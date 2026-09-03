https://ukraina.ru/20260903/pvo-za-noch-likvidirovala-pochti-poltysyachi-bespilotnikov-vsu-1082982184.html

ПВО за ночь ликвидировала почти полтысячи беспилотников ВСУ

ПВО за ночь ликвидировала почти полтысячи беспилотников ВСУ - 03.09.2026 Украина.ру

ПВО за ночь ликвидировала почти полтысячи беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 416 украинских беспилотников над РФ, сообщает 3 сентября Минобороны

2026-09-03T09:20

2026-09-03T09:20

2026-09-03T09:20

россия

крым

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сергей собянин

минобороны

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сво

спецоперация

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Массированная атака затронула Брянскую, Белгородской, Калужскую, Тверскую, Смоленскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую, Ростовскую, Волгоградскую и Пензенскую области, а также Крым. Серьезный удар пришелся на Московский регион, где, по данным мэра столицы Сергея Собянина, силами ПВО в несколько волн было сбито в общей сложности больше полусотни беспилотников, летевших на Москву. В Тульской области губернатор Дмитрий Миляев отчитался о ликвидации 14 дронов, уточнив, что разрушений инфраструктуры нет. Над Ростовской областью уничтожили порядка 20 БПЛА, причем в Шолоховском районе падение обломков спровоцировало лесной пожар, который оперативно локализуют. В Горловке (ДНР) в результате атаки украинского дрона получил ранения мирный житель.Экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков во всех пострадавших субъектах. По предварительным данным глав регионов, в большинстве мест атака обошлась без жертв и серьезных разрушений.О других атаках - в материале Силы ПВО сбили над Россией за ночь 130 украинских БПЛА на сайте Украина.ру.

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россия, крым, москва, сергей собянин, минобороны, украина.ру, сво, спецоперация