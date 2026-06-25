Лондон будет "закрывать" Северную Атлантику и Балтику — политолог о переходе НАТО под "британское начало" - 25.06.2026 Украина.ру
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Лондон будет "закрывать" Северную Атлантику и Балтику — политолог о переходе НАТО под "британское начало"
Лондон будет "закрывать" Северную Атлантику и Балтику — политолог о переходе НАТО под "британское начало" - 25.06.2026 Украина.ру
Лондон будет "закрывать" Северную Атлантику и Балтику — политолог о переходе НАТО под "британское начало"
Отставке Кира Стармера предшествовал уход ключевых фигур из оборонного ведомства. В Великобритании ожидается серьезная внутренняя борьба за еще большую милитаризацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
2026-06-25T05:45
2026-06-25T05:45
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее официально объявил о своей отставке. 22 июня он выступил с заявлением на Даунинг-стрит, уведомив короля Великобритании Карла III о решении покинуть пост на фоне внутреннего кризиса в Лейбористской партии.Комментируя уход ключевых фигур из британского оборонного ведомства, собеседник Украина.ру отметил, что это было связано с недостаточным вниманием Стармера к военным расходам.Ермаков заявил, что уход министра обороны Джона Хили и его заместителя по вооруженным силам Алистера Карнса был связан с тем, что британский премьер, по мнению многих, уделял недостаточно внимания росту военных расходов и боеготовности Британии. "Поэтому, полагаю, в стране стоит ожидать серьезную внутреннюю борьбу за еще большую милитаризацию курса", — пояснил политолог.По словам эксперта, у милитаристов вряд ли что-то получится, но на предстоящем саммите НАТО Британия, скорее всего, под давлением США возьмет на себя еще больше обязательств по прикрытию северных флангов альянса."Мы видим, что командование НАТО в Норфолке переходит под британское начало — именно Лондон будет "закрывать" Северную Атлантику и Балтику", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.Значительная часть Западной Европы так или иначе готова поддержать британский план большой европейской войны с Россией. Подробнее об этом — в материале "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.
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новости, великобритания, лондон, британия, нато, украина.ру, карл iii, кир стармер, саммит, главные новости, главное, балтика, международные отношения, международная политика, мир без границ
Новости, Великобритания, Лондон, Британия, НАТО, Украина.ру, Карл III, Кир Стармер, саммит, Главные новости, главное, Балтика, международные отношения, Международная политика, Мир без границ

Лондон будет "закрывать" Северную Атлантику и Балтику — политолог о переходе НАТО под "британское начало"

05:45 25.06.2026
 
© Фотосолдаты НАТО
солдаты НАТО - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото
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Отставке Кира Стармера предшествовал уход ключевых фигур из оборонного ведомства. В Великобритании ожидается серьезная внутренняя борьба за еще большую милитаризацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее официально объявил о своей отставке. 22 июня он выступил с заявлением на Даунинг-стрит, уведомив короля Великобритании Карла III о решении покинуть пост на фоне внутреннего кризиса в Лейбористской партии.
Комментируя уход ключевых фигур из британского оборонного ведомства, собеседник Украина.ру отметил, что это было связано с недостаточным вниманием Стармера к военным расходам.
Ермаков заявил, что уход министра обороны Джона Хили и его заместителя по вооруженным силам Алистера Карнса был связан с тем, что британский премьер, по мнению многих, уделял недостаточно внимания росту военных расходов и боеготовности Британии.
"Поэтому, полагаю, в стране стоит ожидать серьезную внутреннюю борьбу за еще большую милитаризацию курса", — пояснил политолог.
По словам эксперта, у милитаристов вряд ли что-то получится, но на предстоящем саммите НАТО Британия, скорее всего, под давлением США возьмет на себя еще больше обязательств по прикрытию северных флангов альянса.
"Мы видим, что командование НАТО в Норфолке переходит под британское начало — именно Лондон будет "закрывать" Северную Атлантику и Балтику", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.
Значительная часть Западной Европы так или иначе готова поддержать британский план большой европейской войны с Россией. Подробнее об этом — в материале "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.
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