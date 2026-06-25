На Сумском направлении ВСУ накапливают силы у Юнаковки - 25.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260625/na-sumskom-napravlenii-vsu-nakaplivayut-sily-u-yunakovki-1080607948.html
На Сумском направлении ВСУ накапливают силы у Юнаковки
На Сумском направлении ВСУ накапливают силы у Юнаковки - 25.06.2026 Украина.ру
На Сумском направлении ВСУ накапливают силы у Юнаковки
На Сумском направлении в районе Юнаковки противник концентрирует резервы в лесной зоне юго-западнее села. Об этом в ночь на 25 июня пишет телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-06-25T02:38
2026-06-25T02:38
украина.ру
россия
наступление вс рф
вс рф
сво
сводка сво
новости сво
война на украине
спецоперация
сумская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056581212_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_5a93309534d303a3f1af46c2f2a8be02.jpg
По данным военных источников, с наступлением весны крупный лесной массив стал для ВСУ удобным районом для размещения точек БПЛА, огневых позиций и укреплений. Из-за плотной растительности выявлять такие объекты крайне сложно, что позволило противнику накопить силы и средства.Сейчас российские подразделения ведут разведку для обнаружения и уничтожения этих позиций.Подробнее о работе армии России на Сумском направлении рассказал военный обозреватель Юрий Котенок.Больше информации о ситуации в зоне СВО - в публикациях ВС РФ начали обход укреплений ВСУ северо-восточнее Харькова и Фронтовая сводка за 24 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сумская область
юнаковка
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056581212_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_28c40775332c3ef89d46af84d6ad4267.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, сводка сво, новости сво, война на украине, спецоперация, сумская область, юнаковка, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, сводка СВО, новости СВО, война на Украине, Спецоперация, Сумская область, Юнаковка, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

На Сумском направлении ВСУ накапливают силы у Юнаковки

02:38 25.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
На Сумском направлении в районе Юнаковки противник концентрирует резервы в лесной зоне юго-западнее села. Об этом в ночь на 25 июня пишет телеграм-канал "Дневник Десантника"
По данным военных источников, с наступлением весны крупный лесной массив стал для ВСУ удобным районом для размещения точек БПЛА, огневых позиций и укреплений. Из-за плотной растительности выявлять такие объекты крайне сложно, что позволило противнику накопить силы и средства.
Сейчас российские подразделения ведут разведку для обнаружения и уничтожения этих позиций.
Подробнее о работе армии России на Сумском направлении рассказал военный обозреватель Юрий Котенок.
Больше информации о ситуации в зоне СВО - в публикациях ВС РФ начали обход укреплений ВСУ северо-восточнее Харькова и Фронтовая сводка за 24 июня.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссиянаступление ВС РФВС РФСВОсводка СВОновости СВОвойна на УкраинеСпецоперацияСумская областьЮнаковкаВСУВооруженные силы УкраиныУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
02:38На Сумском направлении ВСУ накапливают силы у Юнаковки
02:10Власти уточнили правила провоза топлива через Крымский мост
01:51ВС РФ начали обход укреплений ВСУ северо-восточнее Харькова
01:35Фронтовая сводка за 24 июня
01:04"Бессмертный" бывшие посол Украины в Минске призвал бить по белорусским НПЗ
00:28На Украине объяснили, почему хотят запретить турецкие сериалы
00:04Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины — Фицо
21:05Украинские пропагандисты под крылом США лезут в Среднюю Азию
21:00ЕС убрал деньги на дроны из кредита для Украины, Швейцария ждёт переговоры по Ирану. Новости к 20.00
20:55Герани" в Днепропетровске, ВСУ жалуются на ситуацию в Купянске. Новости СВО
20:37Крупнейшую сеть "АТБ" накрыл жесткий дефицит
20:29Белорусские ретрансляторы не работают - Зеленский
20:00Армия России наступает на Сумском направлении
19:53Украинские расследователи присмотрелись к грантососам
19:45Москва не видит смысла в разговорах с вассалами, Латвию готовят к войне с Россией. Главное к этому часу
19:33В Николаевской области будут судить людоловов за пытки задержанных
19:26Эвакуация в Черниговской области, 15-й БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО
19:19Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России
19:04Лавров: Зеленский руководит Европой, а хочет ещё и США, тем временем блудный папа Трамп вернулся в семью
18:52В ЕС изучают секретную переписку Зеленского с главами государств и Еврокомиссии
Лента новостейМолния