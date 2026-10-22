https://ukraina.ru/20261022/ni-odnoy-sbitoy-vvs-ukrainy-raspisalis-v-bessilii-pered-rossiyskimi-raketami-1083990100.html

"Ни одной сбитой": ВВС Украины расписались в бессилии перед российскими ракетами

"Ни одной сбитой": ВВС Украины расписались в бессилии перед российскими ракетами - 22.10.2026 Украина.ру

"Ни одной сбитой": ВВС Украины расписались в бессилии перед российскими ракетами

Украинские системы противовоздушной обороны не сумели перехватить ни одной ракеты во время ночной воздушной атаки на Киев, следует из сводки Воздушных сил ВСУ

2026-10-22T09:40

2026-10-22T09:40

2026-10-22T10:26

киев

украина

россия

вооруженные силы украины

украина.ру

с-400 «триумф»

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083656853_0:393:2942:2048_1920x0_80_0_0_372fe3a393cfc688fc02f5ba83560ff9.jpg

В военном ведомстве Украины подтвердили пуски различных видов баллистических и крылатых ракет, в том числе "Искандер-М", С-400, "Циркон" и "Оникс", однако в графе сбитых целей ракетное вооружение полностью отсутствует. Украинские военные смогли отчитаться только об уничтожении 181 беспилотника из 210 запущенных. В результате ударов прилеты зафиксированы как минимум в 32 различных точках, а еще в восьми местах зафиксировано падение крупных обломков.Утром в пятницу в Министерстве обороны России сообщили, что в ходе ночного массированного удара высокоточным оружием в Киеве было успешно поражено крупное промышленное предприятие, которое занималось выпуском военных беспилотников средней и большой дальности, а также деталей для робототехники. Кроме того, российские военные уничтожили в украинской столице склад готовых БПЛА и реактивных ускорителей к ним.Помимо Киева, под удар попали и другие регионы страны. В частности, глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная заявила, что в центральной части Украины получили серьезные повреждения важные объекты энергетической инфраструктуры и промышленные комплексы.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

киев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, украина, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, с-400 «триумф», сво, спецоперация