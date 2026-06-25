США ожидают возвращения России к доллару после завершения конфликта на Украине. Новости к этому часу - 25.06.2026 Украина.ру
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США ожидают возвращения России к доллару после завершения конфликта на Украине. Новости к этому часу
США ожидают возвращения России к доллару после завершения конфликта на Украине. Новости к этому часу - 25.06.2026 Украина.ру
США ожидают возвращения России к доллару после завершения конфликта на Украине. Новости к этому часу
Россия после завершения украинского конфликта захочет вернуться в долларовую систему ради доступа к американской ликвидности и рынкам капитала, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Об этом он сказал 24 июня в интервью телеканалу CNBC
2026-06-25T04:04
2026-06-25T04:04
украина.ру
сша
россия
доллар
дональд трамп
иран
удар по ирану
война в иране
ближний восток
пентагон
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"Я ожидаю, что, когда российско-украинский конфликт завершится, Россия захочет вернуться в долларовую систему, потому что, опять же, доллар — это наша ликвидность, это наши рынки капитала, это глубина и широта [рынка], все хотят быть здесь", — заявил Бессент.Он также отметил, что в ходе переговоров с Тегераном якобы фиксируется готовность иранской стороны выставлять счета в американской валюте.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доля доллара в международных расчетах по-прежнему высока, однако очевидна тенденция к её снижению.К другим новостям:🟦 Соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов Устава ООН, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи;🟦 Министерство войны США заключило контракт объемом 984 миллиона долларов на модернизацию и обслуживание самолета судного дня Е-4В;🟦 Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что содержащиеся в документах европейских институтов предложения о сохранении безвизового режима отдельным категориям граждан страны являются проявлением сегрегации и носят фашистский характер;🟦 Национальный избирательный совет Колумбии официально провозгласил Абелардо де ла Эсприэлью избранным президентом страны по итогам второго тура выборов, состоявшегося 21 июня;🟦 Власти Дагестана прорабатывают возможность принимать на отдых в республике детей из подвергшихся обстрелам районов Ирана;🟦 Президент США Дональд Трамп пригрозил нефтяным компаниям в США большими проблемами, если они не снизят цены на бензин;🟦 Не менее пяти человек стали жертвами последствий аномальной жары в Италии за последние сутки, сообщила газета Messaggero;🟦 В Венесуэле и Японии произошли сильные землетрясения;🟦 В Ульяновской области введены временные ограничения на продажу топлива, решение принято 24 июня на заседании оперативного штаба;🟦 Акции крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall подешевели на 17% по сравнению с днем ранее;🟦 Трамп утверждает, что Иран соглашается со всеми требованиями США на переговорах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, сша, россия, доллар, дональд трамп, иран, удар по ирану, война в иране, ближний восток, пентагон, грузия, колумбия, ес, европа, безвизовый режим, дагестан, дети, цены, цены на нефть, бензин, италия, аномальная жара, венесуэла, япония, землетрясение, ульяновская область, германия, экономика, акции, rheinmetall ag, новости
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США ожидают возвращения России к доллару после завершения конфликта на Украине. Новости к этому часу

04:04 25.06.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Россия после завершения украинского конфликта захочет вернуться в долларовую систему ради доступа к американской ликвидности и рынкам капитала, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Об этом он сказал 24 июня в интервью телеканалу CNBC
"Я ожидаю, что, когда российско-украинский конфликт завершится, Россия захочет вернуться в долларовую систему, потому что, опять же, доллар — это наша ликвидность, это наши рынки капитала, это глубина и широта [рынка], все хотят быть здесь", — заявил Бессент.
Он также отметил, что в ходе переговоров с Тегераном якобы фиксируется готовность иранской стороны выставлять счета в американской валюте.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доля доллара в международных расчетах по-прежнему высока, однако очевидна тенденция к её снижению.
К другим новостям:
🟦 Соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов Устава ООН, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи;
🟦 Министерство войны США заключило контракт объемом 984 миллиона долларов на модернизацию и обслуживание самолета судного дня Е-4В;
🟦 Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что содержащиеся в документах европейских институтов предложения о сохранении безвизового режима отдельным категориям граждан страны являются проявлением сегрегации и носят фашистский характер;
🟦 Национальный избирательный совет Колумбии официально провозгласил Абелардо де ла Эсприэлью избранным президентом страны по итогам второго тура выборов, состоявшегося 21 июня;
🟦 Власти Дагестана прорабатывают возможность принимать на отдых в республике детей из подвергшихся обстрелам районов Ирана;
🟦 Президент США Дональд Трамп пригрозил нефтяным компаниям в США большими проблемами, если они не снизят цены на бензин;
🟦 Не менее пяти человек стали жертвами последствий аномальной жары в Италии за последние сутки, сообщила газета Messaggero;
🟦 В Венесуэле и Японии произошли сильные землетрясения;
🟦 В Ульяновской области введены временные ограничения на продажу топлива, решение принято 24 июня на заседании оперативного штаба;
🟦 Акции крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall подешевели на 17% по сравнению с днем ранее;
🟦 Трамп утверждает, что Иран соглашается со всеми требованиями США на переговорах.
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