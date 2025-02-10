"АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину - 10.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250210/1060960143.html
"АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину
"АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину - 10.02.2025 Украина.ру
"АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину
Закрытие, а потом и расследование деятельности Агентства по международному развитию (USAID) показало, что, в принципе, нет особой разницы между "мягкой силой" (soft power), которую насаждало Агентство, и силой сильной или жесткой (strong power, hard power), сопровождающейся непосредственным насилием.
2025-02-10T16:33
2025-02-10T16:34
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
реформа
сша
госдеп сша
польша
денис шмыгаль
денис малюська
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060960770_0:157:1334:907_1920x0_80_0_0_0d1e9a59d02d1953cd111615a24995fa.png
Результатом же работы во всех странах, где USAID праздновало победу, была смена власти. И по любому приход к ней, к власти, режимов, выгодных США. Отличие было лишь в том, какими методами и средствами совершались эти госперевороты.В Украине USAID дважды торжествовало победу – в 2004 и в 2014 годах. В первом случае власть захватили относительно мирно – путем ненасильственной "цветной (оранжевой) революции", которая вылилась в протесты на майдане, которых хватило для передачи поста президента проамериканскому Виктору Ющенко.Через 10 лет запланированный, как тоже ненасильственный "евромайдан", перерос в кровавую бойню и в вооруженный захват власти с сотней убитых по обе стороны баррикад. Видимо, все организаторы "евромайдана" и в Украине, и за ее пределами решили не рисковать и больше не играться во вторую "пятилетку оранжевого безумия", как при тупом и безвольном Ющенко (2005-2010), а сразу кровью утвердить свою власть. Раз и навсегда. И утвердили.В этих потоках крови – и вся разница между двумя неконституционными госпереворотами.А общая черта в обоих – их главные организаторы, пропагандисты и агитаторы, непосредственно вдохновлявшие непосредственных участников "эрзац-революций" на деньги спонсоров и вдохновителей, которые находились за границами Украины и оттуда слали "доллары счастья" в жадные загребущие руки и бездонные карманы. На "евромайдане" появлялись лишь редкие эмиссары-контролеры, среди которых особо выделилась лишь не скрывающая своей вурдалачьей радости от происходящего в центре столицы Украины заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она лично контролировала ход госпереворота и подкармливала боевиков гамбургерами и печенюшками. От имени Госдепа и, ясное дело, USAID.Тогда, кстати, всем прилетело. И даже Евросоюз узнал, что он, извините, конечно, – fuck the EU.Но то, как говорится, такое. Важно же то, что оба успешные госпереворота стали возможны благодаря двум обстоятельствам, которые актуальны и для Украины, и для России.Во-первых, уже в 2004 году стало понятно, что в Украине за 15 лет независимости уже создана целая каста людей, которые уже не связывают свое будущее с перспективным развитием собственной страны, которую они легко и непринужденно приносят в жертву собственному благополучию. Оба госпереворота в Украине стали фактически легализацией в руководстве страной некой новой по сути неоколониальной — компрадорской и коллаборационистской — администрации в лимитрофе, собранной из туземцев-автохтонов. То есть из граждан Украины, которые давно и системно приучены смотреть на свою страну, как на дойную корову, доить которую, тем не менее, нужно под расово правильными патриотическими призывами и неизменными клятвами в любви к ней.Во-вторых, к 2014 году окончательно стало понятно, почему в борьбе за влияние Россия проиграла Украину Западу, конкретно США и глобализму Джорджа Сороса. Слишком разные были подходы к подготовке и к работе со своими симпатиками, если хотите агентами влияния. Упомянутая Нуланд утверждала на "евромайдане-2014", что США вложили в украинскую "демократию" 5 млрд. долл. За эти же годы Россия влила в Украине сумму в 200 млрд долл. Как сказал президент России Владимир Путин, именно в эту сумму можно оценить все преференции, которые Украины получила от Москвы только в виде сниженной цены на энергоносители – нефть и газ.