"Это неудобный факт": спецпосланник Трампа напомнил Киеву, что он требует назад чужие боеголовки - 26.03.2025 Украина.ру
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"Это неудобный факт": спецпосланник Трампа напомнил Киеву, что он требует назад чужие боеголовки
"Это неудобный факт": спецпосланник Трампа напомнил Киеву, что он требует назад чужие боеголовки - 26.03.2025 Украина.ру
"Это неудобный факт": спецпосланник Трампа напомнил Киеву, что он требует назад чужие боеголовки
Ядерное оружие, от которого по Будапештскому меморандуму отказалась Украина, изначально было российским, Киев такого вида вооружения никогда не имел. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл
2025-03-26T10:42
2025-03-26T10:42
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В начале февраля спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украине не будет передано ядерное оружие, если республика не станет членом НАТО. А в такой конструкции, уточнил он, шансы на возвращение Украиной ядерного оружия "где-то между малыми и ничтожными" и "если быть до конца честным", добавил Келлог, ядерное оружие никогда не будет передано Украине.Примерно в то же время - после скандала в Овальном кабинете - минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, оплатив их процентами от замороженных российских активов. Президент Франции Эммануэль Макрон ответил, что его страна открыта к дискуссии по ядерному сдерживанию в Европе.При этом директор национальной разведки США Тулси Габбард, реагируя на скандал в Белом доме, отметила, что Трамп прав, когда говорит, что Зеленский очевидно втягивает Штаты в ядерную войну с Россией. А позже дошло до того, что на Украине решили скинуться на ядерное оружие.В 1991 году, после распада Советского Союза, на территории Украины осталось около 1,9 тысячи ядерных боеголовок. В 1994-м украинские власти обменяли их на гарантии безопасности от Москвы.В 2022 году Владимир Зеленский заявил, что Киев должен пересмотреть отказ от ядерного оружия, предусмотренный Будапештским меморандумом, так как США и Россия якобы насильно заставили Украину принять это "тупое, нелогичное и очень безответственное" решение.Поводом к пересмотру темы ядерного оружия главарь киевского режима считает также возвращение в состав РФ Крыма в 2014 году. По мнению Зеленского, это нарушило Будапештский меморандум, а значит Украина вправе отказаться от своего безъядерного статуса.Москва неоднократно подчеркивала, что выполняет Будапештский меморандум, в отличие от США и Украины, а также заостряла внимание на том, что угроза Киева получить ядерное оружие стала одной из причин начала СВО.О ситуации в мире, включая ядерное вооружение, рассказал в своем материале Переговоры в Эр-Рияде. Мир на американском поводке, США держат Европу и Украину про запас обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, кит келлог, нато, украина.ру
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кит Келлог, НАТО, Украина.ру

"Это неудобный факт": спецпосланник Трампа напомнил Киеву, что он требует назад чужие боеголовки

10:42 26.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / Richard Grenell
- РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© commons.wikimedia.org / Richard Grenell
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Ядерное оружие, от которого по Будапештскому меморандуму отказалась Украина, изначально было российским, Киев такого вида вооружения никогда не имел. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл
"Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом: ядерное оружие принадлежало России и было остатками. Украина вернула России ядерное оружие. Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт", - сказал Гренелл.
В начале февраля спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украине не будет передано ядерное оружие, если республика не станет членом НАТО. А в такой конструкции, уточнил он, шансы на возвращение Украиной ядерного оружия "где-то между малыми и ничтожными" и "если быть до конца честным", добавил Келлог, ядерное оружие никогда не будет передано Украине.
Примерно в то же время - после скандала в Овальном кабинете - минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, оплатив их процентами от замороженных российских активов. Президент Франции Эммануэль Макрон ответил, что его страна открыта к дискуссии по ядерному сдерживанию в Европе.
При этом директор национальной разведки США Тулси Габбард, реагируя на скандал в Белом доме, отметила, что Трамп прав, когда говорит, что Зеленский очевидно втягивает Штаты в ядерную войну с Россией. А позже дошло до того, что на Украине решили скинуться на ядерное оружие.
В 1991 году, после распада Советского Союза, на территории Украины осталось около 1,9 тысячи ядерных боеголовок. В 1994-м украинские власти обменяли их на гарантии безопасности от Москвы.
В 2022 году Владимир Зеленский заявил, что Киев должен пересмотреть отказ от ядерного оружия, предусмотренный Будапештским меморандумом, так как США и Россия якобы насильно заставили Украину принять это "тупое, нелогичное и очень безответственное" решение.
Поводом к пересмотру темы ядерного оружия главарь киевского режима считает также возвращение в состав РФ Крыма в 2014 году. По мнению Зеленского, это нарушило Будапештский меморандум, а значит Украина вправе отказаться от своего безъядерного статуса.
Москва неоднократно подчеркивала, что выполняет Будапештский меморандум, в отличие от США и Украины, а также заостряла внимание на том, что угроза Киева получить ядерное оружие стала одной из причин начала СВО.
О ситуации в мире, включая ядерное вооружение, рассказал в своем материале Переговоры в Эр-Рияде. Мир на американском поводке, США держат Европу и Украину про запас обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийКит КеллогНАТОУкраина.ру
 
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