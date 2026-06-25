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На Сумском направлении ВСУ накапливают силы у Юнаковки

На Сумском направлении ВСУ накапливают силы у Юнаковки - 25.06.2026 Украина.ру

На Сумском направлении ВСУ накапливают силы у Юнаковки

На Сумском направлении в районе Юнаковки противник концентрирует резервы в лесной зоне юго-западнее села. Об этом в ночь на 25 июня пишет телеграм-канал "Дневник Десантника"

2026-06-25T02:38

2026-06-25T02:38

2026-06-25T02:38

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По данным военных источников, с наступлением весны крупный лесной массив стал для ВСУ удобным районом для размещения точек БПЛА, огневых позиций и укреплений. Из-за плотной растительности выявлять такие объекты крайне сложно, что позволило противнику накопить силы и средства.Сейчас российские подразделения ведут разведку для обнаружения и уничтожения этих позиций.Подробнее о работе армии России на Сумском направлении рассказал военный обозреватель Юрий Котенок.Больше информации о ситуации в зоне СВО - в публикациях ВС РФ начали обход укреплений ВСУ северо-восточнее Харькова и Фронтовая сводка за 24 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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