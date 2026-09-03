https://ukraina.ru/20260903/sudno-zakhvacheno-lyudyam-pomogut-vernutsya-domoy-norvegiya-vspomnila-piratskoe-proshloe-1082980225.html

Судно захвачено, людям "помогут" вернуться домой: Норвегия вспомнила пиратское прошлое

Судно захвачено, людям "помогут" вернуться домой: Норвегия вспомнила пиратское прошлое - 03.09.2026 Украина.ру

Судно захвачено, людям "помогут" вернуться домой: Норвегия вспомнила пиратское прошлое

Российское судно "Профессор Молчанов", принадлежащее Росгидромету, было арестовано в Баренцбурге норвежскими властями по запросу украинской стороны. Об этом 3 сентября сообщается на сайте офиса губернатора Шпицбергена Ларса Фаусе

2026-09-03T05:00

2026-09-03T05:00

2026-09-03T05:02

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Свои пиратские действия в отношении российских учёных норвежские власти оправдывают противозаконным решением суда в Гааге и запросом украинской компании "Нафтогаз"."Губернатор Шпицбергена сегодня, по распоряжению окружного суда Норд-Тромса, наложил арест на российское судно "Профессор Молчанов", пришвартованное в Баренцбурге", — говорится в сообщении.Местные власти запретили судну "до соответствующего решения" покидать текущее место швартовки. При этом его экипажу и пассажирам, как заявил губернатор телеканалу NRK, "будет оказана помощь в возвращении в Россию"."Нафтогаз", комментируя происходящее, утверждает, что решение об аресте было принято в рамках взыскания с России $4,2 млрд по решению суда в Гааге, а также процентов и расходов из-за якобы захваченных российской стороной активов украинской компании в Крыму.На откровенно беззаконные, пиратские действия северного соседа уже отреагировали власти России. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, осудил вопиющее нарушение норвежцами международного права. Он также заверил, что Россия оспорит эти действия в юридическом порядке.Напомним, в XIV веке у северных берегов Европы орудовала целая армия пиратов, основу которой составляли выходцы из Дании, Норвегии, Швеции, Германии и Британии. Видимо ностальгия по тем временам не даёт спокойно спать их современным потомкам.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на завершающем этапе учений Тихоокеанского флота, заявил, что Россия даст зеркальный ответ на возможный захват своих судов западными странами. Ответные меры могут быть предприняты в любых акваториях Мирового океана, где Россия сочтет это необходимым.Подробнее об этом - в публикации "Имеем право уничтожать подозрительные суда": Степанов о зеркальном ответе Западу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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