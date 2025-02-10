https://ukraina.ru/20250210/1060960143.html

"АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину

"АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину - 10.02.2025 Украина.ру

"АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину

Закрытие, а потом и расследование деятельности Агентства по международному развитию (USAID) показало, что, в принципе, нет особой разницы между "мягкой силой" (soft power), которую насаждало Агентство, и силой сильной или жесткой (strong power, hard power), сопровождающейся непосредственным насилием.

2025-02-10T16:33

2025-02-10T16:33

2025-02-10T16:34

украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

реформа

сша

госдеп сша

польша

денис шмыгаль

денис малюська

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060960770_0:157:1334:907_1920x0_80_0_0_0d1e9a59d02d1953cd111615a24995fa.png

Результатом же работы во всех странах, где USAID праздновало победу, была смена власти. И по любому приход к ней, к власти, режимов, выгодных США. Отличие было лишь в том, какими методами и средствами совершались эти госперевороты.В Украине USAID дважды торжествовало победу – в 2004 и в 2014 годах. В первом случае власть захватили относительно мирно – путем ненасильственной "цветной (оранжевой) революции", которая вылилась в протесты на майдане, которых хватило для передачи поста президента проамериканскому Виктору Ющенко.Через 10 лет запланированный, как тоже ненасильственный "евромайдан", перерос в кровавую бойню и в вооруженный захват власти с сотней убитых по обе стороны баррикад. Видимо, все организаторы "евромайдана" и в Украине, и за ее пределами решили не рисковать и больше не играться во вторую "пятилетку оранжевого безумия", как при тупом и безвольном Ющенко (2005-2010), а сразу кровью утвердить свою власть. Раз и навсегда. И утвердили.В этих потоках крови – и вся разница между двумя неконституционными госпереворотами.А общая черта в обоих – их главные организаторы, пропагандисты и агитаторы, непосредственно вдохновлявшие непосредственных участников "эрзац-революций" на деньги спонсоров и вдохновителей, которые находились за границами Украины и оттуда слали "доллары счастья" в жадные загребущие руки и бездонные карманы. На "евромайдане" появлялись лишь редкие эмиссары-контролеры, среди которых особо выделилась лишь не скрывающая своей вурдалачьей радости от происходящего в центре столицы Украины заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она лично контролировала ход госпереворота и подкармливала боевиков гамбургерами и печенюшками. От имени Госдепа и, ясное дело, USAID.Тогда, кстати, всем прилетело. И даже Евросоюз узнал, что он, извините, конечно, – fuck the EU.Но то, как говорится, такое. Важно же то, что оба успешные госпереворота стали возможны благодаря двум обстоятельствам, которые актуальны и для Украины, и для России.Во-первых, уже в 2004 году стало понятно, что в Украине за 15 лет независимости уже создана целая каста людей, которые уже не связывают свое будущее с перспективным развитием собственной страны, которую они легко и непринужденно приносят в жертву собственному благополучию. Оба госпереворота в Украине стали фактически легализацией в руководстве страной некой новой по сути неоколониальной — компрадорской и коллаборационистской — администрации в лимитрофе, собранной из туземцев-автохтонов. То есть из граждан Украины, которые давно и системно приучены смотреть на свою страну, как на дойную корову, доить которую, тем не менее, нужно под расово правильными патриотическими призывами и неизменными клятвами в любви к ней.Во-вторых, к 2014 году окончательно стало понятно, почему в борьбе за влияние Россия проиграла Украину Западу, конкретно США и глобализму Джорджа Сороса. Слишком разные были подходы к подготовке и к работе со своими симпатиками, если хотите агентами влияния. Упомянутая Нуланд утверждала на "евромайдане-2014", что США вложили в украинскую "демократию" 5 млрд. долл. За эти же годы Россия влила в Украине сумму в 200 млрд долл. Как сказал президент России Владимир Путин, именно в эту сумму можно оценить все преференции, которые Украины получила от Москвы только в виде сниженной цены на энергоносители – нефть и газ.Вот и получилось, что если Россия "покупала" в Украине олигархов и политиков, будучи уверенной, что те принесут ей страну и народ на блюдечке с голубой каемочкой, то США воспитывали в Украине народ. Грубо говоря, свою "мягкую силу" — кадры грантоедов, которые воздействовали на людей и, в конце концов, воспитали их, этот народ так, что он и привел к власти нужных политиков.Россия провалилась в своих расчетах, высокомерно или по недомыслию не учла одну из ментальных украинских истин: три украинца — это партизанский отряд: командир, комиссар и предатель. А вот США нужно было только помочь грантоедам — организовать и проплатить госперевороты в 2004 и 2014 году.Первый провалился по указанной выше причине, а второй, как видим, удался на славу. И сегодня Украина – это агрессивная "АнтиРоссия", которая свирепо воюет с Россией на фронтах специальной военной операции (СВО).В России все специалисты, отвечавшие раньше и сейчас отвечающие за так называемое "украинское направление", не заметили и не замечают то, что в Украине случилось то, что и должно было случиться. К власти в Украине пришли грантоеды-соросята, а не люди, способные прагматично отстаивать ее национальные интересы.