https://ukraina.ru/20260625/ot-arktiki-do-baltiki-s-osobym-uporom-na-vsu-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1080541042.html

От Арктики до Балтики, с особым упором на ВСУ. Украина в международном контексте

От Арктики до Балтики, с особым упором на ВСУ. Украина в международном контексте - 25.06.2026 Украина.ру

От Арктики до Балтики, с особым упором на ВСУ. Украина в международном контексте

Рассказами о том, что Европа готовится к прямому конфликту с Россией к 2030 году, уже никого не удивишь. По замыслу западных стратегов, поводом для конфликта может стать провокация, на которую Россия уже не сможет не ответить. Однако этот план имеет определенные слабые места в лице главы киевского режима Владимира Зеленского

2026-06-25T06:20

2026-06-25T06:20

2026-06-25T06:20

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

александр лукашенко

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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Зеленский начнет раньше времени"Уже давно назрели опасения, что из-за эскалации или просчета России конфликт на Украине выльется в масштабную общеевропейскую войну", - утверждают журналисты британского издания The Spectator. Но что, если эту ошибку совершит не Москва, а Киев, задаются вопросом они. При этом новой горячей точкой может стать Белоруссия, допускают авторы публикации."Воодушевленный недавним успехом после серии ударов в тыл России, Владимир Зеленский ужесточил риторику против Белоруссии", - пишет британское издание, напоминая о том, что еще в феврале он призвал НАТО считать размещенные в Белоруссии российские ракеты "Орешник" законными целями, независимо от намерения противника их использовать.В мае, после заявлений о том, что Минск якобы намерен поддержать новое российское наступление на Чернигов на севере Украины, Зеленский предостерег Александра Лукашенко о последствиях "в случае агрессии против Украины", а глава беспилотных сил Киева предупредил, что у него имеется список из 500 белорусских целей, которые он готов поразить, отмечается в статье.Несмотря на то, что сам Лукашенко заверил, что Белоруссия не представляет для Украины военной угрозы и предложил встретиться с Зеленским лицом к лицу, украинский беспилотник подбил в Брянской области автобус с белорусской юношеской футбольной командой, из-за чего один человек погиб, а шестеро получили ранения, напоминают авторы издания.По их словам, Зеленский не просто не отступил, а пошел на обострение и пригрозил Белоруссии прямыми военными действиями. Он указал на ретрансляторы в двух приграничных областях, заявил, что они используются для координации действий российских беспилотников, и потребовал их отключить в течение одной недели, говорится в статье."Неужели Зеленский замыслил прямую атаку на Белоруссию? Если да, то ограничится ли он ретрансляторами, учитывая, что белорусские предприятия тесно связаны с российским ВПК, а два белорусских нефтеперерабатывающих завода обеспечивают скромные, но весомые поставки соседу, чьи собственные мощности страдают от украинских атак?", - задается вопросом британское издание.Авторы публикации при этом подчеркивают, что нападение на третью сторону из-за того, что та оказывает косвенную поддержку военной кампании противника, станет важным прецедентом для обеих сторон."Путин с досадой смотрит на многочисленные промышленные и экономические объекты в Европе, которые используются в помощь Украине. Хотя перспективы открытого военного нападения на НАТО остаются крайне маловероятными, Кремль может активизировать тайные операции против железных дорог, заводов и других объектов. Это, в свою очередь, спровоцирует эскалацию со стороны Европы", - опасается The Spectator.Три сценария эскалации и один способ избежать войныХотя Запад активно провоцирует Россию, у Москвы все-таки есть шанс избежать войны с Европой, пишет сербская газета "Политика".По словам авторов статьи, опубликованной на страницах издания, западные столицы уже несколько лет называют даты возможного российского нападения на НАТО. Причина в том, что европейская военная машина уже разогналась, оборонные бюджеты увеличиваются, политики в Брюсселе все чаще говорят на языке войны, а гражданам внушают, что лишения, инфляция и снижение социальных расходов неизбежны в такой тяжелый исторический момент, отмечают они.