"АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину
16:33 10.02.2025 (обновлено: 16:34 10.02.2025)
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© cont.ws
Закрытие, а потом и расследование деятельности Агентства по международному развитию (USAID) показало, что, в принципе, нет особой разницы между "мягкой силой" (soft power), которую насаждало Агентство, и силой сильной или жесткой (strong power, hard power), сопровождающейся непосредственным насилием.
Результатом же работы во всех странах, где USAID праздновало победу, была смена власти. И по любому приход к ней, к власти, режимов, выгодных США. Отличие было лишь в том, какими методами и средствами совершались эти госперевороты.
В Украине USAID дважды торжествовало победу – в 2004 и в 2014 годах. В первом случае власть захватили относительно мирно – путем ненасильственной "цветной (оранжевой) революции", которая вылилась в протесты на майдане, которых хватило для передачи поста президента проамериканскому Виктору Ющенко.
Через 10 лет запланированный, как тоже ненасильственный "евромайдан", перерос в кровавую бойню и в вооруженный захват власти с сотней убитых по обе стороны баррикад. Видимо, все организаторы "евромайдана" и в Украине, и за ее пределами решили не рисковать и больше не играться во вторую "пятилетку оранжевого безумия", как при тупом и безвольном Ющенко (2005-2010), а сразу кровью утвердить свою власть. Раз и навсегда. И утвердили.
В этих потоках крови – и вся разница между двумя неконституционными госпереворотами.
А общая черта в обоих – их главные организаторы, пропагандисты и агитаторы, непосредственно вдохновлявшие непосредственных участников "эрзац-революций" на деньги спонсоров и вдохновителей, которые находились за границами Украины и оттуда слали "доллары счастья" в жадные загребущие руки и бездонные карманы. На "евромайдане" появлялись лишь редкие эмиссары-контролеры, среди которых особо выделилась лишь не скрывающая своей вурдалачьей радости от происходящего в центре столицы Украины заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она лично контролировала ход госпереворота и подкармливала боевиков гамбургерами и печенюшками. От имени Госдепа и, ясное дело, USAID.
Но то, как говорится, такое. Важно же то, что оба успешные госпереворота стали возможны благодаря двум обстоятельствам, которые актуальны и для Украины, и для России.
Во-первых, уже в 2004 году стало понятно, что в Украине за 15 лет независимости уже создана целая каста людей, которые уже не связывают свое будущее с перспективным развитием собственной страны, которую они легко и непринужденно приносят в жертву собственному благополучию. Оба госпереворота в Украине стали фактически легализацией в руководстве страной некой новой по сути неоколониальной — компрадорской и коллаборационистской — администрации в лимитрофе, собранной из туземцев-автохтонов. То есть из граждан Украины, которые давно и системно приучены смотреть на свою страну, как на дойную корову, доить которую, тем не менее, нужно под расово правильными патриотическими призывами и неизменными клятвами в любви к ней.
Во-вторых, к 2014 году окончательно стало понятно, почему в борьбе за влияние Россия проиграла Украину Западу, конкретно США и глобализму Джорджа Сороса. Слишком разные были подходы к подготовке и к работе со своими симпатиками, если хотите агентами влияния. Упомянутая Нуланд утверждала на "евромайдане-2014", что США вложили в украинскую "демократию" 5 млрд. долл. За эти же годы Россия влила в Украине сумму в 200 млрд долл. Как сказал президент России Владимир Путин, именно в эту сумму можно оценить все преференции, которые Украины получила от Москвы только в виде сниженной цены на энергоносители – нефть и газ.
Вот и получилось, что если Россия "покупала" в Украине олигархов и политиков, будучи уверенной, что те принесут ей страну и народ на блюдечке с голубой каемочкой, то США воспитывали в Украине народ. Грубо говоря, свою "мягкую силу" — кадры грантоедов, которые воздействовали на людей и, в конце концов, воспитали их, этот народ так, что он и привел к власти нужных политиков.
Россия провалилась в своих расчетах, высокомерно или по недомыслию не учла одну из ментальных украинских истин: три украинца — это партизанский отряд: командир, комиссар и предатель. А вот США нужно было только помочь грантоедам — организовать и проплатить госперевороты в 2004 и 2014 году.
Первый провалился по указанной выше причине, а второй, как видим, удался на славу. И сегодня Украина – это агрессивная "АнтиРоссия", которая свирепо воюет с Россией на фронтах специальной военной операции (СВО).
В России все специалисты, отвечавшие раньше и сейчас отвечающие за так называемое "украинское направление", не заметили и не замечают то, что в Украине случилось то, что и должно было случиться. К власти в Украине пришли грантоеды-соросята, а не люди, способные прагматично отстаивать ее национальные интересы.
Те грантоеды, которых заботливо, системно и целенаправленно отбирали и взращивали на западные гранты и подачки все эти годы независимости. Схематично, но системно происходило все это в три главных этапа, так и не замеченные в Москве.
