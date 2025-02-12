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"Рэмбо позавидовал бы": в "Ростехе" отметили, что мировой интерес к оружию РФ возрос после проверки боем

"Рэмбо позавидовал бы": в "Ростехе" отметили, что мировой интерес к оружию РФ возрос после проверки боем - 12.02.2025 Украина.ру

"Рэмбо позавидовал бы": в "Ростехе" отметили, что мировой интерес к оружию РФ возрос после проверки боем

Иностранные заказчики активно интересуются вооружением, произведенным в РФ, так как оно показало свои возможности на практике. Об этом 12 февраля сказал в интервью агентству РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев

2025-02-12T10:14

2025-02-12T10:14

2025-02-12T10:27

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Он добавил, что особый интерес к российскому вооружению проявляют в том числе и ближневосточные страны, встречи с представителями которых запланированы у компании на оборонной выставке IDEX-2025 в ОАЭ.Помимо "Ростеха" свои разработки на выставке представят "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников", УВЗ, "Швабе". Совокупно они представят порядка 200 новых изделий, в том числе: противотанковый комплекс "Корнет", экспортный танк Т-90МС "Прорыв", зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е", барражирующие боеприпасы "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э", боевой модуль "Бережок" и ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием."Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям", - резюмировал Оздоев.Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби. Что именно на ней покажут, можно узнать в материале Ростех представит в ОАЭ почти новых 200 изделий.

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