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"Не нужно ничего, кроме лояльности": Трамп заявил о разочаровании большинством союзников по НАТО
"Не нужно ничего, кроме лояльности": Трамп заявил о разочаровании большинством союзников по НАТО - 25.06.2026 Украина.ру
"Не нужно ничего, кроме лояльности": Трамп заявил о разочаровании большинством союзников по НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован большинством союзников по НАТО. Об этом он сказал журналистам на встрече с генсеком альянса Марком Рютте в Белом доме
2026-06-25T03:21
2026-06-25T03:21
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"Мы были разочарованы Великобританией, мы были разочарованы Германией и Францией, мы разочарованы большинством из них. Испания — это вообще кошмар", — сказал Трамп.По его словам, НАТО подвела Соединённые Штаты, и при другом руководстве альянса такого контакта бы не состоялось."Я просто хочу их лояльности. Нам не нужны их деньги, нам ничего не нужно", — добавил Трамп."У нас тысячи военнослужащих по всей Европе. В одной только Германии их 50 тысяч, и мы просим лишь о малом — о небольшом жесте навстречу, о знаке внимания. Мы не требуем многого, но нам отвечают: "Нет, мы не можем этого сделать". Мы платим сотни миллионов долларов за войска, размещенные в Германии, в Великобритании и по всей Европе", — подчеркнул президент США.В апреле Трамп заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на "Примаковских чтениях", где присутствовала корреспондент "Украины.ру", разъяснил, что происходит вокруг урегулирования ситуации на Украине. Подробнее об этом - в материале Евгении Кодаковой Лавров: Зеленский руководит Европой, а хочет ещё и США, тем временем блудный папа Трамп вернулся в семью.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, НАТО, Германия, Великобритания, Франция, Испания, война в Иране, Европа, ЕС, Рютте
"Не нужно ничего, кроме лояльности": Трамп заявил о разочаровании большинством союзников по НАТО
03:21 25.06.2026 (обновлено: 03:23 25.06.2026)
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован большинством союзников по НАТО. Об этом он сказал журналистам на встрече с генсеком альянса Марком Рютте в Белом доме
"Мы были разочарованы Великобританией, мы были разочарованы Германией и Францией, мы разочарованы большинством из них. Испания — это вообще кошмар", — сказал Трамп.
По его словам, НАТО подвела Соединённые Штаты, и при другом руководстве альянса такого контакта бы не состоялось.
"Я просто хочу их лояльности. Нам не нужны их деньги, нам ничего не нужно", — добавил Трамп.
"У нас тысячи военнослужащих по всей Европе. В одной только Германии их 50 тысяч, и мы просим лишь о малом — о небольшом жесте навстречу, о знаке внимания. Мы не требуем многого, но нам отвечают: "Нет, мы не можем этого сделать". Мы платим сотни миллионов долларов за войска, размещенные в Германии, в Великобритании и по всей Европе", — подчеркнул президент США.
В апреле Трамп заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на "Примаковских чтениях", где присутствовала корреспондент "Украины.ру", разъяснил, что происходит вокруг урегулирования ситуации на Украине. Подробнее об этом - в материале Евгении Кодаковой Лавров: Зеленский руководит Европой, а хочет ещё и США, тем временем блудный папа Трамп вернулся в семью. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.