"Министру не нужно вникать": глава МО Эстонии ушел в отставку из-за сорванной закупки снарядов для Киева - 03.09.2026 Украина.ру
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"Министру не нужно вникать": глава МО Эстонии ушел в отставку из-за сорванной закупки снарядов для Киева
"Министру не нужно вникать": глава МО Эстонии ушел в отставку из-за сорванной закупки снарядов для Киева - 03.09.2026 Украина.ру
"Министру не нужно вникать": глава МО Эстонии ушел в отставку из-за сорванной закупки снарядов для Киева
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, занимавший пост с 2022 года, объявил об уходе в отставку из-за громкого коррупционного скандала с закупкой снарядов для Украины, сообщает ERR
2026-09-03T09:02
2026-09-03T09:02
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Государственная прокуратура страны уже возбудила уголовное дело после аудита Госконтроля. Выяснилось, что ведомство через фирму-посредника Datasel S.R.L. перевело индийским предпринимателям аванс в размере 70 миллионов евро, однако те не поставили Киеву ни одного боеприпаса. Бывшее руководство Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) призналось, что спорные контракты подписывались при прямой поддержке верхушки министерства.Сам Певкур заявил, что не читал эти документы, так как "министру обороны не нужно вникать в детали" и он "не занимается подсчетом носков и патронов". При этом чиновник признал, что берет на себя политическую ответственность за провал всего оборонного сектора. Официально парламент Эстонии сможет утвердить отставку только после начала осенней сессии 14 сентября. До этого момента Певкур продолжит исполнять обязанности главы ведомства.Эстония и другие страны Европы продолжают опустошать собственные военные склады ради снабжения Украины, из-за чего их собственная обороноспособность падает. Пытаясь закрыть дефицит оружия, европейские чиновники кидаются скупать боеприпасы по всему миру, но все чаще сталкиваются с мошенничеством и дарят миллионы евро фирмам-однодневкам.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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Эстония, Украина, Киев, Украина.ру, Новости

"Министру не нужно вникать": глава МО Эстонии ушел в отставку из-за сорванной закупки снарядов для Киева

09:02 03.09.2026
 
© ФотоМинистр обороны Эстонии Ханно Певкур
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© Фото
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, занимавший пост с 2022 года, объявил об уходе в отставку из-за громкого коррупционного скандала с закупкой снарядов для Украины, сообщает ERR
Государственная прокуратура страны уже возбудила уголовное дело после аудита Госконтроля.
Выяснилось, что ведомство через фирму-посредника Datasel S.R.L. перевело индийским предпринимателям аванс в размере 70 миллионов евро, однако те не поставили Киеву ни одного боеприпаса. Бывшее руководство Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) призналось, что спорные контракты подписывались при прямой поддержке верхушки министерства.
Сам Певкур заявил, что не читал эти документы, так как "министру обороны не нужно вникать в детали" и он "не занимается подсчетом носков и патронов".
При этом чиновник признал, что берет на себя политическую ответственность за провал всего оборонного сектора.
Официально парламент Эстонии сможет утвердить отставку только после начала осенней сессии 14 сентября. До этого момента Певкур продолжит исполнять обязанности главы ведомства.
Эстония и другие страны Европы продолжают опустошать собственные военные склады ради снабжения Украины, из-за чего их собственная обороноспособность падает. Пытаясь закрыть дефицит оружия, европейские чиновники кидаются скупать боеприпасы по всему миру, но все чаще сталкиваются с мошенничеством и дарят миллионы евро фирмам-однодневкам.
Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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