Те грантоеды, которых заботливо, системно и целенаправленно отбирали и взращивали на западные гранты и подачки все эти годы независимости. Схематично, но системно происходило все это в три главных этапа, так и не замеченные в Москве.На первом – все 90-ые годы прошлого века – талантливую молодежь во всех сферах жизни отбирали и начинали подкармливать с одной целью – они должны были на себе прочувствовать все прелести западной демократии. От ежемесячного денежного вспомоществования до стажировок за рубежом. А потом они приступали к главному – к пропаганде и агитации всех этих ценностей в украинском обществе, что называется, на живых примерах. Получалось у них это наглядно: в нищей стране они начинали жить вполне прилично. И являли собой пример того, кому лучше служить – "доброму дяде", которые приносит ништячки за верность демократии, или собственной стране, которая ни на что не способна.Знает сколько студентов из Украины училось в России в те годы? Максимум 200 человек в год. А знаете, сколько таких же студентов принимала , к примеру, Польша? До 40 тысяч… А сколько учились и стажировались в США, Канаде, в странах Европы, а потом возвращались домой в Украине, чтобы нести и отстаивать западные ценности. Отстаивали они эти ценности везде и повсеместно – от детсадиков до школ и вузов, от научного сообщества до СМИ…На втором этапе – уже на рубеже веков, но больше всего после госпереворота в 2015 году – всех этих грантоедов скучковали в некие структуры – общественные, негосударственные и неправительственные, которые становились помощниками и консультантами политиков и хозяйственников, партийных лидеров и управленцев, плотно работали в журналистике, в пропаганде и агитации политических партий, в уже существующих общественных организациях и т. д.Вершиной этого процесса можно, например, считать создание некого сетевого руководяще-направляющего органа – Офиса эффективного регулирования (BRDO), который ставил себе главную задачу, чисто внешне абсолютно невинную и даже полезную – усовершенствовать регулирование путем партнерства государства и бизнеса. Своей миссией BRDO провозгласил помощь Украине в превращении ее в эффективную институционально-способное государство. А конкретной целью "Офиса" стали разработка и внедрение инструментов эффективного государственного регулирования, направленные на общественный интерес и развитие малого и среднего предпринимательства. Ни больше, ни меньше. Чинно и благородно.Затем, после госпереворота с целью дальнейшей демократизации страны и ее чиновничьего класса отделения BRDO открыли при каждом важном министерстве и приняли туда фактически на работу грантоедов уже на госслужбу – заместителями, помощниками и консультантами. Во вторую пятилетку "майданного безумия" эти люди и "консультировали" порохоботов режима президента Петра Порошенко первого поколения. Страна стремительно летела в тартарары, но зато провозглашались западные, "европейские" и типа продвинутые ценности, верхом которых стал знаменитый безвиз.А знает, кто с 2015 года возглавлял BRDO? Некто соросенок и грантоед Алексей Гончарук, которого пока обкатывали в ранге заместителя и вдохновителя будущих украинских побед. А банковали в украинской экономике и политике либо "герои майдана", либо так называемые "варяги" -- пришлые с Запада демократы, которые передавали непосредственный опыт реформирования в нужном ключе.Вот только некоторые заезжие герои Запада в двух правительствах президента Порошенко (Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана в 2014-2019 годах) и их вклад в украинское "реформирование":– литовец Айварас Абромавичус, министр экономического развития и торговли, ушел в отставку через год, обвинив всех в коррупции, и вернулся только при новом президенте Владимире Зеленском и стал генеральным директором государственного концерна Укроборонпром, работу которого полностью провалил;– американка Натали Энн Джареско или Наталья Яресько, экс-сотрудница Госдепа США, которая стала министром финансов Украины и заключила крайне спорную сделку по реструктуризации части внешнего долга. Реструктуризация эта предусматривала немедленное списание 20% основной суммы (около 3,6-3,8 млрд долл), но дальше было Украине было фактически запрещено развивать экономику, сдерживая ее рост на уровне 3% в год. Все, что Украина могла получить больше, шло в уплату реструктуризированных долгов;– грузин Александр Квиташвили и американка Ульяна Супрун – по очереди министры здравоохранения. Первый передал госзакупки медикаментов международным фармструктурам и организациям, в результате чего в Украине исчезли вакцины и сыворотки. Вторая получила прозвище "Доктор Смерть" и фактически убила бесплатную медицину вообще. Самое знаменитое достижение – закрыла все дурдомы в Украине, и их пациенты сегодня гуляют в народе;– грузинский десант имени экс-президента Грузии Михо Саакашвили во главе с ним сами. Сам он стал губернатором Одесской области, а его соратницы по Грузии Эка Згуладзе, Джаба Эбаноидзе и Хатия Деканоидзе – соответственно заработали, как замминистра внутренних дел и как начальник созданной Национальной полиции Украины. Уже в декабре Згуладзе отбыла к мужу во Францию и на границе у нее обнаружили в багаже ни много ни мало 4 млн. долл, кои она назвала "личными средствами" и ее