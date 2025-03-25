https://ukraina.ru/20250325/1062023822.html

Переговоры в Эр-Рияде. Мир на американском поводке, США держат Европу и Украину про запас

Переговоры в Эр-Рияде. Мир на американском поводке, США держат Европу и Украину про запас - 25.03.2025 Украина.ру

Переговоры в Эр-Рияде. Мир на американском поводке, США держат Европу и Украину про запас

По данным агентства РИА "Новости", 25 марта 2025 года будет опубликовано совместное заявление делегаций России и США по итогам переговоров о мире в Украине, проведенных накануне в Эр-Рияде в течение почти 13 часов с тремя перерывами

2025-03-25T10:46

2025-03-25T10:46

2025-03-25T12:08

сша

украина

россия

дональд трамп

стив уиткофф

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

фсб

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102014/75/1020147560_0:221:2980:1897_1920x0_80_0_0_c4d08f0bc54ccd11a05d9d9fccbeaad3.jpg.webp

На что сподобится украинская делегация, которая тоже ныкается где-то в столице Саудовской Аравии после того, как с ней предварительно встретились американцы, интерсует мало кого. А зря. Эти могут устроить любую поганку и подпортить общую картину дипломатической благости. Потому что все три делегации – США, России и Украины – назвали целью своего пребывания на Аравийском полуострове достижение мира. Но у каждой из них видение свое, и потому нет ничего более абстрактного, чем конкретное содержание этого мира, сведенное к устраивающему всех троих общему знаменателю. До этого, похоже, так же далеко, как из песков Саудовской Аравии до брусчатки на Красной площади в Москве или зеленой лужайки перед Белым домом в Вашингтоне.И это пока единственное, что можно утверждать точно. Все остальное – в тумане неопределённости, дежурных слухов, и таинственной недосказанности. Картина остаётся сложной, многослойной и крайне запутанной из-за нестыковок и даже противоречий в представлениях сторон о будущем. Что бы ни было бы сказано в заявлении по итогам этих переговоров.Российскую сторону в Эр-Рияде представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и другие. Курировал все это дело Стив Уиткофф, личный спецпосланник президента США Дональда Трампа, пользующийся его безграничным доверием.Все перечисленные – однозначно опытные дипломаты и переговорщики. Согласимся с этим. Но их статус говорит о том, что в Саудовской Аравии, как и было обещано, встречались рабочие группы, а не полномочные представители, способные подписать важные документы. Переговоры 24 марта – это предварительные дипломатические "ласки" или перед броском-прорывом, или перед затяжными переговорами. И, как подтвердил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, никаких итоговых документов делегации подписывать не планируют.А первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что участники российской делегации на переговорах с США в Эр-Рияде по возвращении в Москву сначала представят президенту России отчет о затронутых темах и только тогда примут решение о том, какая информация будет обнародована и донесена до широкой общественности.Точно так же и официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в TГ-канале, что о некоторых аспектах переговоров расскажет Сергей Лавров в интервью Первому каналу. И тоже 25 марта.Что было известно о желаниях сторон накануне переговоров? Да, в общем-то, ничего нового.Белый дом усилиями Госдепа сообщил заранее, что США по итогам встреч в Саудовской Аравии рассчитывают на выработку рамочного соглашения в рамках усилий по урегулированию в Украине. Потому как типа давно известно: Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда". То есть "долгосрочным миром", и, по словам Трампа, с этим в разговоре с ним согласился и Владимир Путин.Если же характеризовать то, чего Трамп хочет от Украины, то можно использовать слово "всего". Президент США разговаривал и с недопрезидентом Украины Владимиром Зеленским, и по итогам этого разговора стало известно, что США продолжат делиться с Украиной развединформацией "в оборонных целях", окажут помощь оружием (в первую очередь – дополнительными средствами ПВО, ЗРК Patriot и боеприпасы для них), но взамен хотят полное управление электрическими и ядерными станциями в Украине. Равно как и природными ископаемыми и объектами логистики, особенно на Черном море. Это, уверены Трамп, а с ним и вся его команда, будет лучшим средством защиты для инфраструктуры Киева, ибо даже Россия типа не будет бить по тому, что принадлежит американцам. Ну, так они думают, привыкли так думать…Из других источников известно, что глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак рассчитывает на переговорах с США тянуть время и уступать во второстепенных вопросах. Чтобы, например,Украина смогла сформировать предложение по редкоземельным ископаемым, которые на этом этапе устроят США, но не затронут интересов Великобритании, которая аж пищит, так хочет кураторствовать над Киевом и даже преуспевает в этом.