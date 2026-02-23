Данные о полетах Эпштейна в Великобританию исчезли из-за странных правил хранения - 23.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260223/dannye-o-poletakh-epshteyna-v-velikobritaniyu-ischezli-iz-za-strannykh-pravil-khraneniya-1075958704.html
Данные о полетах Эпштейна в Великобританию исчезли из-за странных правил хранения
Данные о полетах Эпштейна в Великобританию исчезли из-за странных правил хранения - 23.02.2026 Украина.ру
Данные о полетах Эпштейна в Великобританию исчезли из-за странных правил хранения
Расследование связей скандального финансиста Джеффри Эпштейна с Великобританией столкнулось с неожиданным препятствием: часть данных о его перелетах, которые могли быть использованы в качестве улик, была уничтожена. Об этом 23 февраля сообщает газета Times
2026-02-23T10:02
2026-02-23T10:02
новости
великобритания
джеффри эпштейн
карл iii
лондон
крым
украина.ру
ввс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/01/1075069778_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_0c0630eb394e1d3305e83b03a48e1fe9.png
Три месяца назад полиция Лондона возобновила расследование обвинений в торговле людьми, связанных с Эпштейном. Однако правоохранителей предупредили, что часть данных уже недоступна. Списки пассажиров, которые могли пролить свет на визиты финансиста, хранятся в ВВС всего три месяца, после чего уничтожаются. Некоторые из интересующих следствие перелетов состоялись около 20 лет назад.Издание отмечает парадокс: в то время как коммерческие авиакомпании в Великобритании хранят списки пассажиров до семи лет, военное ведомство избавляется от них за три месяца. Хотя полиция имеет право опрашивать сотрудников аэропортов, уничтожение официальных записей существенно осложняет идентификацию лиц, связанных с Эпштейном, которые прибывали в страну.22 февраля появилась информация, что брат короля Карла III принц Эндрю мог использовать самолеты и базы королевских ВВС для встреч с Эпштейном. Ранее монарх одобрил доступ к документам по делу о связях принца с финансистом.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
великобритания
лондон
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/01/1075069778_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_19905215df4d17ddd573d139d1fd98f4.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, джеффри эпштейн, карл iii, лондон, крым, украина.ру, ввс
Новости, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Карл III, Лондон, Крым, Украина.ру, ВВС

Данные о полетах Эпштейна в Великобританию исчезли из-за странных правил хранения

10:02 23.02.2026
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Virgin Islands, Department of JusticeДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© commons.wikimedia.org / U.S. Virgin Islands, Department of Justice
Читать в
ДзенTelegram
Расследование связей скандального финансиста Джеффри Эпштейна с Великобританией столкнулось с неожиданным препятствием: часть данных о его перелетах, которые могли быть использованы в качестве улик, была уничтожена. Об этом 23 февраля сообщает газета Times
Три месяца назад полиция Лондона возобновила расследование обвинений в торговле людьми, связанных с Эпштейном. Однако правоохранителей предупредили, что часть данных уже недоступна. Списки пассажиров, которые могли пролить свет на визиты финансиста, хранятся в ВВС всего три месяца, после чего уничтожаются. Некоторые из интересующих следствие перелетов состоялись около 20 лет назад.
Издание отмечает парадокс: в то время как коммерческие авиакомпании в Великобритании хранят списки пассажиров до семи лет, военное ведомство избавляется от них за три месяца. Хотя полиция имеет право опрашивать сотрудников аэропортов, уничтожение официальных записей существенно осложняет идентификацию лиц, связанных с Эпштейном, которые прибывали в страну.
22 февраля появилась информация, что брат короля Карла III принц Эндрю мог использовать самолеты и базы королевских ВВС для встреч с Эпштейном. Ранее монарх одобрил доступ к документам по делу о связях принца с финансистом.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВеликобританияДжеффри ЭпштейнКарл IIIЛондонКрымУкраина.руВВС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:51Сообщается о существенном продвижении группировки «Север» в Сумской области.
10:39Молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту в центре Донецка к 23 февраля. Главное к этому часу
10:33Зеленский объяснил, почему не готов вывести войска из Донбасса даже ради перемирия
10:25"Они пишут эту историю жизнью": Мария Захарова не сдержала слёз, говоря о детях, пострадавших с 2014 года
10:02Данные о полетах Эпштейна в Великобританию исчезли из-за странных правил хранения
09:41Трамп пожаловался на "слишком частые победы" США: "Это просто нечестно"
09:35Путин поздравил защитников Отечества и пообещал укреплять армию с учётом опыта СВО
08:51Мир для него физически губителен. Киселев о том, почему так бесится Зеленский
08:49Силы ПВО за ночь сбили более 150 украинских дронов
08:18Около 70% силовиков остались служить в Крыму после 2014 года. Главное к этому часу
08:16Уроки островного черчиллеведения
08:15Повторные удары наносятся по целям в Харькове
08:00Валерий Пустовойтенко: премьер переходного периода
07:50Позывной "Гайдук": "Я защищаю будущее своей семьи"
07:48Позывной "Сват": Мы все защищаем нашу Родину
07:47Позывной "Дема": "Я защищаю будущее наших детей"
07:46"Я никогда не увижу войны…". Письмо шестиклассницы, которое задело весь отряд
07:37Вирусные ролики, хэштеги и виральность. Как интернет стал фактором политики и к чему это приведет
07:00Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне
06:402026 год – ползучая деградация Украины
Лента новостейМолния