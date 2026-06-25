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ВС РФ начали обход укреплений ВСУ северо-восточнее Харькова

ВС РФ начали обход укреплений ВСУ северо-восточнее Харькова - 25.06.2026 Украина.ру

ВС РФ начали обход укреплений ВСУ северо-восточнее Харькова

Российская армия начала штурм Лосевки в Харьковской области и вошла в лесной массив Заломный. Об этом в ночь на 25 июня сообщает телеграма-канал Readovka

2026-06-25T01:51

2026-06-25T01:51

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Отмечается, что это создаёт угрозу обхода основной линии укреплений ВСУ по обе стороны Северского Донца. За этими рубежами оборона противника заметно слабее, а Белый Колодезь может оказаться под ударом как важный узел снабжения украинской группировки.Резервы ВСУ на участке ограничены: 225-й штурмовой полк, ранее находившийся у Белого Колодезя, сейчас действует севернее Сум.Больше информации о ситуации в зоне СВО - в публикациях Армия России наступает на Сумском направлении и Фронтовая сводка за 24 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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