Стало так же известно, что Минфин США уже готовит 40-страничный проект договора с Украиной по ее недрам. Всем, а не только редкоземам. И тем самым ставит крест на хотелках Киева, который планировал для начала подписать рамочный меморандум, а далее на его основе – "договор со всеми условиями и четким распределением денег". Но американцы идею меморандума отвергли и хотят заключить полноценный договор. Чтобы, значит, раз и навсегда все захватить, а не возить манную кашу по столу из ложечки.Источники блогера Анатолия Шария подсказали и схему, как будут работать переданные США энергообъекты Украины: владельцами или управляющими (слепыми трастами) будут США, фактический контроль будет осуществлять Россия, а в Украину будут продавать электричество. По дешевке. И все типа довольны, потому что все при деле и нет никакой оккупации украинских АЭС, зато есть дешевое электричество. А что? Сложно, но правдоподобно. Хотя, конечно, пока это утечка от Шария, и насколько достоверны его источники - покажет время.При этом, напомню, в Госдепе США заявили, их страна уже считает, что мир в Украине стал ближе, чем когда-либо раньше. Теперь остается получить этому подтверждение. Белый дом при этом отказался отвечать на вопрос о том, рассматривают ли США еще введение новых санкций против России. И это обнадеживает хоть чуть-чуть, хотя, в приницпе, России все равно – она привычна к дурацким рестрикциям.СМИ и всевозможные обозреватели широко осветили и российские желания перед переговорами. Особенно старались американцы. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование украинского конфликта будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на гарантии безопасности. Но без членства Украины в НАТО, что Альянс и подтвердил устами своего генсека Марка Рютте.Это же подтвердил и спецпосланник Уиткофф. По его словам, условиями прекращения огня в Украине Россия видит следующее: 1) полная капитуляция украинских войск в Курской области; 2) международное признание Крыма, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей как больше не принадлежащих Украине; 3) прекращение мобилизации или ограничения ее для нужд ВСУ;4) полное прекращение западной военной помощи и запрет на присутствие иностранных миротворцев в Украине.Подтверждает это и интернет-издание-иноагент The Moscow Times*. По данным этого иноагента, российский чиновник, близкий к Кремлю, рассказал: Россия рассчитывает и надеется на то, что Вашингтон окажет давление на Киев с требованием полностью вывести войска из указанных выше регионов – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. "Либо Трамп повлияет на них, чтобы они ушли, либо нам (то есть России. – Авт.) скажут: "Вступайте в затяжные переговоры и параллельно используйте военную силу для установления контроля". Это худший для нас вариант, потому что форсирование рек – всегда болезненная операция", – якобы рассказал чиновник-аноним. И опять, насколько достоверна информация источника иноагента - покажет время. Пока примем эту информацию к сведению. Но не более.Потому что, как отмечают спецы, в российской Конституции нет механизма для выхода регионов из состава России. И потому, что в качестве альтернативы Россия всегда может попытаться занять часть другой украинской области, например, Днепропетровской или Сумской, а затем предложить обмен на Херсонщину и Запорожье вместе с областными центрами, находящимися сегодня под украинской оккупацией. Так хотели сделать неонацисты, вторгаясь в Курскую область. Но у них ничего не получилось. Но россияне же – не неонацисты…Что хочет неонацистский режим в Киеве, тоже понятно: полной победы над Россией при помощи коллективного Запада. Зеленский об этом не устает истерично верещать в каждом своем видеообращении к "моей нации". Причем Киев не хочет верить и исходит из того, что у Европы (Западной) и США – разные интересы. В том числе и в украинском вопросе.Но Киев небезосновательно не верит в западный раскол. И в то, что США навсегда хотят мира, а Европа – войны в Украине. Повторяю – Киев надеется, что все не навсегда. И что зоологическая русофобия опять сплотит Запад, и он опять захочет использовать Украину, как антироссийский таран, кистень, дубинку, плацдарм и полигон в войне против "путинского Мордора".