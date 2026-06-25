https://ukraina.ru/20260625/ssha-ozhidayut-vozvrascheniya-rossii-k-dollaru-posle-zaversheniya-konflikta-na-ukraine-novosti-k-etomu-chasu-1080608895.html

США ожидают возвращения России к доллару после завершения конфликта на Украине. Новости к этому часу

США ожидают возвращения России к доллару после завершения конфликта на Украине. Новости к этому часу - 25.06.2026 Украина.ру

США ожидают возвращения России к доллару после завершения конфликта на Украине. Новости к этому часу

Россия после завершения украинского конфликта захочет вернуться в долларовую систему ради доступа к американской ликвидности и рынкам капитала, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Об этом он сказал 24 июня в интервью телеканалу CNBC

2026-06-25T04:04

2026-06-25T04:04

2026-06-25T04:04

украина.ру

сша

россия

доллар

дональд трамп

иран

удар по ирану

война в иране

ближний восток

пентагон

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"Я ожидаю, что, когда российско-украинский конфликт завершится, Россия захочет вернуться в долларовую систему, потому что, опять же, доллар — это наша ликвидность, это наши рынки капитала, это глубина и широта [рынка], все хотят быть здесь", — заявил Бессент.Он также отметил, что в ходе переговоров с Тегераном якобы фиксируется готовность иранской стороны выставлять счета в американской валюте.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доля доллара в международных расчетах по-прежнему высока, однако очевидна тенденция к её снижению.К другим новостям:🟦 Соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов Устава ООН, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи;🟦 Министерство войны США заключило контракт объемом 984 миллиона долларов на модернизацию и обслуживание самолета судного дня Е-4В;🟦 Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что содержащиеся в документах европейских институтов предложения о сохранении безвизового режима отдельным категориям граждан страны являются проявлением сегрегации и носят фашистский характер;🟦 Национальный избирательный совет Колумбии официально провозгласил Абелардо де ла Эсприэлью избранным президентом страны по итогам второго тура выборов, состоявшегося 21 июня;🟦 Власти Дагестана прорабатывают возможность принимать на отдых в республике детей из подвергшихся обстрелам районов Ирана;🟦 Президент США Дональд Трамп пригрозил нефтяным компаниям в США большими проблемами, если они не снизят цены на бензин;🟦 Не менее пяти человек стали жертвами последствий аномальной жары в Италии за последние сутки, сообщила газета Messaggero;🟦 В Венесуэле и Японии произошли сильные землетрясения;🟦 В Ульяновской области введены временные ограничения на продажу топлива, решение принято 24 июня на заседании оперативного штаба;🟦 Акции крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall подешевели на 17% по сравнению с днем ранее;🟦 Трамп утверждает, что Иран соглашается со всеми требованиями США на переговорах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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