https://ukraina.ru/20260625/vs-rf-nachali-obkhod-ukrepleniy-vsu-severo-vostochnee-kharkova-1080607606.html
ВС РФ начали обход укреплений ВСУ северо-восточнее Харькова
ВС РФ начали обход укреплений ВСУ северо-восточнее Харькова - 25.06.2026 Украина.ру
ВС РФ начали обход укреплений ВСУ северо-восточнее Харькова
Российская армия начала штурм Лосевки в Харьковской области и вошла в лесной массив Заломный. Об этом в ночь на 25 июня сообщает телеграма-канал Readovka
2026-06-25T01:51
2026-06-25T01:51
2026-06-25T01:53
украина.ру
россия
наступление вс рф
вс рф
сво
сводка сво
новости сво
спецоперация
война на украине
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079555567_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3df5286307c5b7cd6d14a0f5840ff074.jpg
Отмечается, что это создаёт угрозу обхода основной линии укреплений ВСУ по обе стороны Северского Донца. За этими рубежами оборона противника заметно слабее, а Белый Колодезь может оказаться под ударом как важный узел снабжения украинской группировки.Резервы ВСУ на участке ограничены: 225-й штурмовой полк, ранее находившийся у Белого Колодезя, сейчас действует севернее Сум.Больше информации о ситуации в зоне СВО - в публикациях Армия России наступает на Сумском направлении и Фронтовая сводка за 24 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
харьков
харьковская область
сумская область
украина
сумы
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079555567_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_18155090287ead0945533bc6d339340a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, сводка сво, новости сво, спецоперация, война на украине, харьков, харьковская область, сумская область, всу, вооруженные силы украины, украина, сумы
Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, сводка СВО, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, Харьков, Харьковская область, Сумская область, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, Сумы
ВС РФ начали обход укреплений ВСУ северо-восточнее Харькова
01:51 25.06.2026 (обновлено: 01:53 25.06.2026)
Российская армия начала штурм Лосевки в Харьковской области и вошла в лесной массив Заломный. Об этом в ночь на 25 июня сообщает телеграма-канал Readovka
Отмечается, что это создаёт угрозу обхода основной линии укреплений ВСУ по обе стороны Северского Донца. За этими рубежами оборона противника заметно слабее, а Белый Колодезь может оказаться под ударом как важный узел снабжения украинской группировки.
Резервы ВСУ на участке ограничены: 225-й штурмовой полк, ранее находившийся у Белого Колодезя, сейчас действует севернее Сум.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.