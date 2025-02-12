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"Рэмбо позавидовал бы": в "Ростехе" отметили, что мировой интерес к оружию РФ возрос после проверки боем
"Рэмбо позавидовал бы": в "Ростехе" отметили, что мировой интерес к оружию РФ возрос после проверки боем - 12.02.2025 Украина.ру
"Рэмбо позавидовал бы": в "Ростехе" отметили, что мировой интерес к оружию РФ возрос после проверки боем
Иностранные заказчики активно интересуются вооружением, произведенным в РФ, так как оно показало свои возможности на практике. Об этом 12 февраля сказал в интервью агентству РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев
2025-02-12T10:14
2025-02-12T10:14
2025-02-12T10:27
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Он добавил, что особый интерес к российскому вооружению проявляют в том числе и ближневосточные страны, встречи с представителями которых запланированы у компании на оборонной выставке IDEX-2025 в ОАЭ.Помимо "Ростеха" свои разработки на выставке представят "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников", УВЗ, "Швабе". Совокупно они представят порядка 200 новых изделий, в том числе: противотанковый комплекс "Корнет", экспортный танк Т-90МС "Прорыв", зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е", барражирующие боеприпасы "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э", боевой модуль "Бережок" и ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием."Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям", - резюмировал Оздоев.Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби. Что именно на ней покажут, можно узнать в материале Ростех представит в ОАЭ почти новых 200 изделий.
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новости, россия, оаэ, ростех, оружие, вооружения, выставка
Новости, Россия, ОАЭ, Ростех, оружие, вооружения, выставка
"Рэмбо позавидовал бы": в "Ростехе" отметили, что мировой интерес к оружию РФ возрос после проверки боем
10:14 12.02.2025 (обновлено: 10:27 12.02.2025)
Иностранные заказчики активно интересуются вооружением, произведенным в РФ, так как оно показало свои возможности на практике. Об этом 12 февраля сказал в интервью агентству РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев
"Большой интерес иностранных заказчиков понятен. Военная продукция России многократно проверена в бою и показала свои преимущества. Кроме того, сегодня можно говорить о новых критериях для оценки конкурентоспособности на мировом оружейном рынке. Если раньше шла речь о "цене - качестве - эффективности", то сейчас эту триаду стоит расширить до "цена - качества - эффективность - адаптивность технологий. <...> Мы сохраняем свои позиции, несмотря на санкции. Экспортный портфель заказов России в последние годы не только не сократился, а достиг рекордных показателей. На конец 2024 года превысил 57 миллиардов долларов", - отметил Оздоев.
Он добавил, что особый интерес к российскому вооружению проявляют в том числе и ближневосточные страны, встречи с представителями которых запланированы у компании на оборонной выставке IDEX-2025 в ОАЭ
.
Помимо "Ростеха" свои разработки на выставке представят "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников", УВЗ, "Швабе". Совокупно они представят порядка 200 новых изделий, в том числе: противотанковый комплекс "Корнет", экспортный танк Т-90МС "Прорыв", зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е", барражирующие боеприпасы "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э", боевой модуль "Бережок" и ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием.
"Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям", - резюмировал Оздоев.
Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби. Что именно на ней покажут, можно узнать в материале Ростех представит в ОАЭ почти новых 200 изделий.