https://ukraina.ru/20260625/ssha-ozhidayut-vozvrascheniya-rossii-k-dollaru-posle-zaversheniya-konflikta-na-ukraine-novosti-k-etomu-chasu-1080608895.html
США ожидают возвращения России к доллару после завершения конфликта на Украине. Новости к этому часу
США ожидают возвращения России к доллару после завершения конфликта на Украине. Новости к этому часу - 25.06.2026 Украина.ру
США ожидают возвращения России к доллару после завершения конфликта на Украине. Новости к этому часу
Россия после завершения украинского конфликта захочет вернуться в долларовую систему ради доступа к американской ликвидности и рынкам капитала, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Об этом он сказал 24 июня в интервью телеканалу CNBC
2026-06-25T04:04
2026-06-25T04:04
2026-06-25T04:04
украина.ру
сша
россия
доллар
дональд трамп
иран
удар по ирану
война в иране
ближний восток
пентагон
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"Я ожидаю, что, когда российско-украинский конфликт завершится, Россия захочет вернуться в долларовую систему, потому что, опять же, доллар — это наша ликвидность, это наши рынки капитала, это глубина и широта [рынка], все хотят быть здесь", — заявил Бессент.Он также отметил, что в ходе переговоров с Тегераном якобы фиксируется готовность иранской стороны выставлять счета в американской валюте.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доля доллара в международных расчетах по-прежнему высока, однако очевидна тенденция к её снижению.К другим новостям:🟦 Соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов Устава ООН, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи;🟦 Министерство войны США заключило контракт объемом 984 миллиона долларов на модернизацию и обслуживание самолета судного дня Е-4В;🟦 Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что содержащиеся в документах европейских институтов предложения о сохранении безвизового режима отдельным категориям граждан страны являются проявлением сегрегации и носят фашистский характер;🟦 Национальный избирательный совет Колумбии официально провозгласил Абелардо де ла Эсприэлью избранным президентом страны по итогам второго тура выборов, состоявшегося 21 июня;🟦 Власти Дагестана прорабатывают возможность принимать на отдых в республике детей из подвергшихся обстрелам районов Ирана;🟦 Президент США Дональд Трамп пригрозил нефтяным компаниям в США большими проблемами, если они не снизят цены на бензин;🟦 Не менее пяти человек стали жертвами последствий аномальной жары в Италии за последние сутки, сообщила газета Messaggero;🟦 В Венесуэле и Японии произошли сильные землетрясения;🟦 В Ульяновской области введены временные ограничения на продажу топлива, решение принято 24 июня на заседании оперативного штаба;🟦 Акции крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall подешевели на 17% по сравнению с днем ранее;🟦 Трамп утверждает, что Иран соглашается со всеми требованиями США на переговорах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина.ру, сша, россия, доллар, дональд трамп, иран, удар по ирану, война в иране, ближний восток, пентагон, грузия, колумбия, ес, европа, безвизовый режим, дагестан, дети, цены, цены на нефть, бензин, италия, аномальная жара, венесуэла, япония, землетрясение, ульяновская область, германия, экономика, акции, rheinmetall ag, новости
Украина.ру, США, Россия, доллар, Дональд Трамп, Иран, удар по Ирану, война в Иране, Ближний Восток, Пентагон, Грузия, Колумбия, ЕС, Европа, безвизовый режим, Дагестан, дети, цены, цены на нефть, Бензин, Италия, аномальная жара, Венесуэла, Япония, землетрясение, Ульяновская область, Германия, экономика, акции, Rheinmetall AG, Новости
США ожидают возвращения России к доллару после завершения конфликта на Украине. Новости к этому часу
Россия после завершения украинского конфликта захочет вернуться в долларовую систему ради доступа к американской ликвидности и рынкам капитала, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Об этом он сказал 24 июня в интервью телеканалу CNBC
"Я ожидаю, что, когда российско-украинский конфликт завершится, Россия захочет вернуться в долларовую систему, потому что, опять же, доллар — это наша ликвидность, это наши рынки капитала, это глубина и широта [рынка], все хотят быть здесь", — заявил Бессент.
Он также отметил, что в ходе переговоров с Тегераном якобы фиксируется готовность иранской стороны выставлять счета в американской валюте.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доля доллара в международных расчетах по-прежнему высока, однако очевидна тенденция к её снижению.
🟦 Соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов Устава ООН, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи;
🟦 Министерство войны США заключило контракт объемом 984 миллиона долларов на модернизацию и обслуживание самолета судного дня Е-4В;
🟦 Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что содержащиеся в документах европейских институтов предложения о сохранении безвизового режима отдельным категориям граждан страны являются проявлением сегрегации и носят фашистский характер;
🟦 Национальный избирательный совет Колумбии официально провозгласил Абелардо де ла Эсприэлью избранным президентом страны по итогам второго тура выборов, состоявшегося 21 июня;
🟦 Власти Дагестана прорабатывают возможность принимать на отдых в республике детей из подвергшихся обстрелам районов Ирана;
🟦 Президент США Дональд Трамп пригрозил нефтяным компаниям в США большими проблемами, если они не снизят цены на бензин;
🟦 Не менее пяти человек стали жертвами последствий аномальной жары в Италии за последние сутки, сообщила газета Messaggero;
🟦 В Венесуэле и Японии произошли сильные землетрясения;
🟦 В Ульяновской области введены временные ограничения на продажу топлива, решение принято 24 июня на заседании оперативного штаба;
🟦 Акции крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall подешевели на 17% по сравнению с днем ранее;
🟦 Трамп утверждает, что Иран соглашается со всеми требованиями США на переговорах.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.