Вот и получилось, что если Россия "покупала" в Украине олигархов и политиков, будучи уверенной, что те принесут ей страну и народ на блюдечке с голубой каемочкой, то США воспитывали в Украине народ. Грубо говоря, свою "мягкую силу" — кадры грантоедов, которые воздействовали на людей и, в конце концов, воспитали их, этот народ так, что он и привел к власти нужных политиков.Россия провалилась в своих расчетах, высокомерно или по недомыслию не учла одну из ментальных украинских истин: три украинца — это партизанский отряд: командир, комиссар и предатель. А вот США нужно было только помочь грантоедам — организовать и проплатить госперевороты в 2004 и 2014 году.Первый провалился по указанной выше причине, а второй, как видим, удался на славу. И сегодня Украина – это агрессивная "АнтиРоссия", которая свирепо воюет с Россией на фронтах специальной военной операции (СВО).В России все специалисты, отвечавшие раньше и сейчас отвечающие за так называемое "украинское направление", не заметили и не замечают то, что в Украине случилось то, что и должно было случиться. К власти в Украине пришли грантоеды-соросята, а не люди, способные прагматично отстаивать ее национальные интересы.Те грантоеды, которых заботливо, системно и целенаправленно отбирали и взращивали на западные гранты и подачки все эти годы независимости. Схематично, но системно происходило все это в три главных этапа, так и не замеченные в Москве.На первом – все 90-ые годы прошлого века – талантливую молодежь во всех сферах жизни отбирали и начинали подкармливать с одной целью – они должны были на себе прочувствовать все прелести западной демократии. От ежемесячного денежного вспомоществования до стажировок за рубежом. А потом они приступали к главному – к пропаганде и агитации всех этих ценностей в украинском обществе, что называется, на живых примерах. Получалось у них это наглядно: в нищей стране они начинали жить вполне прилично. И являли собой пример того, кому лучше служить – "доброму дяде", которые приносит ништячки за верность демократии, или собственной стране, которая ни на что не способна.Знает сколько студентов из Украины училось в России в те годы? Максимум 200 человек в год. А знаете, сколько таких же студентов принимала , к примеру, Польша? До 40 тысяч… А сколько учились и стажировались в США, Канаде, в странах Европы, а потом возвращались домой в Украине, чтобы нести и отстаивать западные ценности. Отстаивали они эти ценности везде и повсеместно – от детсадиков до школ и вузов, от научного сообщества до СМИ…На втором этапе – уже на рубеже веков, но больше всего после госпереворота в 2015 году – всех этих грантоедов скучковали в некие структуры – общественные, негосударственные и неправительственные, которые становились помощниками и консультантами политиков и хозяйственников, партийных лидеров и управленцев, плотно работали в журналистике, в пропаганде и агитации политических партий, в уже существующих общественных организациях и т. д.Вершиной этого процесса можно, например, считать создание некого сетевого руководяще-направляющего органа – Офиса эффективного регулирования (BRDO), который ставил себе главную задачу, чисто внешне абсолютно невинную и даже полезную – усовершенствовать регулирование путем партнерства государства и бизнеса. Своей миссией BRDO провозгласил помощь Украине в превращении ее в эффективную институционально-способное государство. А конкретной целью "Офиса" стали разработка и внедрение инструментов эффективного государственного регулирования, направленные на общественный интерес и развитие малого и среднего предпринимательства. Ни больше, ни меньше. Чинно и благородно.Затем, после госпереворота с целью дальнейшей демократизации страны и ее чиновничьего класса отделения BRDO открыли при каждом важном министерстве и приняли туда фактически на работу грантоедов уже на госслужбу – заместителями, помощниками и консультантами. Во вторую пятилетку "майданного безумия" эти люди и "консультировали" порохоботов режима президента Петра Порошенко первого поколения. Страна стремительно летела в тартарары, но зато провозглашались западные, "европейские" и типа продвинутые ценности, верхом которых стал знаменитый безвиз.А знает, кто с 2015 года возглавлял BRDO? Некто соросенок и грантоед Алексей Гончарук, которого пока обкатывали в ранге заместителя и вдохновителя будущих украинских побед. А банковали в украинской экономике и политике либо "герои майдана", либо так называемые "варяги" -- пришлые с Запада демократы, которые передавали непосредственный опыт реформирования в нужном ключе.