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На первом – все 90-ые годы прошлого века – талантливую молодежь во всех сферах жизни отбирали и начинали подкармливать с одной целью – они должны были на себе прочувствовать все прелести западной демократии. От ежемесячного денежного вспомоществования до стажировок за рубежом. А потом они приступали к главному – к пропаганде и агитации всех этих ценностей в украинском обществе, что называется, на живых примерах. Получалось у них это наглядно: в нищей стране они начинали жить вполне прилично. И являли собой пример того, кому лучше служить – "доброму дяде", которые приносит ништячки за верность демократии, или собственной стране, которая ни на что не способна.
Знает сколько студентов из Украины училось в России в те годы? Максимум 200 человек в год. А знаете, сколько таких же студентов принимала , к примеру, Польша? До 40 тысяч… А сколько учились и стажировались в США, Канаде, в странах Европы, а потом возвращались домой в Украине, чтобы нести и отстаивать западные ценности. Отстаивали они эти ценности везде и повсеместно – от детсадиков до школ и вузов, от научного сообщества до СМИ…
На втором этапе – уже на рубеже веков, но больше всего после госпереворота в 2015 году – всех этих грантоедов скучковали в некие структуры – общественные, негосударственные и неправительственные, которые становились помощниками и консультантами политиков и хозяйственников, партийных лидеров и управленцев, плотно работали в журналистике, в пропаганде и агитации политических партий, в уже существующих общественных организациях и т. д.
Вершиной этого процесса можно, например, считать создание некого сетевого руководяще-направляющего органа – Офиса эффективного регулирования (BRDO), который ставил себе главную задачу, чисто внешне абсолютно невинную и даже полезную – усовершенствовать регулирование путем партнерства государства и бизнеса. Своей миссией BRDO провозгласил помощь Украине в превращении ее в эффективную институционально-способное государство. А конкретной целью "Офиса" стали разработка и внедрение инструментов эффективного государственного регулирования, направленные на общественный интерес и развитие малого и среднего предпринимательства. Ни больше, ни меньше. Чинно и благородно.
Затем, после госпереворота с целью дальнейшей демократизации страны и ее чиновничьего класса отделения BRDO открыли при каждом важном министерстве и приняли туда фактически на работу грантоедов уже на госслужбу – заместителями, помощниками и консультантами. Во вторую пятилетку "майданного безумия" эти люди и "консультировали" порохоботов режима президента Петра Порошенко первого поколения. Страна стремительно летела в тартарары, но зато провозглашались западные, "европейские" и типа продвинутые ценности, верхом которых стал знаменитый безвиз.
А знает, кто с 2015 года возглавлял BRDO? Некто соросенок и грантоед Алексей Гончарук, которого пока обкатывали в ранге заместителя и вдохновителя будущих украинских побед. А банковали в украинской экономике и политике либо "герои майдана", либо так называемые "варяги" -- пришлые с Запада демократы, которые передавали непосредственный опыт реформирования в нужном ключе.
Вот только некоторые заезжие герои Запада в двух правительствах президента Порошенко (Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана в 2014-2019 годах) и их вклад в украинское "реформирование":
– литовец Айварас Абромавичус, министр экономического развития и торговли, ушел в отставку через год, обвинив всех в коррупции, и вернулся только при новом президенте Владимире Зеленском и стал генеральным директором государственного концерна Укроборонпром, работу которого полностью провалил;
– американка Натали Энн Джареско или Наталья Яресько, экс-сотрудница Госдепа США, которая стала министром финансов Украины и заключила крайне спорную сделку по реструктуризации части внешнего долга. Реструктуризация эта предусматривала немедленное списание 20% основной суммы (около 3,6-3,8 млрд долл), но дальше было Украине было фактически запрещено развивать экономику, сдерживая ее рост на уровне 3% в год. Все, что Украина могла получить больше, шло в уплату реструктуризированных долгов;
– грузин Александр Квиташвили и американка Ульяна Супрун – по очереди министры здравоохранения. Первый передал госзакупки медикаментов международным фармструктурам и организациям, в результате чего в Украине исчезли вакцины и сыворотки. Вторая получила прозвище "Доктор Смерть" и фактически убила бесплатную медицину вообще. Самое знаменитое достижение – закрыла все дурдомы в Украине, и их пациенты сегодня гуляют в народе;
– грузинский десант имени экс-президента Грузии Михо Саакашвили во главе с ним сами. Сам он стал губернатором Одесской области, а его соратницы по Грузии Эка Згуладзе, Джаба Эбаноидзе и Хатия Деканоидзе – соответственно заработали, как замминистра внутренних дел и как начальник созданной Национальной полиции Украины. Уже в декабре Згуладзе отбыла к мужу во Францию и на границе у нее обнаружили в багаже ни много ни мало 4 млн. долл, кои она назвала "личными средствами" и ее отпустили. Недолго проработали и Эбаноидзе с Деканоидзе, которые "кровные" смогли вывезти без скандала. Михо даже хотел поработать премьером Украины, но оказался в грузинской тюрьме;
– поляк Войцех Бальчун в 2016 году стал главой правления "Укрзализници" и за год получил 4 млн гривен личной зарплаты, но довел украинские железные дороги до ручки, провалив реформы корпоративного управления и завысив показателях годовой прибыли;
– латыш Райвис Вецкаганс стал и. о. главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) и развалил работу организации;
– поляк Славомир Новак стал главой "Укравтодора", и дорожное строительство стал одно из самых коррупционных и бесплодных отраслей Украины, зато у Новака в 2020 году в "схованке" (тайнике) 1 млн долл, а его самого в Польше задержали и обвинили в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. Хороший оказался реформатор – фигурировала сумма в 270 млн евро.
