https://ukraina.ru/20260903/sibiga-popytalsya-pripugnut-moskvu-razrushitelnymi-sanktsiyami-bez-peredyshki-1082981308.html

Сибига попытался припугнуть Москву "разрушительными" санкциями без передышки

Сибига попытался припугнуть Москву "разрушительными" санкциями без передышки - 03.09.2026 Украина.ру

Сибига попытался припугнуть Москву "разрушительными" санкциями без передышки

Украина предложила международным партнерам утвердить специальный антибаллистический пакет санкций для блокировки российского производства ракет и беспилотников. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

2026-09-03T08:32

2026-09-03T08:32

2026-09-03T08:37

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По его словам, Киев настаивает на радикальном изменении тактики и требует вводить новые ограничения оперативно — после каждого массированного удара. Украинская сторона считает, что отсутствие пауз между санкционными решениями лишит Москву времени на адаптацию экономики и оборонной промышленности к действующим запретам. Параллельно дипломаты ведут работу по расширению черных списков против иностранных компаний и физлиц, помогающих российскому ВПК.Параметры ограничений уже обсуждались на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза, где шла речь о подготовке 22-го пакета санкций. Сибига подчеркнул, что новый этап давления задуман как "очень разрушительный" для экономики России. Ранее Владимир Зеленский поручил дипломатическому корпусу добиться введения этих мер до конца сентября.Европейский союз и США регулярно расширяют санкционное давление на российский военно-промышленный комплекс с 2022 года. Ограничения затрагивают поставки электроники, оборудования и технологий двойного назначения. В ответ на это российские предприятия перешли на импортозамещение и перестроили логистические цепочки через дружественные страны, что позволяет сохранять и наращивать объемы военного производства, вопреки ожиданиям западных аналитиков.Подробнее - в материале Залужный рассказал, почему санкции не работают — Россия слишком умна для них на сайте Украина.ру.

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