Вот только некоторые заезжие герои Запада в двух правительствах президента Порошенко (Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана в 2014-2019 годах) и их вклад в украинское "реформирование":– литовец Айварас Абромавичус, министр экономического развития и торговли, ушел в отставку через год, обвинив всех в коррупции, и вернулся только при новом президенте Владимире Зеленском и стал генеральным директором государственного концерна Укроборонпром, работу которого полностью провалил;– американка Натали Энн Джареско или Наталья Яресько, экс-сотрудница Госдепа США, которая стала министром финансов Украины и заключила крайне спорную сделку по реструктуризации части внешнего долга. Реструктуризация эта предусматривала немедленное списание 20% основной суммы (около 3,6-3,8 млрд долл), но дальше было Украине было фактически запрещено развивать экономику, сдерживая ее рост на уровне 3% в год. Все, что Украина могла получить больше, шло в уплату реструктуризированных долгов;– грузин Александр Квиташвили и американка Ульяна Супрун – по очереди министры здравоохранения. Первый передал госзакупки медикаментов международным фармструктурам и организациям, в результате чего в Украине исчезли вакцины и сыворотки. Вторая получила прозвище "Доктор Смерть" и фактически убила бесплатную медицину вообще. Самое знаменитое достижение – закрыла все дурдомы в Украине, и их пациенты сегодня гуляют в народе;– грузинский десант имени экс-президента Грузии Михо Саакашвили во главе с ним сами. Сам он стал губернатором Одесской области, а его соратницы по Грузии Эка Згуладзе, Джаба Эбаноидзе и Хатия Деканоидзе – соответственно заработали, как замминистра внутренних дел и как начальник созданной Национальной полиции Украины. Уже в декабре Згуладзе отбыла к мужу во Францию и на границе у нее обнаружили в багаже ни много ни мало 4 млн. долл, кои она назвала "личными средствами" и ее отпустили. Недолго проработали и Эбаноидзе с Деканоидзе, которые "кровные" смогли вывезти без скандала. Михо даже хотел поработать премьером Украины, но оказался в грузинской тюрьме;– поляк Войцех Бальчун в 2016 году стал главой правления "Укрзализници" и за год получил 4 млн гривен личной зарплаты, но довел украинские железные дороги до ручки, провалив реформы корпоративного управления и завысив показателях годовой прибыли;– латыш Райвис Вецкаганс стал и. о. главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) и развалил работу организации;– поляк Славомир Новак стал главой "Укравтодора", и дорожное строительство стал одно из самых коррупционных и бесплодных отраслей Украины, зато у Новака в 2020 году в "схованке" (тайнике) 1 млн долл, а его самого в Польше задержали и обвинили в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. Хороший оказался реформатор – фигурировала сумма в 270 млн евро.А были же еще целые сонмища советников и консультантов, даже Мария Гайдар уютно на свой карман продолжила дело российского папашки Егора в реформировании украинской экономики.В 2019 году наступил третий этап. После победы Зеленского на президентских выборах, к власти и к непосредственному управлению страной, жизнью ее общества и отраслями экономики пришли, уже не кроясь, все помощники и консультанты из упомянутой выше BRDO.Как известно, упомянутый выше Гончарук, глава BRDO, возглавил первое "зеленое" правительство. А с ним во главе всех важных министерство власти грантоеды-соросята: министр экономики – Тимофей Милованов (согласно характеристике Игоря Коломойского, "дебил"), министр финансов – Оксана Маркарова, министр юстиции – Денис Малюська, министр здравоохранения – Зоряна Скалецкая, министр образования – известная уже Анна Новосад, министр развития общин и территорий – Алена Бабак, в считанные недели, правда, отставленная из-за очень уж непроходимой тупости и профанства, министр энергетики и защиты окружающей среды – Алексей Оржель, замминистра энергетики и защиты окружающей среды – Владимир Головатенко, генеральный прокурор – Руслан Рябошапка и т. д. и т. п.