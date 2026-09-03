https://ukraina.ru/20260903/ustalost-ot-ukrainy-vozvraschenie-rossii-tsel--odessa-chto-pishut-zapadnye-smi-o-konflikte--1082968779.html

Усталость от Украины, возвращение России, цель – Одесса: что пишут западные СМИ о конфликте

Усталость от Украины, возвращение России, цель – Одесса: что пишут западные СМИ о конфликте - 03.09.2026 Украина.ру

Усталость от Украины, возвращение России, цель – Одесса: что пишут западные СМИ о конфликте

Россия возвращается на все международные площадки, включая политические, несмотря все усилия западного сообщества игнорировать её – с самого начала СВО

2026-09-03T05:28

2026-09-03T05:28

2026-09-03T05:28

эксклюзив

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

оон

нато

вооруженные силы украины

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Россия возвращается!Berliner Zeitung пишет об участии министра финансов России Антона Силуанова во встрече глав финансовых ведомств G20 в американском городе Эшвилл (штат Северная Каролина). По информации издания, российский министр прибыл туда по приглашению американского коллеги Скотта Бессента."Европейцы отреагировали с возмущением. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль отказался фотографироваться вместе с российским коллегой", – отмечает немецкая газета.Россия как постоянный член СБ ООН с правом вето никогда полностью не исчезала с мировой политической арены, отмечают авторы публикации. Но когда речь идет о тех форматах, в которых ведущую роль играют западные страны, дела обстоят иначе. Из G7 Россию исключили еще в 2014 году, а в 2022 она перестала быть членом Совета Европы. В G20 Россия формально оставалась, однако в политическом отношении была в значительной степени изолирована, пишет издание.Теперь заметно возвращение России в различные форматы в международной политике, подчёркивается в статье."Российский министр финансов вновь лично сидит за одним столом со своими коллегами. Еще примечательнее то, что США готовят почву для возможного возвращения России на самом высоком уровне. Президент Дональд Трамп дал понять, что готов пригласить Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами", – сказано в материале.Но по мнению авторов публикации, послаблений не будет пока продолжается конфликт на Украине, и об этом Силуанову дали понять и министр финансов США Бессент, и немецкий министр Клиннгбайль.Последний раскритиковал приглашение Силуанова в США и заявил, что правительство России должно завершить конфликт, а Германия намерена и дальше поддерживать Украину, отмечает издание.В то же время Клингбайль положительно оценил саму возможность встреч с российскими политиками, пишет газета."Выходит, диалог все-таки возможен. Тот, кто считает, что отстранение российских спортсменов, деятелей культуры или политиков помогает завершить конфликт, ошибается. Форматы для диалога, напротив, создают разумную основу для обмена мнениями", – резюмирует Berliner Zeitung.Украина уже неинтереснаТем временем поддержка Украины в мире сокращается, утверждает автор блога в китайском Sohu. По его словам, в начале российско-украинского конфликта 141 страна "решительно потребовала справедливости", а западные СМИ развернули грандиозную пропагандистскую кампанию, заявляя о скором крахе России."В третью годовщину конфликта в 2025 году, когда Европа и США попытались заручиться поддержкой избирателей, количество стран, поддерживающих Украину, резко упало до 93. Голосование в ООН показало, что изначальный пыл поутих. Еще более удручающим было совместное заявление, приуроченное к 35-й годовщине независимости Украины, к которому присоединились лишь 50 стран", - говорится в материале.По мнению автора блога, это случилось не только из-за общего "истощения Запада", а из-за стратегического отступления США. План США изначально заключался в ослаблении России и укреплении собственного военно-промышленного комплекса, пишет он. Однако затяжной конфликт на истощение изменил баланс сил – оборона ВСУ на грани обрушения, запасы вооружений в США сократились, а Украина превратилась в "бездонную яму, истощающую американские финансы".На изменение позиции Вашингтона по отношению к Киеву повлияло также внутреннее давление в преддверие выборов и война в Иране, полагает китайский аналитик. В условиях такого давления дальнейшие инвестиции в украинский конфликт стали стратегически бессмысленными, отмечает он.Пока США умывают руки, Европа "обнажает истинное лицо", продолжает автор. По его данным, европейская экономика и оборона погрязли в глубоком кризисе – госдолг Франции достиг 111,7% ВВП, Германия, некогда промышленное ядро Европы, находится в серьезной деиндустриализации, отмечается в публикации."