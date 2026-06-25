https://ukraina.ru/20260625/ne-nuzhno-nichego-krome-loyalnosti-tramp-zayavil-o-razocharovanii-bolshinstvom-soyuznikov-po-nato-1080608633.html

"Не нужно ничего, кроме лояльности": Трамп заявил о разочаровании большинством союзников по НАТО

"Не нужно ничего, кроме лояльности": Трамп заявил о разочаровании большинством союзников по НАТО - 25.06.2026 Украина.ру

"Не нужно ничего, кроме лояльности": Трамп заявил о разочаровании большинством союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован большинством союзников по НАТО. Об этом он сказал журналистам на встрече с генсеком альянса Марком Рютте в Белом доме

2026-06-25T03:21

2026-06-25T03:21

2026-06-25T03:23

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"Мы были разочарованы Великобританией, мы были разочарованы Германией и Францией, мы разочарованы большинством из них. Испания — это вообще кошмар", — сказал Трамп.По его словам, НАТО подвела Соединённые Штаты, и при другом руководстве альянса такого контакта бы не состоялось."Я просто хочу их лояльности. Нам не нужны их деньги, нам ничего не нужно", — добавил Трамп."У нас тысячи военнослужащих по всей Европе. В одной только Германии их 50 тысяч, и мы просим лишь о малом — о небольшом жесте навстречу, о знаке внимания. Мы не требуем многого, но нам отвечают: "Нет, мы не можем этого сделать". Мы платим сотни миллионов долларов за войска, размещенные в Германии, в Великобритании и по всей Европе", — подчеркнул президент США.В апреле Трамп заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на "Примаковских чтениях", где присутствовала корреспондент "Украины.ру", разъяснил, что происходит вокруг урегулирования ситуации на Украине. Подробнее об этом - в материале Евгении Кодаковой Лавров: Зеленский руководит Европой, а хочет ещё и США, тем временем блудный папа Трамп вернулся в семью.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, нато, германия, великобритания, франция, испания, война в иране, европа, ес, рютте