А были же еще целые сонмища советников и консультантов, даже Мария Гайдар уютно на свой карман продолжила дело российского папашки Егора в реформировании украинской экономики.
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В 2019 году наступил третий этап. После победы Зеленского на президентских выборах, к власти и к непосредственному управлению страной, жизнью ее общества и отраслями экономики пришли, уже не кроясь, все помощники и консультанты из упомянутой выше BRDO.
Как известно, упомянутый выше Гончарук, глава BRDO, возглавил первое "зеленое" правительство. А с ним во главе всех важных министерство власти грантоеды-соросята: министр экономики – Тимофей Милованов (согласно характеристике Игоря Коломойского, "дебил"), министр финансов – Оксана Маркарова, министр юстиции – Денис Малюська, министр здравоохранения – Зоряна Скалецкая, министр образования – известная уже Анна Новосад, министр развития общин и территорий – Алена Бабак, в считанные недели, правда, отставленная из-за очень уж непроходимой тупости и профанства, министр энергетики и защиты окружающей среды – Алексей Оржель, замминистра энергетики и защиты окружающей среды – Владимир Головатенко, генеральный прокурор – Руслан Рябошапка и т. д. и т. п.
К руководству Нацбанком пришло руководство, отобранное и одобренное МВФ, и надежно взяло в свои руки банковско-финансовую систему "демократии на Днепре". И в итоге вся, страна-Украина оказалась в надежных неукраинских руках ее граждан, которые, повторяю, мыслят и действуют не в ее интересах, а в пользу работодателей – новых "демократических колонизаторов", лишающих страну даже остатков подлинного суверенитета. Как экономического, так и политического.
И это притом, что в Украине и официально был при правительстве создан Офис реализации реформ – проект, финансируемый Многосторонним донорским фондом стабилизации и устойчивого развития Украины (MDA). А фондом этил рулят Европейский банк реконструкции и развития, ЕС, Дания, Франция, Германия, Финляндия, Италия, Япония, Швеция, Швейцария, Польша, Великобритания и США (куда ж без них?).
И, конечно же, процентов на 60, а то и вовсе на две трети соросятами забит украинский парламент, который, как известно, призван в турборежиме служить "реформам". И худо-бедно служит…
Потом правительство Гончарука ушло в отставку, пришел новый глава – Денис Шмыгаль, ставленник олигарха Рината Ахметова. Но министры остались все те же – грантоеды-соросята. И вместо независимой Украины на карте утвердилось "failed state" – несостоявшееся или провалившееся государство в чистом виде. Но при номинальном сохранении всех атрибутов государства – флага, герба, гимна, которые демонстрируют где надо и не надо для придания процессу туповатого, зато показного и патриотического звучания и окраса.
К чему весь это разговор? Да к тому, что все эти грантоеды уже сбиты в некий международный отряд волонтеров-управленцев, пропагандирующих идеи "открытого общества", "общечеловеческих ценностей" и глобализма в во всем мире. От экономики до образа жизни. Во всяком случае, в тех странах, которые глобалисты обрекли на демократию и этот самый глобализм.
Украине не повезло больше всех — ее обрекли на "успех" одной из первых и сломали. Под видом реформ и демократизации. А сделали это при помощи и международных "менеджеров свободы" – американских, прибалтийских, немецких и даже грузинских. Теперь если, точнее – когда СВО завершится победой России, то в этот международный отряд за большие деньги и процент от сделанного могут влиться и украинские грантоеды. У них теперь есть опыт, как перелопатить страну из суверенного государства в прозападное ничто.
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И не надо обольщаться, что в США закрыли USAID. Его только переформатировали, а задачи перед ним остались прежние – теперь делать Америку великой. За счет других, разумеется. И за счет "спящих" – грантоедов и соросят – в России, конечно. Никто же не думает, что их нет и что американцы не делают ставку на эту публику. Вот в чем и должно заключаться изучение украинского опыта…
Больше на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Время встревоженных соросят. Как антикоррупционеры в Украине поедают друг друга