К руководству Нацбанком пришло руководство, отобранное и одобренное МВФ, и надежно взяло в свои руки банковско-финансовую систему "демократии на Днепре". И в итоге вся, страна-Украина оказалась в надежных неукраинских руках ее граждан, которые, повторяю, мыслят и действуют не в ее интересах, а в пользу работодателей – новых "демократических колонизаторов", лишающих страну даже остатков подлинного суверенитета. Как экономического, так и политического.И это притом, что в Украине и официально был при правительстве создан Офис реализации реформ – проект, финансируемый Многосторонним донорским фондом стабилизации и устойчивого развития Украины (MDA). А фондом этил рулят Европейский банк реконструкции и развития, ЕС, Дания, Франция, Германия, Финляндия, Италия, Япония, Швеция, Швейцария, Польша, Великобритания и США (куда ж без них?).И, конечно же, процентов на 60, а то и вовсе на две трети соросятами забит украинский парламент, который, как известно, призван в турборежиме служить "реформам". И худо-бедно служит…Потом правительство Гончарука ушло в отставку, пришел новый глава – Денис Шмыгаль, ставленник олигарха Рината Ахметова. Но министры остались все те же – грантоеды-соросята. И вместо независимой Украины на карте утвердилось "failed state" – несостоявшееся или провалившееся государство в чистом виде. Но при номинальном сохранении всех атрибутов государства – флага, герба, гимна, которые демонстрируют где надо и не надо для придания процессу туповатого, зато показного и патриотического звучания и окраса.К чему весь это разговор? Да к тому, что все эти грантоеды уже сбиты в некий международный отряд волонтеров-управленцев, пропагандирующих идеи "открытого общества", "общечеловеческих ценностей" и глобализма в во всем мире. От экономики до образа жизни. Во всяком случае, в тех странах, которые глобалисты обрекли на демократию и этот самый глобализм.Украине не повезло больше всех — ее обрекли на "успех" одной из первых и сломали. Под видом реформ и демократизации. А сделали это при помощи и международных "менеджеров свободы" – американских, прибалтийских, немецких и даже грузинских. Теперь если, точнее – когда СВО завершится победой России, то в этот международный отряд за большие деньги и процент от сделанного могут влиться и украинские грантоеды. У них теперь есть опыт, как перелопатить страну из суверенного государства в прозападное ничто.И не надо обольщаться, что в США закрыли USAID. Его только переформатировали, а задачи перед ним остались прежние – теперь делать Америку великой. За счет других, разумеется. И за счет "спящих" – грантоедов и соросят – в России, конечно. Никто же не думает, что их нет и что американцы не делают ставку на эту публику. Вот в чем и должно заключаться изучение украинского опыта…Больше на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Время встревоженных соросят. Как антикоррупционеры в Украине поедают друг друга
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20250207/1060913910.html
https://ukraina.ru/20250128/1060627633.html
https://ukraina.ru/20250122/1060438710.html
https://ukraina.ru/20250130/1060664866.html
украина
россия
сша
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060960770_0:116:1334:1117_1920x0_80_0_0_af7bd7f1e6da583fa6fa403a0303dfc1.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, реформа, сша, госдеп сша, польша, денис шмыгаль, денис малюська, алексей гончарук
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, реформа, США, Госдеп США, Польша, Денис Шмыгаль, Денис Малюська, Алексей Гончарук

"АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину

16:33 10.02.2025 (обновлено: 16:34 10.02.2025)
 
© cont.ws
© cont.ws
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Закрытие, а потом и расследование деятельности Агентства по международному развитию (USAID) показало, что, в принципе, нет особой разницы между "мягкой силой" (soft power), которую насаждало Агентство, и силой сильной или жесткой (strong power, hard power), сопровождающейся непосредственным насилием.
Результатом же работы во всех странах, где USAID праздновало победу, была смена власти. И по любому приход к ней, к власти, режимов, выгодных США. Отличие было лишь в том, какими методами и средствами совершались эти госперевороты.
В Украине USAID дважды торжествовало победу – в 2004 и в 2014 годах. В первом случае власть захватили относительно мирно – путем ненасильственной "цветной (оранжевой) революции", которая вылилась в протесты на майдане, которых хватило для передачи поста президента проамериканскому Виктору Ющенко.
