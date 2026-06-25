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Лондон будет "закрывать" Северную Атлантику и Балтику — политолог о переходе НАТО под "британское начало"

Лондон будет "закрывать" Северную Атлантику и Балтику — политолог о переходе НАТО под "британское начало" - 25.06.2026 Украина.ру

Лондон будет "закрывать" Северную Атлантику и Балтику — политолог о переходе НАТО под "британское начало"

Отставке Кира Стармера предшествовал уход ключевых фигур из оборонного ведомства. В Великобритании ожидается серьезная внутренняя борьба за еще большую милитаризацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков

2026-06-25T05:45

2026-06-25T05:45

2026-06-25T05:45

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее официально объявил о своей отставке. 22 июня он выступил с заявлением на Даунинг-стрит, уведомив короля Великобритании Карла III о решении покинуть пост на фоне внутреннего кризиса в Лейбористской партии.Комментируя уход ключевых фигур из британского оборонного ведомства, собеседник Украина.ру отметил, что это было связано с недостаточным вниманием Стармера к военным расходам.Ермаков заявил, что уход министра обороны Джона Хили и его заместителя по вооруженным силам Алистера Карнса был связан с тем, что британский премьер, по мнению многих, уделял недостаточно внимания росту военных расходов и боеготовности Британии. "Поэтому, полагаю, в стране стоит ожидать серьезную внутреннюю борьбу за еще большую милитаризацию курса", — пояснил политолог.По словам эксперта, у милитаристов вряд ли что-то получится, но на предстоящем саммите НАТО Британия, скорее всего, под давлением США возьмет на себя еще больше обязательств по прикрытию северных флангов альянса."Мы видим, что командование НАТО в Норфолке переходит под британское начало — именно Лондон будет "закрывать" Северную Атлантику и Балтику", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.Значительная часть Западной Европы так или иначе готова поддержать британский план большой европейской войны с Россией. Подробнее об этом — в материале "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.

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