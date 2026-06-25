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Власти уточнили правила провоза топлива через Крымский мост

Власти уточнили правила провоза топлива через Крымский мост - 25.06.2026 Украина.ру

Власти уточнили правила провоза топлива через Крымский мост

Власти Крыма уточнили правила провоза топлива через Крымский мост, нацеленные на обеспечение безопасности. Об этом в ночь на 25 июня пишет телеграм-канал Украина.ру

2026-06-25T02:10

2026-06-25T02:10

2026-06-25T02:10

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Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что через Крымский мост разрешено провозить до 200 литров топлива, но только в таре, которая проходит через интраскоп размером 65×75 см.Крупные ёмкости, включая 200-литровые бочки, через мост допускаться не будут. Причина — большой объём топлива в одной ёмкости создаёт угрозу безопасности объекта.Ранее сообщалось, что для жителей и гостей Крыма планируют с 23 июня разрешить перевозить по Крымскому мосту до 200 литров топлива на одном транспортном средстве.Недавняя серия ударов по Крыму, блэкаут в ряде крымских городов и дефицит бензина на Украине подняли целую волну энтузиазма среди националистов. Подробнее об этом - в материале Дмитрия Ковалевича Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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