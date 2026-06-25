Власти уточнили правила провоза топлива через Крымский мост - 25.06.2026 Украина.ру
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Власти уточнили правила провоза топлива через Крымский мост
Власти уточнили правила провоза топлива через Крымский мост - 25.06.2026 Украина.ру
Власти уточнили правила провоза топлива через Крымский мост
Власти Крыма уточнили правила провоза топлива через Крымский мост, нацеленные на обеспечение безопасности. Об этом в ночь на 25 июня пишет телеграм-канал Украина.ру
2026-06-25T02:10
2026-06-25T02:10
украина.ру
новости
крым
крымский мост
россия
топливо
угроза
опасность
украина
бензин
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Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что через Крымский мост разрешено провозить до 200 литров топлива, но только в таре, которая проходит через интраскоп размером 65×75 см.Крупные ёмкости, включая 200-литровые бочки, через мост допускаться не будут. Причина — большой объём топлива в одной ёмкости создаёт угрозу безопасности объекта.Ранее сообщалось, что для жителей и гостей Крыма планируют с 23 июня разрешить перевозить по Крымскому мосту до 200 литров топлива на одном транспортном средстве.Недавняя серия ударов по Крыму, блэкаут в ряде крымских городов и дефицит бензина на Украине подняли целую волну энтузиазма среди националистов. Подробнее об этом - в материале Дмитрия Ковалевича Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, крым, крымский мост, россия, топливо, угроза, опасность, украина, бензин, бпла, ракеты, беспилотники, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Новости, Крым, Крымский мост, Россия, топливо, угроза, опасность, Украина, Бензин, БПЛА, ракеты, беспилотники, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Власти уточнили правила провоза топлива через Крымский мост

02:10 25.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Власти Крыма уточнили правила провоза топлива через Крымский мост, нацеленные на обеспечение безопасности. Об этом в ночь на 25 июня пишет телеграм-канал Украина.ру
Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что через Крымский мост разрешено провозить до 200 литров топлива, но только в таре, которая проходит через интраскоп размером 65×75 см.
Крупные ёмкости, включая 200-литровые бочки, через мост допускаться не будут. Причина — большой объём топлива в одной ёмкости создаёт угрозу безопасности объекта.
Ранее сообщалось, что для жителей и гостей Крыма планируют с 23 июня разрешить перевозить по Крымскому мосту до 200 литров топлива на одном транспортном средстве.
Недавняя серия ударов по Крыму, блэкаут в ряде крымских городов и дефицит бензина на Украине подняли целую волну энтузиазма среди националистов. Подробнее об этом - в материале Дмитрия Ковалевича Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме.
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