И что самое интересное: в пользу небезосновательности этих киевских расчетов говорит, во-первых, то, что США, несмотря на грозные окрики и "последние китайские предупреждения", никак не могут урезонить киевский режим. Вызывает, как минимум, удивление то, что США как бы хотят мира и принуждают неонацистов к нему, но продолжают поставлять в Украину оружие, деньги и разведданные, без которых ВСУ были бы слепыми и глухими, не могли бы полноценно воевать. А так все в порядке – воюют, потому что ни в чем не испытывают недостатка. И если отвлечься от надоедливо-ежедневных и дежурных победных телереляций и послушать бойцов на линии боевого столкновения (ЛБС), то так и есть – ВСУ не бегут, им есть чем воевать. Скоро людей у них не будет, но оружия вдосталь…Во-вторых, в полной мере это касается и Европы. То есть тамошних союзников США по НАТО. Вашингтон аж заходится, когда говорит о мире, а Париж, Лондон, а теперь еще и Берлин хотят воевать. И увеличивают свои военные бюджеты. А Германия даже Конституцию изменила, чтобы беспрепятственно брать в долг на войну и на превращение в полноценный "четвертый рейх".А Евросоюз усилиями "фюрера Урсулы" (главы Еврокомисии фон дер Ляйен. – Авт.) превращается в военизированную организацию и, как известно, готов до 2030 года потратить на вооружения 800 млрд евро.США, выйдя, например, из НАТО и лишив Европу своей мощи и ядерного зонтика, могут превратить все эти европотуги в фарс и балаган чрезмерно активных полудурков, которые на время избавились от санитаров и забузили на лужайке перед дурдомом. Но США ничего этого не делают. И эти их позиция и медлительность – либо традиционные двойные стандарты, либо – что хуже – двойная игра, и нашим (Европе), и вашим (России и остальному миру).В-третьих, ситуация говорит о том, что США до сих пор определяются, что для них важнее: либо установить мир с Россией, чтобы попытаться другие мировые геополитические проблемы в других регионах мира (Ближний Восток с Ираном с хуситами, Китай, весь остальной Индо-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Африка) решить на двоих, сбросив, как ненужный балласт, и Украину, и Европу.США сегодня при Трампе демонстративно как бы меняют свою привычную линию поведения (стратегию и тактику) во внешней политике – отходят от привычной искусственной и целенаправленной хаотизации обстановки в разных регионах, где они потом хотят "прийти на помощь" и установить свой контроль, а взамен призывают к миру, стараясь минимизировать свое присутствие в как бы ненужных Америке регионах и возвращаясь к изоляционизму по доктрине Монро.Но ведь при этом США никуда ниоткуда не уходят. И не отказываются от претензий на мировое господство. Они просто хотят получить его меньшими усилиями и другими средствами. Пугая своих прежних союзников и вассалов угрозой разделить мир на двоих (с Россией) или на троих (еще и с Китаем). И перехватывая контроль за энергетикой, логистикой, природными ископаемыми, передовыми производствами на основе того же искусственного интеллекта и т. д. и т. п.Специалисты уже давно пишут, что если США не могут что-то захватить силой, то они пытаются получить искомое в управление. При Трампе все эти процессы ускорились и максимально конкретизировались. Как шутят наблюдатели, он в силу возраста уже обходится без предварительных ласк и прямо говорит всем, что ему нужно – Панамский канал, Гренландия, энергетика и производства Европы, вся инфраструктура и недра Украины, нефть Ближнего Востока.И, например, если США в Украине получат контроль над недрами или объектами энергосистемы, то даже когда или, вернее, если украинское государство прекратит свое жалкое существование на карте мира, то эта территория все равно останется на крючке у американцев. Их собственность на территории бывшей Украины – это, как мины замедленного действия: всегда можно активировать в нужный момент и предъявить претензии, использовав, как повод для войны. Например, такая закавыка: как написал ТГ-канал Win/Win, "если Трамп залезет в энергосистему Украины, а также купит Северный поток, Россия и США будут полностью контролировать поставки энергоресурсов в Европу".И что тут можно возразить? Только европейцев пугать "злым Путиным" и, делая их мягкими сговорчивыми, бросать в объятия американцев.Это умная, годами апробированная американская политика, с которой придется иметь дело. Она дает сбои, но нужно быть последовательным и настойчивым. Как американцы…* Внесено в реестр иностранных агентов и объявлено в России нежелательным.Больше на эту тему читайте в статье Павла Котова "США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной "

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

сша, украина, россия, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, фсб, северный поток, мнения