Сербские авторы выделяют три уязвимых места для такого сценария. Первое из них – Калининградская область вместе с Сувалкским коридором. По их словам, Калининград имеет огромное военное, политическое и символическое значение, и любая попытка его изолировать с суши, моря или с воздуха будет воспринята как прямой удар по безопасности России.Блокада региона превратилась бы в трудный выбор для любого весомого государства – либо оно соглашается на отсечение собственной территории, либо силой пробивает обруч, пишет газета. Именно второй вариант, даже если бы он стал ответом на блокаду, на Западе объявили бы началом российской агрессии, обращают внимание аналитики издания."Сувалкский коридор, узкое пространство между Польшей и Литвой, тоже остается одной из опаснейших точек европейской безопасности. Этот коридор обеспечивает НАТО сухопутную связь с прибалтийскими государствами, а для России это потенциальный путь к Калининграду в случае полной блокады. Любые боевые действия на этом пространстве сопряжены с риском того, что локальный кризис перерастет в полномасштабный конфликт", - предупреждают они.Второе место давления – Балтийское море, говорится в статье. Авторы издания особенно опасной считают логику стран НАТО, по которой Балтийское море хотят превратить в своеобразный северный Ормузский пролив, то есть в море, в котором любое появление российского корабля превращается в политический и оборонный вопрос."Достаточно было бы одной бесцеремонной проверки, одной попытки задержания, одного неверного маневра при преследовании военного корабля, чтобы произошел инцидент, который станет формальным предлогом для новой фазы конфронтации", - пишут они.Третьим уязвимым местом издание "Политика" считает Арктику, которая для России имеет стратегическое значение. Сербские журналисты напоминают, что в этом регионе Норвегия проводит масштабные военные учения с участием десятков тысяч военнослужащих, а параллельно работает программа по обучению военнослужащих ВСУ."Вопрос напрашивается сам собой: зачем украинским военным, которые уже набрались опыта во время ударов дронами и операций против портов и кораблей, обучаться в арктических условиях, если это пространство не рассматривается как новая зона давления на Россию?", - пишут они.По мнению авторов издания, Украина, которую на Западе воспринимают как инструмент для истощения России, играет тут особую роль. Цель не только защитить Киев, но и измотать российские вооруженные силы, экономику и общество к моменту, когда Москва, по западному замыслу, войдет в прямой конфликт с НАТО, полагают они.Но эти расчеты могут оказаться ошибочными, подчеркивает газета. Конфликт на Украине является тяжелым бременем для России, но вместе с тем он предоставляет российской армии возможность быстро адаптироваться и технологически развиваться, при этом в реальных боевых условиях, говорится в статье. Пока западные армии многие сценарии отрабатывают в кабинетах и на полигонах, российская армия проверяет их на фронте, констатируют авторы.По их словам, история много раз доказывала, что серьезные кризисы вспыхивают тогда, когда политические элиты верят, что могут контролировать провокации, ограниченные инциденты и давление, не доводя до войны. Проблема в том, что история редко останавливается на линии, которую прочертили политики, полагает сербское издание."Единственный способ предотвратить войну — это сделать провокации слишком дорогим "удовольствием". Речь не только о военной силе, танках, ракетах и системах ПВО. Речь об экономике, которая может выдержать санкции, технологиях, которые не зависят от западных поставок, собственной микроэлектронике, беспилотниках, космических мощностях и обществе, которое понимает, что давление не заставит страну пойти на уступки", - предлагают авторы газеты.Если ответ России будет достаточно скорым, ясным и твердым и, если станет понятно, что любая провокация дорого обойдется, войны можно будет избежать, отмечается в статье.Поэтому главный вопрос не в том, нападет ли Россия на НАТО, а в том, прекратит ли Европа искать варианты, как вынудить Россию сыграть роль агрессора, резюмирует сербская газета "Политика".Как России избежать войны с Западом? Об этом в материале Татьяны Чугаенко и Кирилла Курбатова Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир путин, нато, вооруженные силы украины