Через 10 лет запланированный, как тоже ненасильственный "евромайдан", перерос в кровавую бойню и в вооруженный захват власти с сотней убитых по обе стороны баррикад. Видимо, все организаторы "евромайдана" и в Украине, и за ее пределами решили не рисковать и больше не играться во вторую "пятилетку оранжевого безумия", как при тупом и безвольном Ющенко (2005-2010), а сразу кровью утвердить свою власть. Раз и навсегда. И утвердили.
В этих потоках крови – и вся разница между двумя неконституционными госпереворотами.
А общая черта в обоих – их главные организаторы, пропагандисты и агитаторы, непосредственно вдохновлявшие непосредственных участников "эрзац-революций" на деньги спонсоров и вдохновителей, которые находились за границами Украины и оттуда слали "доллары счастья" в жадные загребущие руки и бездонные карманы. На "евромайдане" появлялись лишь редкие эмиссары-контролеры, среди которых особо выделилась лишь не скрывающая своей вурдалачьей радости от происходящего в центре столицы Украины заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она лично контролировала ход госпереворота и подкармливала боевиков гамбургерами и печенюшками. От имени Госдепа и, ясное дело, USAID.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Тогда, кстати, всем прилетело. И даже Евросоюз узнал, что он, извините, конечно, – fuck the EU.
Но то, как говорится, такое. Важно же то, что оба успешные госпереворота стали возможны благодаря двум обстоятельствам, которые актуальны и для Украины, и для России.
Во-первых, уже в 2004 году стало понятно, что в Украине за 15 лет независимости уже создана целая каста людей, которые уже не связывают свое будущее с перспективным развитием собственной страны, которую они легко и непринужденно приносят в жертву собственному благополучию. Оба госпереворота в Украине стали фактически легализацией в руководстве страной некой новой по сути неоколониальной — компрадорской и коллаборационистской — администрации в лимитрофе, собранной из туземцев-автохтонов. То есть из граждан Украины, которые давно и системно приучены смотреть на свою страну, как на дойную корову, доить которую, тем не менее, нужно под расово правильными патриотическими призывами и неизменными клятвами в любви к ней.
Во-вторых, к 2014 году окончательно стало понятно, почему в борьбе за влияние Россия проиграла Украину Западу, конкретно США и глобализму Джорджа Сороса. Слишком разные были подходы к подготовке и к работе со своими симпатиками, если хотите агентами влияния. Упомянутая Нуланд утверждала на "евромайдане-2014", что США вложили в украинскую "демократию" 5 млрд. долл. За эти же годы Россия влила в Украине сумму в 200 млрд долл. Как сказал президент России Владимир Путин, именно в эту сумму можно оценить все преференции, которые Украины получила от Москвы только в виде сниженной цены на энергоносители – нефть и газ.
Вот и получилось, что если Россия "покупала" в Украине олигархов и политиков, будучи уверенной, что те принесут ей страну и народ на блюдечке с голубой каемочкой, то США воспитывали в Украине народ. Грубо говоря, свою "мягкую силу" — кадры грантоедов, которые воздействовали на людей и, в конце концов, воспитали их, этот народ так, что он и привел к власти нужных политиков.
Россия провалилась в своих расчетах, высокомерно или по недомыслию не учла одну из ментальных украинских истин: три украинца — это партизанский отряд: командир, комиссар и предатель. А вот США нужно было только помочь грантоедам — организовать и проплатить госперевороты в 2004 и 2014 году.
Первый провалился по указанной выше причине, а второй, как видим, удался на славу. И сегодня Украина – это агрессивная "АнтиРоссия", которая свирепо воюет с Россией на фронтах специальной военной операции (СВО).
В России все специалисты, отвечавшие раньше и сейчас отвечающие за так называемое "украинское направление", не заметили и не замечают то, что в Украине случилось то, что и должно было случиться. К власти в Украине пришли грантоеды-соросята, а не люди, способные прагматично отстаивать ее национальные интересы.
Те грантоеды, которых заботливо, системно и целенаправленно отбирали и взращивали на западные гранты и подачки все эти годы независимости. Схематично, но системно происходило все это в три главных этапа, так и не замеченные в Москве.
