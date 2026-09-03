Украина как плацдарм против России: Лавров рассказал о попытке Запада остановить Историю - 03.09.2026 Украина.ру
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Украина как плацдарм против России: Лавров рассказал о попытке Запада остановить Историю
Украина как плацдарм против России: Лавров рассказал о попытке Запада остановить Историю - 03.09.2026 Украина.ру
Украина как плацдарм против России: Лавров рассказал о попытке Запада остановить Историю
Все даже подписанные Западом обещания ничего не стоят, его стремление ввести войска на Украину показывает желание увековечить нацистский режим, а заморозка боевых действий стала бы предательством предков, победивших в 1945-м. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров 3 сентября заявил на ВЭФ во Владивостоке
2026-09-03T08:08
2026-09-03T08:08
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россия
мид рф
сергей лавров
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Выступая в рамках лектория Российского общества "Знание" на полях ВЭФ Лавров сказал, что на стороне России "объективный, естественный ход истории", но Запад "пытается этот объективный процесс подорвать, обратить вспять, остановить"."Это нереально, это всё как бы фантазии, им не суждено сбыться. Но усилия на этом направлении, который Запад предпринимает, конечно, будут тормозить процессы универсализации мировой структуры", — отметил министр.При этом на Западе ради достижения своих целей перечёркивают "все что угодно", даже письменные обязательства, как это было с подписанной в 1999 году на саммите ОБСЕ и названной потом "не юридически обязывающей" декларацией о неделимой безопасности. В то время как в России и устные договоренности "считаются святыми"."У нас с древних времен: по рукам ударили — слово купеческое, все договорились. А там: еще Горбачеву обещали, что НАТО не будет расширяться на восток. Потом, когда мы напоминаем: вы же обещали — говорят: это было устно", — отметил Лавров.Комментируя настойчиво навязываемые в последнее время идеи о необходимости "заморозки" конфликта на Украине глава МИД России высказался совершенно определённо и бескомпромиссно."Если мы бы на это [заморозку конфликта на Украине] пошли [якобы ради комфорта людей]… мы бы дали добро на возрождение нацизма в прямом смысле в виде образования вот этого квазигосударственного, полностью зависимого от Запада, но охраняющего открыто нацистскую идеологию. Мы бы предали своих предков, которые победили нацизм в 1945 году", — подчеркнул глава МИД."Мы как нация привыкли жертвовать чем-то материальным ради той памяти, того наследия, которое нам оставили герои за долгие столетия существования российского государства", — добавил он.Лавров также заявил, что Запад активно и открыто поощряет теракты Киева против России, и выразил недоумение по поводу слов госсекретаря США Марко Рубио о том, что удары ВСУ вглубь российской территории якобы "приближают готовность России сесть за стол переговоров".Кроме того, подчеркнул министр, стремление Запада ввести на пока ещё оставшуюся под контролем киевского режима территорию свои "стабилизационные силы" в случае остановки боевых действий по линии фронта означает одно: "что они хотят сохранить и увековечить нацистский режим, запретивший русский язык во всех сферах".А больше на свете нет ни одной страны, где был бы запрещён язык, "тем более... являющийся официальным языком ООН".Что касается прогрессирующей русофобии Германии, Лавров отметил, что в качестве ответных шагов Россия выставит из страны все отделения института Гёте, которые вели активную деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, и Екатеринбурге, "иначе мы себя не будем уважать".И, наконец, глава МИД РФ заявил, что "не знает", почему Россия позволяет политикам из Евросоюза заниматься так называемым "политическим туризмом" на Украину.Подробнее о других высказываниях Лаврова на ВЭФ - в публикации Разделяй, властвуй и грабь: Лавров заявил о ренессансе европейского нацизма.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, мид рф, сергей лавров, новости, запад, нато, обсе, европа, сша, русофобия, ложь, марко рубио, михаил горбачёв, украина, нацизм, украинский неонацизм, международные отношения, международная политика, боевые действия, заморозка, великая отечественная война, память, предки, ценности
Украина.ру, Россия, МИД РФ, Сергей Лавров, Новости, Запад, НАТО, ОБСЕ, Европа, США, Русофобия, ложь, Марко Рубио, Михаил Горбачёв, Украина, нацизм, украинский неонацизм, международные отношения, Международная политика, боевые действия, заморозка, Великая Отечественная война, память, предки, ценности

Украина как плацдарм против России: Лавров рассказал о попытке Запада остановить Историю

08:08 03.09.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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Все даже подписанные Западом обещания ничего не стоят, его стремление ввести войска на Украину показывает желание увековечить нацистский режим, а заморозка боевых действий стала бы предательством предков, победивших в 1945-м. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров 3 сентября заявил на ВЭФ во Владивостоке
Выступая в рамках лектория Российского общества "Знание" на полях ВЭФ Лавров сказал, что на стороне России "объективный, естественный ход истории", но Запад "пытается этот объективный процесс подорвать, обратить вспять, остановить".
"Это нереально, это всё как бы фантазии, им не суждено сбыться. Но усилия на этом направлении, который Запад предпринимает, конечно, будут тормозить процессы универсализации мировой структуры", — отметил министр.
При этом на Западе ради достижения своих целей перечёркивают "все что угодно", даже письменные обязательства, как это было с подписанной в 1999 году на саммите ОБСЕ и названной потом "не юридически обязывающей" декларацией о неделимой безопасности. В то время как в России и устные договоренности "считаются святыми".
"У нас с древних времен: по рукам ударили слово купеческое, все договорились. А там: еще Горбачеву обещали, что НАТО не будет расширяться на восток. Потом, когда мы напоминаем: вы же обещали говорят: это было устно", — отметил Лавров.
Комментируя настойчиво навязываемые в последнее время идеи о необходимости "заморозки" конфликта на Украине глава МИД России высказался совершенно определённо и бескомпромиссно.
"Если мы бы на это [заморозку конфликта на Украине] пошли [якобы ради комфорта людей]… мы бы дали добро на возрождение нацизма в прямом смысле в виде образования вот этого квазигосударственного, полностью зависимого от Запада, но охраняющего открыто нацистскую идеологию. Мы бы предали своих предков, которые победили нацизм в 1945 году", — подчеркнул глава МИД.
"Мы как нация привыкли жертвовать чем-то материальным ради той памяти, того наследия, которое нам оставили герои за долгие столетия существования российского государства", — добавил он.
Лавров также заявил, что Запад активно и открыто поощряет теракты Киева против России, и выразил недоумение по поводу слов госсекретаря США Марко Рубио о том, что удары ВСУ вглубь российской территории якобы "приближают готовность России сесть за стол переговоров".
Кроме того, подчеркнул министр, стремление Запада ввести на пока ещё оставшуюся под контролем киевского режима территорию свои "стабилизационные силы" в случае остановки боевых действий по линии фронта означает одно: "что они хотят сохранить и увековечить нацистский режим, запретивший русский язык во всех сферах".
А больше на свете нет ни одной страны, где был бы запрещён язык, "тем более... являющийся официальным языком ООН".
Что касается прогрессирующей русофобии Германии, Лавров отметил, что в качестве ответных шагов Россия выставит из страны все отделения института Гёте, которые вели активную деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, и Екатеринбурге, "иначе мы себя не будем уважать".
И, наконец, глава МИД РФ заявил, что "не знает", почему Россия позволяет политикам из Евросоюза заниматься так называемым "политическим туризмом" на Украину.
Подробнее о других высказываниях Лаврова на ВЭФ - в публикации Разделяй, властвуй и грабь: Лавров заявил о ренессансе европейского нацизма.
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