https://ukraina.ru/20261022/ni-odnoy-sbitoy-vvs-ukrainy-raspisalis-v-bessilii-pered-rossiyskimi-raketami-1083990100.html
"Ни одной сбитой": ВВС Украины расписались в бессилии перед российскими ракетами
"Ни одной сбитой": ВВС Украины расписались в бессилии перед российскими ракетами - 22.10.2026 Украина.ру
"Ни одной сбитой": ВВС Украины расписались в бессилии перед российскими ракетами
Украинские системы противовоздушной обороны не сумели перехватить ни одной ракеты во время ночной воздушной атаки на Киев, следует из сводки Воздушных сил ВСУ
2026-10-22T09:40
2026-10-22T09:40
2026-10-22T10:26
киев
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россия
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украина.ру
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спецоперация
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В военном ведомстве Украины подтвердили пуски различных видов баллистических и крылатых ракет, в том числе "Искандер-М", С-400, "Циркон" и "Оникс", однако в графе сбитых целей ракетное вооружение полностью отсутствует. Украинские военные смогли отчитаться только об уничтожении 181 беспилотника из 210 запущенных. В результате ударов прилеты зафиксированы как минимум в 32 различных точках, а еще в восьми местах зафиксировано падение крупных обломков.Утром в пятницу в Министерстве обороны России сообщили, что в ходе ночного массированного удара высокоточным оружием в Киеве было успешно поражено крупное промышленное предприятие, которое занималось выпуском военных беспилотников средней и большой дальности, а также деталей для робототехники. Кроме того, российские военные уничтожили в украинской столице склад готовых БПЛА и реактивных ускорителей к ним.Помимо Киева, под удар попали и другие регионы страны. В частности, глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная заявила, что в центральной части Украины получили серьезные повреждения важные объекты энергетической инфраструктуры и промышленные комплексы.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
киев, украина, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, с-400 «триумф», сво, спецоперация
Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, С-400 «Триумф», СВО, Спецоперация
"Ни одной сбитой": ВВС Украины расписались в бессилии перед российскими ракетами
09:40 22.10.2026 (обновлено: 10:26 22.10.2026)
Украинские системы противовоздушной обороны не сумели перехватить ни одной ракеты во время ночной воздушной атаки на Киев, следует из сводки Воздушных сил ВСУ
В военном ведомстве Украины подтвердили пуски различных видов баллистических и крылатых ракет, в том числе "Искандер-М", С-400, "Циркон" и "Оникс", однако в графе сбитых целей ракетное вооружение полностью отсутствует.
Украинские военные смогли отчитаться только об уничтожении 181 беспилотника из 210 запущенных.
В результате ударов прилеты зафиксированы как минимум в 32 различных точках, а еще в восьми местах зафиксировано падение крупных обломков.
Утром в пятницу в Министерстве обороны России сообщили, что в ходе ночного массированного удара высокоточным оружием в Киеве было успешно поражено крупное промышленное предприятие, которое занималось выпуском военных беспилотников средней и большой дальности, а также деталей для робототехники. Кроме того, российские военные уничтожили в украинской столице склад готовых БПЛА и реактивных ускорителей к ним.
Помимо Киева, под удар попали и другие регионы страны. В частности, глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная заявила, что в центральной части Украины получили серьезные повреждения важные объекты энергетической инфраструктуры и промышленные комплексы.