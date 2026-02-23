https://ukraina.ru/20260223/dannye-o-poletakh-epshteyna-v-velikobritaniyu-ischezli-iz-za-strannykh-pravil-khraneniya-1075958704.html

Данные о полетах Эпштейна в Великобританию исчезли из-за странных правил хранения

Расследование связей скандального финансиста Джеффри Эпштейна с Великобританией столкнулось с неожиданным препятствием: часть данных о его перелетах, которые могли быть использованы в качестве улик, была уничтожена. Об этом 23 февраля сообщает газета Times

Три месяца назад полиция Лондона возобновила расследование обвинений в торговле людьми, связанных с Эпштейном. Однако правоохранителей предупредили, что часть данных уже недоступна. Списки пассажиров, которые могли пролить свет на визиты финансиста, хранятся в ВВС всего три месяца, после чего уничтожаются. Некоторые из интересующих следствие перелетов состоялись около 20 лет назад.Издание отмечает парадокс: в то время как коммерческие авиакомпании в Великобритании хранят списки пассажиров до семи лет, военное ведомство избавляется от них за три месяца. Хотя полиция имеет право опрашивать сотрудников аэропортов, уничтожение официальных записей существенно осложняет идентификацию лиц, связанных с Эпштейном, которые прибывали в страну.22 февраля появилась информация, что брат короля Карла III принц Эндрю мог использовать самолеты и базы королевских ВВС для встреч с Эпштейном. Ранее монарх одобрил доступ к документам по делу о связях принца с финансистом.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

