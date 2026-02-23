https://ukraina.ru/20260223/2026-god--polzuchaya-degradatsiya-ukrainy-1075946115.html

2026 год – ползучая деградация Украины

2026 год – ползучая деградация Украины - 23.02.2026 Украина.ру

2026 год – ползучая деградация Украины

Новость про блокировку Венгрией кредита ЕС для киевского режима вызвала бурное обсуждение финансовых аналитиков незалежной.

2026-02-23T06:40

2026-02-23T06:40

2026-02-23T06:40

украина

венгрия

брюссель

ес

мнения

михаил павлив

весь павлив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075474112_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f82c3f01a3044f567eed875a1c760a0d.jpg

Как тут не высказаться? По всему выходит так, что 2026 год для Украины это не история про финансовую стабильность и не про некое восстановление устойчивости (да и с чего бы), это история про выживание в режиме хронического дефицита, когда режим живёт от транша к траншу и каждый следующий квартал зависит не от внутренних ресурсов, а от политического решения внешнего кредитора. Уже в январе и феврале звучали вполне прямые сигналы о том, что выполнение обязательств и последующие транши зависят от целого набора условий, а значит устойчивость бюджета носит не экономический, а политический характер. Это, по факту - кислородная маска, которую держат в руках в Брюсселе, Лондоне и Берлине. Система формально работает, но она только обслуживает долги и закрывает дыры, и в этом режиме любое внешнее осложнение ведет к не иллюзорной катастрофе расходной части бюджета.Именно поэтому сценарий для незалежной на 2026 год имеет два вектора. Первый это медленное сползание, когда квартал за кварталом сужается возможности для "поддержания штанов", сокращаются понемногу расходы бюджета, усиливается давление на социальную сферу и растёт нервозность бизнеса. Второй это обвальный сценарий, если внешняя подпитка даёт сбой и резкий дефицит на счетах запускает цепочку реакций от задержек выплат до паники на финансовом рынке.И суть в том, что даже в режиме сползания речь идёт о непрерывном ухудшении макрофинансовых показателей и социально экономической ситуации, которые бьют по населению. Формально система может держаться, но её устойчивость условна. Она существует ровно до того момента, пока очередной транш не станет предметом торга. Вот как сейчас с Венгрией.Если внешний контур - это кислородная маска, то внутренняя банковская система - это лёгкие, которые уже работают с перегрузкой. 16 февраля прозвучала история о серьёзной кибератаке на банковскую систему Украины, говорили о 270 тысячах утекших данных различных пользователей, всплывали сообщения о клиентах, у которых на карте вдруг оказалось минус тридцать тысяч гривен, и даже если часть этого информационного шума преувеличена, сам факт подобных историй бьёт по доверию, а доверие это единственный нематериальный актив банковской системы. Да и вообще, подобное это не случайность, а следствие развившейся в условиях, прямо скажем диктатуры, абсолютной непрозрачности банковской сферы, особенно в ее госсекторе. Ну, а когда люди начинают сомневаться в сохранности средств, начинается неизбежный отток и, по сути, эффект домино.Параллельно в один день закрываются банки, проходит санация, национализация, и рынок не расширяется, он сжимается. Это не развитие финансового сектора, это его упрощение и укрупнение под контролем государства. Можно сколько угодно говорить о технических процедурах, но для вкладчика это выглядит как сокращение пространства выбора и как сигнал о том, что система оптимизируется не от хорошей жизни. Вкладчики уже голосуют гривной, точнее уходом из гривны. Формально есть депозитные ставки около четырнадцати процентов, официальная инфляция выглядит умеренно, но реальное ощущение роста цен в двадцать пять или тридцать процентов, и поэтому вклады в национальной валюте сокращаются, а обыватель уходит в доллар, создавая дополнительную нагрузку на курс.На этом фоне девальвация перестаёт быть рыночным явлением и становится инструментом бюджетной политики. Гривна месяц за месяцем снижается, при том что в других странах доллар ослабевает. И это не случайность, конечно же, это вполне себе способ частично закрывать дефицит расходной части бюджета. Логика проста, опускаем курс, увеличиваем гривневые доходы бюджета, выигрываем время. Прогноз в таком режиме это не обвал завтра утром, это управляемое снижение с горизонтом к отметке пятьдесят гривен за доллар в течение года, потому что иных инструментов латания дефицита по хорошему-то у них и нет. Но управляемость это категория относительная, если отток вкладов ускорится, если доверие продолжит эрозию, то управляемая девальвация может ускориться и перейти в фазу обвала, который уже никто проконтролировать не сможет.В общем, первый сценарий, а он еще и лучший из худших, это не коллапс, но это системная эрозия. Банковская система не рушится, она худеет, гривна не обваливается, она сползает, и именно в этом постепенном ухудшении и заключается главный , так сказать, тренд 2026 года. Да, такая стагнация всегда выглядит внешне спокойнее кризиса, потому что ничего не рушится в один день, но квартал за кварталом становится хуже, чем было, и хуже, чем ожидалось. Для простого человека гривневый вклад в такой среде перестаёт быть инструментом накопления и превращается в способ потерять меньше, чем мог бы потерять без него. И здесь возникает та самая депозитная ловушка, о которой многие предпочитают не говорить. Формально банки работают, формально проценты начисляются, но покупательная способность денег уменьшается быстрее, чем растёт номинал на счёте. Можно говорить про диверсификацию, про золото, про валюту под подушкой, про игру на облигациях и скачках курса, но это инструменты для тех, кто в теме и понимает, какие потрясения ждут рынок за день или за полдня. Для большинства же действует простое правило, казино всегда в выигрыше, и когда система пожарит, риски перекладываются вниз по социальной лестнице.Я не очень-то верю в катастрофический второй сценарий. А это блокировка того самого кредита на 90 миллиардов в течении всего года. Уверен что к концу весны все противоречия по нему будут закрыты и транш поступит, но как я много комментировал и писал, всерьез проблемы гражданской части украинского бюджета он не решит, как не решат их и другие программы макрофинансовой помощи, на фоне общих почти 120 миллиардов долларов США совокупного военного и гражданского дефицита бюджета незалежной они капля в море. А значит описанный сценарий сползания в трясину неизбежен.О том, как на будущее Украины влияют переговоры - в статье Михаила Павлива "Послесловие к женевским переговорам. Прогресс без прогресса"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

венгрия

брюссель

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, венгрия, брюссель, ес, мнения, михаил павлив, весь павлив