отпустили. Недолго проработали и Эбаноидзе с Деканоидзе, которые "кровные" смогли вывезти без скандала. Михо даже хотел поработать премьером Украины, но оказался в грузинской тюрьме;– поляк Войцех Бальчун в 2016 году стал главой правления "Укрзализници" и за год получил 4 млн гривен личной зарплаты, но довел украинские железные дороги до ручки, провалив реформы корпоративного управления и завысив показателях годовой прибыли;– латыш Райвис Вецкаганс стал и. о. главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) и развалил работу организации;– поляк Славомир Новак стал главой "Укравтодора", и дорожное строительство стал одно из самых коррупционных и бесплодных отраслей Украины, зато у Новака в 2020 году в "схованке" (тайнике) 1 млн долл, а его самого в Польше задержали и обвинили в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. Хороший оказался реформатор – фигурировала сумма в 270 млн евро.А были же еще целые сонмища советников и консультантов, даже Мария Гайдар уютно на свой карман продолжила дело российского папашки Егора в реформировании украинской экономики.В 2019 году наступил третий этап. После победы Зеленского на президентских выборах, к власти и к непосредственному управлению страной, жизнью ее общества и отраслями экономики пришли, уже не кроясь, все помощники и консультанты из упомянутой выше BRDO.Как известно, упомянутый выше Гончарук, глава BRDO, возглавил первое "зеленое" правительство. А с ним во главе всех важных министерство власти грантоеды-соросята: министр экономики – Тимофей Милованов (согласно характеристике Игоря Коломойского, "дебил"), министр финансов – Оксана Маркарова, министр юстиции – Денис Малюська, министр здравоохранения – Зоряна Скалецкая, министр образования – известная уже Анна Новосад, министр развития общин и территорий – Алена Бабак, в считанные недели, правда, отставленная из-за очень уж непроходимой тупости и профанства, министр энергетики и защиты окружающей среды – Алексей Оржель, замминистра энергетики и защиты окружающей среды – Владимир Головатенко, генеральный прокурор – Руслан Рябошапка и т. д. и т. п.К руководству Нацбанком пришло руководство, отобранное и одобренное МВФ, и надежно взяло в свои руки банковско-финансовую систему "демократии на Днепре". И в итоге вся, страна-Украина оказалась в надежных неукраинских руках ее граждан, которые, повторяю, мыслят и действуют не в ее интересах, а в пользу работодателей – новых "демократических колонизаторов", лишающих страну даже остатков подлинного суверенитета. Как экономического, так и политического.И это притом, что в Украине и официально был при правительстве создан Офис реализации реформ – проект, финансируемый Многосторонним донорским фондом стабилизации и устойчивого развития Украины (MDA). А фондом этил рулят Европейский банк реконструкции и развития, ЕС, Дания, Франция, Германия, Финляндия, Италия, Япония, Швеция, Швейцария, Польша, Великобритания и США (куда ж без них?).И, конечно же, процентов на 60, а то и вовсе на две трети соросятами забит украинский парламент, который, как известно, призван в турборежиме служить "реформам". И худо-бедно служит…Потом правительство Гончарука ушло в отставку, пришел новый глава – Денис Шмыгаль, ставленник олигарха Рината Ахметова. Но министры остались все те же – грантоеды-соросята. И вместо независимой Украины на карте утвердилось "failed state" – несостоявшееся или провалившееся государство в чистом виде. Но при номинальном сохранении всех атрибутов государства – флага, герба, гимна, которые демонстрируют где надо и не надо для придания процессу туповатого, зато показного и патриотического звучания и окраса.К чему весь это разговор? Да к тому, что все эти грантоеды уже сбиты в некий международный отряд волонтеров-управленцев, пропагандирующих идеи "открытого общества", "общечеловеческих ценностей" и глобализма в во всем мире. От экономики до образа жизни. Во всяком случае, в тех странах, которые глобалисты обрекли на демократию и этот самый глобализм.Украине не повезло больше всех — ее обрекли на "успех" одной из первых и сломали. Под видом реформ и демократизации. А сделали это при помощи и международных "менеджеров свободы" – американских, прибалтийских, немецких и даже грузинских. Теперь если, точнее – когда СВО завершится победой России, то в этот международный отряд за большие деньги и процент от сделанного могут влиться и украинские грантоеды. У них теперь есть опыт, как перелопатить страну из суверенного государства в прозападное ничто.И не надо обольщаться, что в США закрыли USAID. Его только переформатировали, а задачи перед ним остались прежние – теперь делать Америку великой. За счет других, разумеется. И за счет "спящих" – грантоедов и соросят – в России, конечно. Никто же не думает, что их нет и что американцы не делают ставку на эту публику. Вот в чем и должно заключаться изучение украинского опыта…Больше на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Время встревоженных соросят. Как антикоррупционеры в Украине поедают друг друга

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250207/1060913910.html

https://ukraina.ru/20250128/1060627633.html

https://ukraina.ru/20250122/1060438710.html

https://ukraina.ru/20250130/1060664866.html

украина

россия

сша

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, реформа, сша, госдеп сша, польша, денис шмыгаль, денис малюська, алексей гончарук