7 февраля, 19:37
"Никаких больше моржей-трансгендеров". Как США при Трампе перейдут от мягкой силы к очень грубойРеорганизация американского Агентства по международному развитию (USAID), о которой президент США Дональд Трамп объявил сразу же после вступления в должность 20 января, очень скоро может закончиться его полным уничтожением
На первом – все 90-ые годы прошлого века – талантливую молодежь во всех сферах жизни отбирали и начинали подкармливать с одной целью – они должны были на себе прочувствовать все прелести западной демократии. От ежемесячного денежного вспомоществования до стажировок за рубежом. А потом они приступали к главному – к пропаганде и агитации всех этих ценностей в украинском обществе, что называется, на живых примерах. Получалось у них это наглядно: в нищей стране они начинали жить вполне прилично. И являли собой пример того, кому лучше служить – "доброму дяде", которые приносит ништячки за верность демократии, или собственной стране, которая ни на что не способна.
Знает сколько студентов из Украины училось в России в те годы? Максимум 200 человек в год. А знаете, сколько таких же студентов принимала , к примеру, Польша? До 40 тысяч… А сколько учились и стажировались в США, Канаде, в странах Европы, а потом возвращались домой в Украине, чтобы нести и отстаивать западные ценности. Отстаивали они эти ценности везде и повсеместно – от детсадиков до школ и вузов, от научного сообщества до СМИ…
На втором этапе – уже на рубеже веков, но больше всего после госпереворота в 2015 году – всех этих грантоедов скучковали в некие структуры – общественные, негосударственные и неправительственные, которые становились помощниками и консультантами политиков и хозяйственников, партийных лидеров и управленцев, плотно работали в журналистике, в пропаганде и агитации политических партий, в уже существующих общественных организациях и т. д.
Вершиной этого процесса можно, например, считать создание некого сетевого руководяще-направляющего органа – Офиса эффективного регулирования (BRDO), который ставил себе главную задачу, чисто внешне абсолютно невинную и даже полезную – усовершенствовать регулирование путем партнерства государства и бизнеса. Своей миссией BRDO провозгласил помощь Украине в превращении ее в эффективную институционально-способное государство. А конкретной целью "Офиса" стали разработка и внедрение инструментов эффективного государственного регулирования, направленные на общественный интерес и развитие малого и среднего предпринимательства. Ни больше, ни меньше. Чинно и благородно.
Затем, после госпереворота с целью дальнейшей демократизации страны и ее чиновничьего класса отделения BRDO открыли при каждом важном министерстве и приняли туда фактически на работу грантоедов уже на госслужбу – заместителями, помощниками и консультантами. Во вторую пятилетку "майданного безумия" эти люди и "консультировали" порохоботов режима президента Петра Порошенко первого поколения. Страна стремительно летела в тартарары, но зато провозглашались западные, "европейские" и типа продвинутые ценности, верхом которых стал знаменитый безвиз.
USAID
28 января, 15:42
"Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени ТрампаПриостановка финансирования организации USAID* всех программ на Украине на 90 дней нанесет сокрушительный удар по самому "потужному" фронту – информационному.
А знает, кто с 2015 года возглавлял BRDO? Некто соросенок и грантоед Алексей Гончарук, которого пока обкатывали в ранге заместителя и вдохновителя будущих украинских побед. А банковали в украинской экономике и политике либо "герои майдана", либо так называемые "варяги" -- пришлые с Запада демократы, которые передавали непосредственный опыт реформирования в нужном ключе.
