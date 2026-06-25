Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 25.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 25.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:30 мск 25 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-25T05:29
2026-06-25T05:31
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 24 июня и в ночь на 25 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Московской, Херсонской, Воронежской, Запорожской, Брянской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской, Орловской, Ростовской, Смоленской областях, в ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Самарской, Белгородской, Саратовской, Ульяновской, Тамбовской, Курской, Волгоградской, Липецкой, Псковской, Новгородской областях, в Ставропольском крае, в ДНР, в Мордовии, Адыгее.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 24 июня и в ночь на 25 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Домодедово, Жуковский (21:05 мск), Ярославля (2:21 мск), Сочи (1:11 мск), Саратова (4:07 мск), Пензы (4:52 мск), Самары (5:24 мск), Ульяновска (5:27 мск).В 1:54 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Сочи.Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, росавиация, краснодарский край, ростовская область, запорожская область, днр, лнр, крым, севастополь, симферополь, московская область, херсонская область, воронежская область, брянская область, калужская область, тверь, орловская область, смоленск, пенза, самара, белгородская область, саратовская область, ульяновская область, курская область, волгоградская область, липецк, псков, ставропольский край, геленджик, домодедово, ярославль, сочи, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, пво, угроза, аэропорты, аэропорт, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:29 25.06.2026 (обновлено: 05:31 25.06.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:30 мск 25 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 24 июня и в ночь на 25 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Московской, Херсонской, Воронежской, Запорожской, Брянской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской, Орловской, Ростовской, Смоленской областях, в ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Самарской, Белгородской, Саратовской, Ульяновской, Тамбовской, Курской, Волгоградской, Липецкой, Псковской, Новгородской областях, в Ставропольском крае, в ДНР, в Мордовии, Адыгее.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 24 июня и в ночь на 25 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Домодедово, Жуковский (21:05 мск), Ярославля (2:21 мск), Сочи (1:11 мск), Саратова (4:07 мск), Пензы (4:52 мск), Самары (5:24 мск), Ульяновска (5:27 мск).
В 1:54 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Сочи.
Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.
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