Затянувшийся украинский конфликт усугубил внутриполитические разногласия в странах Европы и истощил запасы вооружений. Менее 10% европейцев верят в победу ВСУ. Из-за отсутствия денег, спада в промышленности и снижения общественной поддержки Европе просто не хватает сил для долгосрочной борьбы. Так называемая поддержка Украины – не что иное, как иллюзия", – считает журналист.По его мнению, сокращение с 141 до 50 числа стран, поддерживающих Украину, говорит о изменениях в глобальном раскладе сил. США выходят из игры, а все больше стран по всему миру становятся более прагматичными и выбирают свои интересы, резюмирует автор блога китайского издания Sohu.Два перемирия для одной ЕвропыКатарское издание Al Jazeera пытается ответить на вопрос, насколько для России приемлемо установление перемирия на Украине.По мнению автора издания, Москва не считает прекращение огня гарантированным путём к окончанию конфликта. Россия опасается, что остановка боевых действий станет лишь тактической паузой, которую Киев использует для восстановления, перевооружения и подготовки своих сил к новым атакам на более выгодных условиях.В связи с этим Кремль настаивает не на временном перемирии, а на всеобъемлющем политическом соглашении, которое устранило бы первопричины кризиса в сфере безопасности, напоминает автор публикации.По его словам, с точки зрения российской концепции национальной безопасности, текущий конфликт давно перестал быть локальным противостоянием с Украиной. Москва рассматривает его как более широкую конфронтацию с западной системой безопасности и военной инфраструктурой НАТО, которая, по ее мнению, постепенно приблизилась к российским границам, пишет арабский аналитик.Поэтому простое прекращение огня без политического урегулирования не решает главных проблем. Как отмечает автор, "главная дилемма для Москвы заключается в вопросе, на который она пока не находит обнадеживающего ответа: что произойдет после прекращения боевых действий?". Этот вопрос становится ключевым, поскольку на Западе уже обсуждается сохранение Вооруженных сил Украины в качестве "первой линии обороны" даже после заключения мирного соглашения, а также продолжение военной поддержки и поставок оружия, подчеркивает он.Опасения Москвы усиливаются тем, что даже без формального членства Украины в НАТО западные страны предоставляют Киеву долгосрочные гарантии безопасности и подчеркивают возможность дальнейшего сближения с альянсом. Автор обращает внимание на парадоксальную ситуацию: Европейские лидеры сами публично заявляют о планах наращивать военную мощь. В июне Европейский совет призвал к значительному повышению обороноспособности к 2030 году, ссылаясь на серьезные угрозы.Логика Москвы, согласно статье, выглядит жесткой и последовательной: если Европа готовится к конфронтации, продолжает вооружать Украину и тренировать ее военных, то почему Россия должна рассчитывать на мирные годы впереди?"Более того, постоянно заявляя о намерении восстановить свой военный потенциал в ближайшие годы, Европа сама даёт Москве основания полагать, что лучший способ предотвратить появление нового европейского фронта – ослабить военный потенциал Украины, которая в случае будущей конфронтации может оказаться ее "авангардом"", — пишет Al Jazeera.Характер боевых действий также претерпел серьезные изменения, что влияет на восприятие перспектив мира, указывает издание. Конфликт больше не ограничивается традиционными линиями фронта – в него вовлечены массированное применение беспилотников, дальние удары по стратегическим объектам, атаки на инфраструктуру и операции в глубине территории России, отмечается в публикации.Автор статьи прогнозирует возможное смещение российских военных целей. Особое внимание уделяется Одессе — не только крупному экономическому центру, но и ключевому порту, имеющему стратегическое значение для торговли и снабжения Украины. Если южные порты будут рассматриваться как часть военной инфраструктуры, контроль над Одессой или ограничение ее логистического значения могут стать приоритетной задачей на следующем этапе, допускает автор арабского телеканала. По его мнению, это изменит стратегическое положение Украины в целом.Автор отмечает, что говорить о нежелании Москвы прекращать боевые действия было бы не совсем точно."Скорее, Москва не хочет временного прекращения огня, которое может вновь создать условия, приведшие к конфликту", — резюмирует он.Однако главный вопрос, по мнению издания, остается открытым: смогут ли Европа и Россия продолжать балансировать на грани конфронтации, не позволяя ей перерасти в открытое прямое противостояние?

https://ukraina.ru/20260902/na-front-popadayut-vsego-2-ukraintsev-shokirovali-tempy-mobilizatsii-1082966216.html

https://ukraina.ru/20260901/skhvatka-smertonosnykh-konkurentov-boyatsya-nado-togo-kto-neset-voynu-vsem-1082943443.html

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Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, оон, нато, вооруженные силы украины