https://ukraina.ru/20260903/pvo-za-noch-likvidirovala-pochti-poltysyachi-bespilotnikov-vsu-1082982184.html
ПВО за ночь ликвидировала почти полтысячи беспилотников ВСУ
ПВО за ночь ликвидировала почти полтысячи беспилотников ВСУ - 03.09.2026 Украина.ру
ПВО за ночь ликвидировала почти полтысячи беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 416 украинских беспилотников над РФ, сообщает 3 сентября Минобороны
2026-09-03T09:20
2026-09-03T09:20
2026-09-03T09:20
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москва
сергей собянин
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сво
спецоперация
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Массированная атака затронула Брянскую, Белгородской, Калужскую, Тверскую, Смоленскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую, Ростовскую, Волгоградскую и Пензенскую области, а также Крым. Серьезный удар пришелся на Московский регион, где, по данным мэра столицы Сергея Собянина, силами ПВО в несколько волн было сбито в общей сложности больше полусотни беспилотников, летевших на Москву. В Тульской области губернатор Дмитрий Миляев отчитался о ликвидации 14 дронов, уточнив, что разрушений инфраструктуры нет. Над Ростовской областью уничтожили порядка 20 БПЛА, причем в Шолоховском районе падение обломков спровоцировало лесной пожар, который оперативно локализуют. В Горловке (ДНР) в результате атаки украинского дрона получил ранения мирный житель.Экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков во всех пострадавших субъектах. По предварительным данным глав регионов, в большинстве мест атака обошлась без жертв и серьезных разрушений.О других атаках - в материале Силы ПВО сбили над Россией за ночь 130 украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, крым, москва, сергей собянин, минобороны, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Крым, Москва, Сергей Собянин, Минобороны, Украина.ру, СВО, Спецоперация
ПВО за ночь ликвидировала почти полтысячи беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 416 украинских беспилотников над РФ, сообщает 3 сентября Минобороны
Массированная атака затронула Брянскую, Белгородской, Калужскую, Тверскую, Смоленскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую, Ростовскую, Волгоградскую и Пензенскую области, а также Крым.
Серьезный удар пришелся на Московский регион, где, по данным мэра столицы Сергея Собянина, силами ПВО в несколько волн было сбито в общей сложности больше полусотни беспилотников, летевших на Москву.
В Тульской области губернатор Дмитрий Миляев отчитался о ликвидации 14 дронов, уточнив, что разрушений инфраструктуры нет.
Над Ростовской областью уничтожили порядка 20 БПЛА, причем в Шолоховском районе падение обломков спровоцировало лесной пожар, который оперативно локализуют.
В Горловке (ДНР) в результате атаки украинского дрона получил ранения мирный житель.
Экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков во всех пострадавших субъектах. По предварительным данным глав регионов, в большинстве мест атака обошлась без жертв и серьезных разрушений.