Сибига попытался припугнуть Москву "разрушительными" санкциями без передышки - 03.09.2026 Украина.ру
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Сибига попытался припугнуть Москву "разрушительными" санкциями без передышки
Сибига попытался припугнуть Москву "разрушительными" санкциями без передышки - 03.09.2026 Украина.ру
Сибига попытался припугнуть Москву "разрушительными" санкциями без передышки
Украина предложила международным партнерам утвердить специальный антибаллистический пакет санкций для блокировки российского производства ракет и беспилотников. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига
2026-09-03T08:32
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По его словам, Киев настаивает на радикальном изменении тактики и требует вводить новые ограничения оперативно — после каждого массированного удара. Украинская сторона считает, что отсутствие пауз между санкционными решениями лишит Москву времени на адаптацию экономики и оборонной промышленности к действующим запретам. Параллельно дипломаты ведут работу по расширению черных списков против иностранных компаний и физлиц, помогающих российскому ВПК.Параметры ограничений уже обсуждались на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза, где шла речь о подготовке 22-го пакета санкций. Сибига подчеркнул, что новый этап давления задуман как "очень разрушительный" для экономики России. Ранее Владимир Зеленский поручил дипломатическому корпусу добиться введения этих мер до конца сентября.Европейский союз и США регулярно расширяют санкционное давление на российский военно-промышленный комплекс с 2022 года. Ограничения затрагивают поставки электроники, оборудования и технологий двойного назначения. В ответ на это российские предприятия перешли на импортозамещение и перестроили логистические цепочки через дружественные страны, что позволяет сохранять и наращивать объемы военного производства, вопреки ожиданиям западных аналитиков.Подробнее - в материале Залужный рассказал, почему санкции не работают — Россия слишком умна для них на сайте Украина.ру.
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новости, москва, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, впк, мид, ес
Новости, Москва, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, ВПК, МИД, ЕС

Сибига попытался припугнуть Москву "разрушительными" санкциями без передышки

08:32 03.09.2026 (обновлено: 08:37 03.09.2026)
 
© REUTERS / Vladislav Culiomza
- РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
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Украина предложила международным партнерам утвердить специальный антибаллистический пакет санкций для блокировки российского производства ракет и беспилотников. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига
По его словам, Киев настаивает на радикальном изменении тактики и требует вводить новые ограничения оперативно — после каждого массированного удара.
Украинская сторона считает, что отсутствие пауз между санкционными решениями лишит Москву времени на адаптацию экономики и оборонной промышленности к действующим запретам.
Параллельно дипломаты ведут работу по расширению черных списков против иностранных компаний и физлиц, помогающих российскому ВПК.
Параметры ограничений уже обсуждались на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза, где шла речь о подготовке 22-го пакета санкций. Сибига подчеркнул, что новый этап давления задуман как "очень разрушительный" для экономики России.
Ранее Владимир Зеленский поручил дипломатическому корпусу добиться введения этих мер до конца сентября.
Европейский союз и США регулярно расширяют санкционное давление на российский военно-промышленный комплекс с 2022 года. Ограничения затрагивают поставки электроники, оборудования и технологий двойного назначения. В ответ на это российские предприятия перешли на импортозамещение и перестроили логистические цепочки через дружественные страны, что позволяет сохранять и наращивать объемы военного производства, вопреки ожиданиям западных аналитиков.
Подробнее - в материале Залужный рассказал, почему санкции не работают — Россия слишком умна для них на сайте Украина.ру.
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