопросу", - сказано в статье.По словам Зеленского, с американцами достигнута договоренность, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум. По его мнению, если там будет содержаться вывод ВСУ из Донбасса ценой потери суверенитета и "гражданства проживающих там людей", то украинцы такую сделку не поддержат."Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... меня, они не простят [США]", — отметил Зеленский, добавив, что украинцы "не могут понять", почему от них требуют уступить дополнительные земли.Журналист The Wall Street Journal Бон Панчевский рассказал, что недавно Зеленский в узком кругу сделал заявление, по которому Украина будет воевать еще три года."Он сказал это прямо. Все были в шоке. Никто, конечно, не хочет еще три года войны. До этого момента они, по сути, работали над планом объявить выборы и референдум поздней весной или в начале лета, чтобы вынести на голосование возможную сделку — какой бы она ни была — и посмотреть, примут ли ее избиратели. И вдруг Зеленский делает внутренний разворот на 180 градусов и говорит: все это ерунда, мы должны готовиться к долгой войне. Это делает меня еще более скептичным, потому что создается ощущение, что он по каким-то причинам уже не настроен по-настоящему на переговоры. Я не знаю, в чем причина. Я знаю трех его ближайших советников — они сами этого не знали или, если знали, не сказали мне, почему он изменил позицию", - сказал журналист.Залужный атакует ЗеленскогоПока Зеленский манипулирует темой выборов, его основные конкуренты за президентское кресло все больше обозначают свою позицию.Главным образом, речь идет про бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Впервые за все время он открыто рассказал о своих разногласиях с Зеленским и обвинил его в провале контрнаступления 2023 года.Залужный дал интервью агентству AP, в котором рассказал, что при планировании "контрнаступа" он выступал за акцентированный удар на запорожском направлении с целью выйти на побережье Азовского моря и отрезать российский сухопутный коридор в Крым. Вопреки его мнению, направлений атак в Запорожской области было несколько, а параллельно с этим ВСУ предпринимали попытки отбить Артемовск (Бахмут).Залужный рассказал, что Зеленский и другие чиновники не выделили необходимы ресурсы и не позволили реализовать его план в полном объеме.Кроме того, бывший главком заявил о "глубоком расколе" между ним и Зеленским в 2022 году. По его словам, они постоянно спорили по военным вопросам, а осенью сотрудники СБУ пришли к нему в офис с обысками, когда там находились с десяток британских офицеров.Залужный рассказал, что не позволил силовикам просматривать его документы и компьютер, после чего позвонил главе Офиса президента Андрею Ермаку."Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что знаю, как воевать", - рассказал Залужный.Он также набрал главу СБУ Василия Малюка*, на что тот ответил, что ничего про это не знает и пообещал разобраться.Позже экс-главком выяснил, что формальным предлогом для обысков был ордер, который СБУ получила еще до боевых действий, документ был выписан для обысков в стриптиз-клубе, который значился по этому адресу до начала СВО.Спустя несколько дней от Залужного последовал второй информационный "выстрел" в Зеленского, теперь уже в интервью The Guardian. В нем он раскритиковал руководство страны за слишком позднее, по его мнению, введение режима военного положения."Военное положение следовало ввести в январе или, самое позднее, в феврале. Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это бой подушками с младшим братом. Это шанс один на миллион, и ты должен быть готов", - сказал Залужный.Открытый "наезд" Залужного на Зеленского говорит о том, что политическая борьба внутри Украины обостряется, а внешние игроки, которые стоят за местными политиками (в случае Залужного - Британия) делают ставки на своих фаворитов и разыгрывают собственную партию.В похожем ключе можно трактовать появление в издании The Economist информации, по которой нынешний глава ОП Кирилл Буданов* якобы выступает за скорейшее принятие условий США и заключения мира с РФ пока не закрылось окно возможностей.Бывший начальник Главного управления разведки – креатура американцев, поэтому неудивительно, что он действует в русле политики Белого дома. Его рейтинг сегодня уступает рейтингу Залужного, однако о его президентских амбициях в СМИ говорят все чаще.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