Вот только некоторые заезжие герои Запада в двух правительствах президента Порошенко (Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана в 2014-2019 годах) и их вклад в украинское "реформирование":
– литовец Айварас Абромавичус, министр экономического развития и торговли, ушел в отставку через год, обвинив всех в коррупции, и вернулся только при новом президенте Владимире Зеленском и стал генеральным директором государственного концерна Укроборонпром, работу которого полностью провалил;
– американка Натали Энн Джареско или Наталья Яресько, экс-сотрудница Госдепа США, которая стала министром финансов Украины и заключила крайне спорную сделку по реструктуризации части внешнего долга. Реструктуризация эта предусматривала немедленное списание 20% основной суммы (около 3,6-3,8 млрд долл), но дальше было Украине было фактически запрещено развивать экономику, сдерживая ее рост на уровне 3% в год. Все, что Украина могла получить больше, шло в уплату реструктуризированных долгов;
– грузин Александр Квиташвили и американка Ульяна Супрун – по очереди министры здравоохранения. Первый передал госзакупки медикаментов международным фармструктурам и организациям, в результате чего в Украине исчезли вакцины и сыворотки. Вторая получила прозвище "Доктор Смерть" и фактически убила бесплатную медицину вообще. Самое знаменитое достижение – закрыла все дурдомы в Украине, и их пациенты сегодня гуляют в народе;
– грузинский десант имени экс-президента Грузии Михо Саакашвили во главе с ним сами. Сам он стал губернатором Одесской области, а его соратницы по Грузии Эка Згуладзе, Джаба Эбаноидзе и Хатия Деканоидзе – соответственно заработали, как замминистра внутренних дел и как начальник созданной Национальной полиции Украины. Уже в декабре Згуладзе отбыла к мужу во Францию и на границе у нее обнаружили в багаже ни много ни мало 4 млн. долл, кои она назвала "личными средствами" и ее отпустили. Недолго проработали и Эбаноидзе с Деканоидзе, которые "кровные" смогли вывезти без скандала. Михо даже хотел поработать премьером Украины, но оказался в грузинской тюрьме;
– поляк Войцех Бальчун в 2016 году стал главой правления "Укрзализници" и за год получил 4 млн гривен личной зарплаты, но довел украинские железные дороги до ручки, провалив реформы корпоративного управления и завысив показателях годовой прибыли;
– латыш Райвис Вецкаганс стал и. о. главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) и развалил работу организации;
– поляк Славомир Новак стал главой "Укравтодора", и дорожное строительство стал одно из самых коррупционных и бесплодных отраслей Украины, зато у Новака в 2020 году в "схованке" (тайнике) 1 млн долл, а его самого в Польше задержали и обвинили в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. Хороший оказался реформатор – фигурировала сумма в 270 млн евро.
А были же еще целые сонмища советников и консультантов, даже Мария Гайдар уютно на свой карман продолжила дело российского папашки Егора в реформировании украинской экономики.
Коллаж: Экономика Украина и война - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
22 января, 05:50
Экономика Украины и война: патриоты-идиоты, отмена банковской тайны и подготовка к мобилизации 18-летнихВ середине января киевские чиновники выступили против банковской тайны, а также признали "ненужными" ряд школьных предметов, а часть студентов подготовились объявить "лишними", чтобы впоследствии их мобилизовать.
В 2019 году наступил третий этап. После победы Зеленского на президентских выборах, к власти и к непосредственному управлению страной, жизнью ее общества и отраслями экономики пришли, уже не кроясь, все помощники и консультанты из упомянутой выше BRDO.
Как известно, упомянутый выше Гончарук, глава BRDO, возглавил первое "зеленое" правительство. А с ним во главе всех важных министерство власти грантоеды-соросята: министр экономики – Тимофей Милованов (согласно характеристике Игоря Коломойского, "дебил"), министр финансов – Оксана Маркарова, министр юстиции – Денис Малюська, министр здравоохранения – Зоряна Скалецкая, министр образования – известная уже Анна Новосад, министр развития общин и территорий – Алена Бабак, в считанные недели, правда, отставленная из-за очень уж непроходимой тупости и профанства, министр энергетики и защиты окружающей среды – Алексей Оржель, замминистра энергетики и защиты окружающей среды – Владимир Головатенко, генеральный прокурор – Руслан Рябошапка и т. д. и т. п.
К руководству Нацбанком пришло руководство, отобранное и одобренное МВФ, и надежно взяло в свои руки банковско-финансовую систему "демократии на Днепре". И в итоге вся, страна-Украина оказалась в надежных неукраинских руках ее граждан, которые, повторяю, мыслят и действуют не в ее интересах, а в пользу работодателей – новых "демократических колонизаторов", лишающих страну даже остатков подлинного суверенитета. Как экономического, так и политического.
