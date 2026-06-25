https://ukraina.ru/20260625/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1080609669.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 25.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:30 мск 25 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-25T05:29

2026-06-25T05:29

2026-06-25T05:31

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 24 июня и в ночь на 25 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Московской, Херсонской, Воронежской, Запорожской, Брянской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской, Орловской, Ростовской, Смоленской областях, в ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Самарской, Белгородской, Саратовской, Ульяновской, Тамбовской, Курской, Волгоградской, Липецкой, Псковской, Новгородской областях, в Ставропольском крае, в ДНР, в Мордовии, Адыгее.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 24 июня и в ночь на 25 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Домодедово, Жуковский (21:05 мск), Ярославля (2:21 мск), Сочи (1:11 мск), Саратова (4:07 мск), Пензы (4:52 мск), Самары (5:24 мск), Ульяновска (5:27 мск).В 1:54 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Сочи.Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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