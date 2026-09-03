https://ukraina.ru/20260903/etoy-voyny-ne-dolzhno-bylo-byt-tramp-o-proiskhodyaschem-na-ukraine-khronika-sobytiy-na-utro-3-sentyabrya--1082981489.html

"Этой войны не должно было быть": Трамп о происходящем на Украине. Хроника событий на утро 3 сентября

"Этой войны не должно было быть": Трамп о происходящем на Украине. Хроника событий на утро 3 сентября - 03.09.2026 Украина.ру

"Этой войны не должно было быть": Трамп о происходящем на Украине. Хроника событий на утро 3 сентября

Вашингтон поставил Киев в очередь за Patriot. В то же время президент США Дональд Трамп заявил о насильственной мобилизации на Украине и возможности мира. В МИД РФ между тем объяснили, зачем Запад пытается раскачать Россию. Владимир Зеленский, в свою очередь, пытается разобраться в хаосе, творящемся в столице

2026-09-03T09:10

2026-09-03T09:10

2026-09-03T09:22

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Украина не получит Patriot в ближайшие годыГоссекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине потребуются годы для строительства заводов по выпуску систем Patriot, даже если Вашингтон в итоге согласится передать Киеву лицензию. Эти слова фактически подтвердили, что надежды украинского режима на скорое получение собственного производства ПВО являются иллюзорными.Кроме того, комментируя просьбы Киева получить ракеты-перехватчики для Patriot, Рубио заявил, что они нужны прежде всего самим США. Он подчеркнул, что американские запасы должны быть в полном порядке, и только после этого можно думать о помощи другим."Мы предоставляли это ранее. Очевидно, мир сейчас требует больше ракет-перехватчиков. Это оборонная задача номер один, не только для Украины, а для всей планеты. Страны на Ближнем Востоке хотят их. Я знаю, Иран хотел бы иметь перехватчики, которых у них нет... Но у многих стран по всему миру есть еще... Послушайте, это прежде всего вопрос наличия ресурсов. У США есть свои собственные нужды. Прежде чем помогать другим, мы должны убедиться, что наши запасы в полном достатке", — заявил госсекретарь.Таким образом, Киев снова услышал от Вашингтона: "не сейчас". Украинский режим продолжает просить, а США — обещать, но реальных шагов по передаче технологий или достаточного количества перехватчиков не предпринимают. Трамп о Путине, мобилизации и выборахПрезидент США Дональд Трамп между тем заявил о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, но только тогда, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. Американский лидер подчеркнул, что не намерен торопить события, а хочет видеть реальные результаты."Я хочу провести его (саммит - Ред.) тогда, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение. Я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. Это было бы отлично для бизнеса. У России огромная территория и очень ценные земли. Там происходит много хорошего. Но нет, мы могли бы провести его — держу пари, я мог бы сделать это немедленно. Я хочу провести его тогда, когда эта война будет подходить к концу. И я думаю, что так и будет", — сказал Трамп.Трамп также заявил, что осведомлен о насильственной мобилизации на Украине. Он напомнил, что, по его мнению, войны вообще могло не быть, если бы выборы в США в 2020 году не были сфальсифицированы."Я знаю о видео с насильственной мобилизацией в Украине. Я очень хорошо о них осведомлён. Послушайте, этой войны вообще не должно было быть. Если бы выборы в 2020 году не были сфальсифицированы, этой войны никогда бы не произошло. И ведь её не было в течение четырёх лет. Вы знаете, я был там с 2016 по 2020 год. Я разговаривал с Путиным об этом. Этой войны никогда бы не случилось – шансов практически не было. А когда я ушёл, я увидел, что происходит. И сказал: "Знаете, мне кажется, эти ребята собираются начать войну". Я думал, что это безумие. Просто не верилось, что такое может произойти", — сказал Трамп."Озверевшие попытки": Запад пытается раскачать Россию перед выборамиГлава МИД России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума сделал ряд резких заявлений, касающихся внутренней ситуации в стране, отношений с Западом и деятельности НАТО. Министр подчеркнул, что в преддверии выборов в Госдуму фиксируются "озверевшие попытки извне" подорвать состояние российского общества. По его словам, внешние силы используют любые доступные инструменты, чтобы дестабилизировать обстановку внутри страны.Министр также отметил, что Россия не может получить ясность по новой антироссийской кампании, в частности по обвинениям в ситуации с дроном в Лейпциге. Москва готова к диалогу, но Запад продолжает действовать по принципу "обвинить без доказательств", предлагая лишь голословные заявления, которые не подтверждаются фактами.