И это притом, что в Украине и официально был при правительстве создан Офис реализации реформ – проект, финансируемый Многосторонним донорским фондом стабилизации и устойчивого развития Украины (MDA). А фондом этил рулят Европейский банк реконструкции и развития, ЕС, Дания, Франция, Германия, Финляндия, Италия, Япония, Швеция, Швейцария, Польша, Великобритания и США (куда ж без них?).
И, конечно же, процентов на 60, а то и вовсе на две трети соросятами забит украинский парламент, который, как известно, призван в турборежиме служить "реформам". И худо-бедно служит…
Потом правительство Гончарука ушло в отставку, пришел новый глава – Денис Шмыгаль, ставленник олигарха Рината Ахметова. Но министры остались все те же – грантоеды-соросята. И вместо независимой Украины на карте утвердилось "failed state" – несостоявшееся или провалившееся государство в чистом виде. Но при номинальном сохранении всех атрибутов государства – флага, герба, гимна, которые демонстрируют где надо и не надо для придания процессу туповатого, зато показного и патриотического звучания и окраса.
К чему весь это разговор? Да к тому, что все эти грантоеды уже сбиты в некий международный отряд волонтеров-управленцев, пропагандирующих идеи "открытого общества", "общечеловеческих ценностей" и глобализма в во всем мире. От экономики до образа жизни. Во всяком случае, в тех странах, которые глобалисты обрекли на демократию и этот самый глобализм.
Украине не повезло больше всех — ее обрекли на "успех" одной из первых и сломали. Под видом реформ и демократизации. А сделали это при помощи и международных "менеджеров свободы" – американских, прибалтийских, немецких и даже грузинских. Теперь если, точнее – когда СВО завершится победой России, то в этот международный отряд за большие деньги и процент от сделанного могут влиться и украинские грантоеды. У них теперь есть опыт, как перелопатить страну из суверенного государства в прозападное ничто.
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
30 января, 06:09
Уничтожение самоуправления и конфискация предприятий для американцев. Что происходит в Чернигове Начало 2025 года в Чернигове ознаменовалось новым витком противостояния центральной и местной власти. И. о. городского головы Чернигова, секретарь горсовета Александр Ломако подал в отставку, заявив, что "руководители военных администраций взяли город в заложники".
И не надо обольщаться, что в США закрыли USAID. Его только переформатировали, а задачи перед ним остались прежние – теперь делать Америку великой. За счет других, разумеется. И за счет "спящих" – грантоедов и соросят – в России, конечно. Никто же не думает, что их нет и что американцы не делают ставку на эту публику. Вот в чем и должно заключаться изучение украинского опыта…
Больше на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Время встревоженных соросят. Как антикоррупционеры в Украине поедают друг друга
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинреформаСШАГосдеп СШАПольшаДенис ШмыгальДенис МалюськаАлексей Гончарук
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Как в Чехии борются против русофобии и отстаивают историческую справедливость: эксклюзив из Праги
17:48Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистов
17:43"Вовлечение молодых людей в войну необходимо". Как 18-летних украинцев будут отправлять на фронт
17:42Дмитрий Андреев: "Мирный план" Трампа – самоубийство для России
17:40Отступали от Курахово и угодили в новый котел: военкор Коц описал обстановку на юге Донецкого направления
17:35Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов
17:25"Провалился внутрь, и началась перестрелка": боец РФ рассказал, как удерживал опорник ВСУ в одиночку
17:24Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash
17:24"Зеленский, отдай мне всё". Незамысловатый меркантилизм Трампа
17:20Игорь Шатров: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию
17:14Европейский инвестбанк с начала СВО поддержал Украину на более чем €2 млрд
16:59Подготовка общественного мнения? В ГУР намекнули, что Киев готов мириться
16:58Помогает и спасает: дочь Келлога руководит фондом, связанным с ВСУ — WP
16:33"АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину
16:26Украина не станет членом НАТО в ближайшее время: Шольц и Мерц провели дебаты и сошлись во взглядах
16:09Чтобы в Румынии не начался кризис: президент подал в отставку
16:04Члены ОПГ, готовившие покушение на Аксенова, предстанут перед судом
15:55ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел
15:52Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен
15:49"Маленький премьер". Кто такой японский "министр по делам Трампа"
Лента новостейМолния