Особо резко глава МИД высказался по поводу санкционной политики Запада. Он заявил, что Россия не будет умолять Европу об отмене санкций, поскольку у россиян есть гордость и собственное достоинство. Москва не собирается вставать в позу просителя и бегать за европейскими чиновниками с просьбами о смягчении ограничений.Говоря о политике Запада в целом, министр подчеркнул, что коллективный Запад действует "еще более ожесточенно и остервенело", пытаясь разделить Евразию и не допустить формирования многополярного мира. Их цель — сохранить свое доминирование любой ценой, используя любые методы, включая информационные войны и экономическое давление.Отдельно глава МИД РФ указал на то, что НАТО "судорожно ищет поводы для продления своего искусственного существования". Альянс, по его словам, утратил смысл своего существования после окончания холодной войны, но продолжает пытаться найти новую цель, разжигая конфликты в Европе и наращивая военное присутствие у границ России.Как развивается "абсолютно позорная ситуация" в КиевеНакануне в Киеве произошла вооруженная перестрелка между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), в результате которой есть раненые. По данным украинских СМИ, причиной конфликта стал банальный передел сфер влияния — в частности, контроль над мошенническими колл-центрами, которые приносят огромные доходы. Столкновение началось с задержания замкомандира террористического "Русского добровольческого корпуса"* Степана Каплунова, который, по некоторым данным, является сотрудником ГУР. Спецназовцы СБУ похитили его, что вызвало ответную реакцию со стороны разведчиков.Источники украинского издания "Страна.ua" сообщили, что ситуация развивалась по следующему сценарию: Каплунова привезли на один из его адресов, куда подъехал спецназ ГУР, попытавшийся задержать похитителей, которые оказались спецназовцами СБУ. Командиры подразделений пожали руки и разошлись, однако позже другие сотрудники СБУ попытались задержать гуровцев, открыв по ним огонь. В ходе перестрелки несколько человек получили ранения.Владимир Зеленский назвал произошедшее "абсолютно позорной ситуацией" и пообещал кадровые решения. Уже 3 сентября он уволил начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова, занимавшего этот пост с марта 2023 года.СБУ официально заявила, что совместно с ГУР предотвратила покушение на "одного из лидеров российского оппозиционного национального движения". Однако эта версия вызывает серьезные сомнения. В ГУР, в свою очередь, заявили о похищении их военного и стрельбе со стороны эсбэушников. Руководитель спецподразделения ГУР "Тимур" утверждает, что боевого командира "похитили посреди белого дня" и удерживали без официальных обвинений, а военные ГУР были безоружны.Глава Офиса президента Кирилл Буданов** фактически встал на сторону военной разведки, призвав расследовать инцидент и заявив о недопустимости "преступных приказов". Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи с 2 на 3 сентября перехватили и уничтожили 416 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.Как говорится в заявлении оборонного ведомства, дежурные расчеты ПВО работали в штатном режиме, отражая массированную воздушную атаку со стороны киевского режима. Беспилотники были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской и Пензенской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Харьковском направлении освобождена Казачья Лопань — под контроль взято более трех тысяч домов. Идут бои у Гоптовки и юго-восточнее Волчанска. Российские подразделения продолжают вытеснять противника с занимаемых позиций, закрепляясь на новых рубежах.На Северском направлении российские войска продвигаются за Никоноровкой, передовые группы закрепились в Васильевской Пустоши. У Ореховатки расширяется зона контроля. ВСУ, неся потери, пытаются удержать позиции, однако под натиском ВС РФ вынуждены отступать.На Краснолиманском направлении освобожден Святогорск, продолжается его зачистка. Противник предпринимает контратаки у Лимана и Дробышево, однако российские подразделения удерживают позиции у Редкодуба, не давая ВСУ развить успех.На Константиновском направлении бои идут на прежних рубежах. Российские дроны наносят точные удары по технике и живой силе противника в Дружковке, уничтожая резервы и средства ВСУ.На Купянском направлении без существенных изменений. В Купянске продолжается зачистка города. У Западного противник предпринимает попытки прорваться к Осколу, однако несет значительные потери и не достигает успеха.* "Русский добровольческий корпус" — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.** Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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